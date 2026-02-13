Déjà disponible depuis quelques mois sur PC, Xbox et PlayStation, le contenu Zooseum de Two Point Museum se date enfin sur Nintendo Switch 2. Le DLC sortira le 17 février au prix de 10,99 euros.

Zooseum est le deuxième DLC payant pour Two Point Museum, décrit comme plus grand et plus long que tout ce que Two Point Studios a sorti jusqu’à maintenant.

Two Point Museum: Zooseum comprend un nouvel emplacement de musée à créer dans le magnifique parc Derrièrdargent (Silverbottom Park), un nouveau type d’expert en faune sauvage, et une carte d’expédition inexplorée à découvrir : les îles Farflung (Archipel lointain). Plus de 40 expositions sur la faune sauvage à sauver sont disponibles, avec des animaux de terrarium et d’habitat, petits et grands.

Le DLC propose une nouvelle campagne cinq étoiles, de nouveaux articles adorables pour la boutique de cadeaux, de nouveaux articles pour l’atelier incluant des présentoirs interactifs, de nouveaux articles thématiques, des objets utilitaires pratiques et des décorations sur le thème de la faune sauvage. Deux nouvelles salles liées aux animaux font leur apparition : Habitat et Bien-être animal.

Concrètement, ce DLC comprend l’ajout d’un nouveau musée installé dans le Parc Derrièrdargent. Il sera possible de le décorer à sa guise à l’aide d’éléments de décorations et autres thèmes inédits. Au-delà du plaisir des yeux, les joueurs pourront compter sur trois nouvelles expositions interactives et de nouveaux objets dans la boutique pour inciter un maximum de personnes à dépenser leur argent.

Si l’idée est bien sûr de proposer aux visiteurs un lieu digne d’intérêt, le cœur de la philosophie de Muzoo consiste surtout à prendre soin des animaux en transformant le musée en véritable refuge. Pour ce faire, les joueurs pourront accueillir plus de 40 spécimens zoologiques, comme la girafe télescopique ou le chalescargot (snail whale). Pour les accueillir et les soigner comme il se doit, il faudra recréer leur habitat naturel.

Deux nouvelles salles leur étant dédiées débarquent également en jeu pour aider dans cette tâche : l’habitat et les soins animaliers. Les joueurs peuvent bien sûr ajouter à cela une nouvelle campagne composée de cinq étoiles et une nouvelle carte d’expédition, l’Archipel lointain.

Sur le papier, Muzoo apporte effectivement plus de nouveautés et semble changer un peu l’expérience de jeu en mettant l’accent sur le bien-être animal et la création d’un refuge zoologique plutôt que simplement un musée traditionnel.