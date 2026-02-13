SEGA annonce aujourd’hui l’arrivée en DLC de la version de Tanjiro Kamado issue du film La Forteresse Infinie en tant que personnage jouable pour Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 ! Il est disponible en pack individuel à 3,99 €, mais aussi dans le cadre du Passe Personnages Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba La Forteresse Infinie, disponible au prix de 29,99 €.

Ce pack personnage ajoute Tanjiro Kamado (La Forteresse Infinie) dans la liste des personnages jouables du mode Versus, en plus de photos de profil, de citations et de décorations inédites.

Restez connectés pour ne rien manquer des prochains ajouts prévus pour le Passe de Personnages en DLC !

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et Steam.