L’édition définitive pour consoles sort avec toutes les mises à jour PC, de nouveaux contenus, des améliorations de gameplay et de performances.

Après un lancement PC aussi réussi que terrifiant, l’éditeur indépendant Firenut Games et le développeur José Manuel Conesa Hernández annoncent la sortie de Backrooms Level X sur PlayStation 5 , Xbox Series X|S et Nintendo Switch . Disponible dès maintenant au prix de 9,99 €, la version console arrive entièrement mise à jour, incluant dès le premier jour l’ensemble des contenus PC les plus récents, des améliorations de gameplay et des optimisations de performances. Pour célébrer le lancement, les joueurs sur Xbox Series X|S et Nintendo Switch peuvent également profiter d’une remise de lancement de 20 % pour une durée limitée. Le jeu est toujours disponible sur PC Steam.

Ce lancement sur consoles représente la version la plus complète de Backrooms Level X à ce jour. Elle enrichit l’expérience de jeu avec de nouvelles zones, de nouveaux mécanismes, des défis supplémentaires, de nouvelles voix off espagnoles, ainsi qu’un large éventail d’améliorations en termes de jouabilité et de stabilité, garantissant aux joueurs de plonger dans le cauchemar sans entraves.

Backrooms Level X est un jeu d’horreur et de survie à la première personne qui piège les joueurs dans un labyrinthe sans fin composé d’espaces liminaux, de néons fluorescents bourdonnants, de couloirs en ruine et d’horreurs invisibles qui se cachent hors de portée de la perception humaine. L’exploration est tendue et méthodique, car les joueurs doivent démêler un récit occulte, résoudre des énigmes environnementales et tenter de survivre à des entités qui sont bien plus proches qu’il n’y paraît…

Inspiré du mystérieux incident d’Albuquerque survenu en 1986 et immortalisé sur une cassette VHS depuis longtemps disparue, le jeu mêle horreur psychologique, narration environnementale et gameplay de survie dans une descente aux enfers profondément troublante bien au-delà de la réalité, là où les règles de l’espace, de la gravité et de la sécurité ne s’appliquent plus.