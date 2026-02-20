En amont de la Journée Pokémon le 27 février 2026, le groupe The Pokémon Company a annoncé la diffusion d’un nouveau Pokémon Presents ce même jour à 15 h. ​

​La Journée Pokémon est une commémoration annuelle de la sortie des premiers jeux de la série Pokémon au Japon : Pokémon Rouge et Pokémon Vert. Cette année marque les 30 ans de la franchise. Depuis la sortie des jeux originaux en 1996, Pokémon n’a cessé de croître jusqu’à devenir une des marques de divertissement les plus populaires et influentes du monde, et ce grâce au soutien inconditionnel de son immense communauté de fans.

Pour célébrer ce cap important, le groupe The Pokémon Company invite les Dresseurs et Dresseuses du monde entier à regarder la diffusion du Pokémon Presents afin de découvrir les actualités palpitantes du monde des Pokémon. Cette présentation vidéo sera diffusée à 15 h le 27 février 2026 sur les chaînes YouTube et Twitch officielles de Pokémon.

Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille débarquent lors de la Journée Pokémon

En plus de l’annonce du Pokémon Presents, le groupe The Pokémon Company a également dévoilé que Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille, remakes de 2004 des jeux Pokémon Rouge et Pokémon Vert sortis en 1996, seront disponibles sur Nintendo Switch à partir du 27 février 2026. Sortis initialement sur la console portable Game Boy Advance en 2004, Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille arrivent sur console Nintendo Switch exclusivement en téléchargement à l’occasion des 30 ans de Pokémon. Ces titres seront disponibles aussi bien sur Nintendo Switch que sur Nintendo Switch 2 dès la fin de la diffusion du Pokémon Presents.

La campagne « Quel est ton préféré ? » célèbre 30 ans de Pokémon

The Pokémon Company International a dévoilé plus tôt ce mois-ci « Quel est ton préféré ? » : une campagne de grande envergure d’un an en l’honneur des 30 ans de Pokémon. Les fans du monde entier peuvent déjà prendre part aux festivités en postant sur les réseaux un cliché de leur Pokémon favori généré grâce à la nouvelle fonctionnalité photo « Quel est ton préféré ? » de Pokémon GO, le jeu mobile à succès qui fête son 10e anniversaire.

​Pour plus d’information sur la campagne « Quel est ton préféré ? », rendez-vous sur Pokemon.fr/30.

Les tout premiers sets LEGO® Pokémon™ débarquent pour la Journée Pokémon

Les fans de construction pourront mettre la main sur les tout premiers sets LEGO® Pokémon™ afin de continuer leur aventure, une brique à la fois.

Cette incroyable collaboration entre The Pokémon Company International et le groupe LEGO réunit ces deux univers populaires afin de proposer aux fans de monde entier de nouvelles aventures faites de briques ! Pikachu, Évoli, Florizarre, Dracaufeu et Tortank sont à l’honneur de ces 5 premiers sets LEGO.