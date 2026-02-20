Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons sort sa dernière mise à jour gratuite aujourd’hui, le DLC Bimmy & Friends. Il inclut Armored Okada, Jackson, Jim Mackey et Bimmy Lee.

Maximum Entertainment, aux côtés du développeur Secret Base, a annoncé aujourd’hui que le beat ’em up bien-aimé Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons élargit à nouveau son roster avec quatre tout nouveaux personnages jouables dans le DLC Bimmy & Friends, disponible dès maintenant en tant que mise à jour de contenu gratuite.

Cela marque la plus grande mise à jour de personnages à ce jour pour Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, suivant les sorties DLC antérieures qui ont introduit de nouveaux combattants dans les rues. Chaque nouveau personnage du DLC Bimmy & Friends apporte un nouveau visage, une nouvelle personnalité et un nouveau style de combat à la ville, donnant aux joueurs encore plus de façons d’expérimenter avec de puissantes combinaisons en équipe.

Armored Okada, malgré le fait d’être l’Oyabun du clan Okada, fait face à une discrimination constante de la part des anciens. Lorsqu’une menace puissante est apparue, les anciens lui ont présenté l’armure sacrée du clan, un défi déguisé en soutien. Si elle triomphe, elle gagne leur respect. Si elle échoue, elle leur donne raison.

Jackson est un boxeur poids lourd connu pour ses jabs ultra-rapides et ses uppercuts dévastateurs. Autrefois trop fort pour le ring, il s’est lassé des règles et règlements. Cherchant de plus grandes sensations fortes, il s’est tourné vers les rues, où son pouvoir et sa compétence ont fait de lui un atout précieux pour chaque gang.

Jim Mackey est le jeune frère de M.G. Willy. Jim respecte son frère mais refuse de vivre dans son ombre. Déterminé à devenir son propre homme, il rêve de diriger son propre gang. Pour se distinguer, il manie un fusil à pompe, l’opposé de la mitraillette de Willy.

Bimmy Lee représente les légendes qui parlent d’un secret au sein du Sōsetsuken, une forme qui ne peut être maîtrisée que par deux personnes. Le conte a été transmis depuis si longtemps que peu y croient, le rejetant comme un mythe ou une blague. Mais cela pourrait-il être la preuve ?

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons est un beat ’em up d’action à défilement latéral dynamique qui ramène les iconiques Billy et Jimmy Lee en action, rejoints par un roster toujours croissant d’alliés et d’ennemis alors qu’ils combattent la pègre criminelle de New York. Les joueurs peuvent déchaîner des combos dévastateurs et des mouvements spéciaux tout en débloquant des améliorations et en expérimentant avec des pairages de personnages uniques.

Dans une nouvelle tournure de la formule classique, les joueurs peuvent sélectionner jusqu’à deux personnages pour former une équipe, échangeant les combattants à la volée pour un combat stratégique à fort impact.

Le DLC Bimmy & Friends est disponible dès maintenant sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4, et est complètement gratuit et débloquable aujourd’hui.