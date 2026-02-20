L’éditeur français de jeux vidéo Nacon a annoncé vendredi la suspension temporaire du cours de ses actions à la Bourse de Paris, conséquence directe des problèmes financiers que rencontre sa société mère BigBen Interactive. Cette mesure, entrée en vigueur dès l’ouverture des marchés, intervient après l’échec du remboursement d’une dette obligataire importante.

BigBen Interactive s’est trouvée dans l’incapacité de rembourser partiellement ses obligations pour un montant approximatif de 43 millions d’euros, opération initialement programmée pour le 19 février 2026. Face à cette situation critique, la maison mère a également sollicité la suspension de la cotation de ses propres titres boursiers.

Nacon, dont le catalogue comprend notamment Ravenswatch, The Last Spell, Session: Skate Sim ou encore le tout récent Gear.Club Unlimited 3, a publié un communiqué séparé dans lequel l’entreprise reconnaît l’impact considérable de cette crise sur ses opérations quotidiennes. L’éditeur se retrouve ainsi contraint de gérer les répercussions de l’instabilité financière de sa structure parentale.

BigBen Interactive a entamé des négociations avec ses principaux créanciers et partenaires bancaires dans l’objectif de maintenir la continuité de ses activités tout en restructurant l’ensemble de sa dette, particulièrement celle liée aux obligations émises. La société envisage même de faire appel à des procédures judiciaires spécifiques, placées sous la supervision du tribunal de commerce, afin de faciliter la réorganisation de son endettement.

Les marchés financiers avaient déjà anticipé ces difficultés. Mercredi dernier, les actions des deux entités avaient subi une chute brutale de 25% à la Bourse de Paris, témoignant de l’inquiétude des investisseurs face à la santé financière du groupe.