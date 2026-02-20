Mira n’a jamais été aussi belle ; voyez par vous-même dans cette vidéo de comparaison qui présente les nouveaux 60fps de performance et la résolution supérieure. La musique de la cinématique de révélation est la même, mais franchement, les fans auraient perdu la tête si une seule note avait été déplacée.

Xenoblade Chronicles X a reçu une mise à jour payante pour Nintendo Switch 2 aujourd’hui. L’amélioration la plus notable est l’augmentation de la fréquence d’images de 30fps à 60fps. Le jeu monte également en échelle jusqu’à 4K lorsque la console est en mode Dock et jusqu’à 1080p en mode portable.

Cette mise à jour est disponible pour 4,99 dollars si vous possédez déjà le jeu sur la première Switch. Les propriétaires existants peuvent donc profiter de ces améliorations significatives pour un prix modique, transformant complètement l’expérience visuelle et la fluidité du gameplay sur la nouvelle console.

L’édition Switch 2 de Xenoblade Chronicles X tire pleinement parti des capacités matérielles supérieures de la nouvelle console, offrant une expérience visuellement améliorée qui fait honneur au vaste monde de Mira. Le doublement de la fréquence d’images de 30 à 60fps rend l’exploration et les combats considérablement plus fluides, tandis que les résolutions améliorées permettent d’apprécier les paysages expansifs et les détails complexes du jeu comme jamais auparavant.

Cette mise à jour démontre l’engagement de Nintendo et Monolith Soft à optimiser leurs titres pour tirer le meilleur parti du matériel Switch 2, offrant aux fans une raison convaincante de revisiter ou de découvrir pour la première fois cette aventure épique sur la planète Mira.