Nintendo a annoncé que les versions Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, originellement sorties sur Game Boy Advance, recevront des sorties autonomes sur l’eShop Switch le 27 février 2026. Suite à cette annonce, les fans ont eu de nombreuses questions, et Nintendo a suivi avec une FAQ qui apporte des éclaircissements nécessaires.

Nintendo a expliqué pourquoi ils sortent Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille et pourquoi ils ne sortent pas les versions originales : « Pour célébrer les 30 ans de Pokémon, nous avons pensé qu’il serait amusant de revenir aux versions ultimes des aventures Pokémon originales dans la région de Kanto avec ces sorties spéciales. Nous pensions que les utilisateurs apprécieraient les versions ultimes de ces aventures originales, qui ajoutent diverses fonctionnalités et améliorations au contenu des versions Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. »

Parmi les nombreux sujets couverts dans la FAQ se trouve celui de la manière dont Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille sortent. Alors que Nintendo a offert plusieurs titres rétro via leur ligne « Nintendo Classics », Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille vont à contre-courant de cette tendance pour suivre la voie autonome. Ceux qui ont suivi Nintendo pendant l’ère Wii/3DS/Wii U se souviennent que Nintendo sortait souvent toutes sortes de jeux rétro de manière autonome via le service Console Virtuelle. Malheureusement, cette approche Switch pour Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille n’indique pas un retour aux jours de la CV de Nintendo.

Selon une question dans la FAQ demandant si les sorties autonomes de Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille pointent vers le retour d’offres de style Console Virtuelle, Nintendo a déclaré qu’ils « restent concentrés sur l’offre de jeux classiques via Nintendo Switch Online et Nintendo Switch Online + Pack d’Extension. » En d’autres termes, la situation avec Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille semble être très spéciale.

Un des plus grands détails partagés dans la FAQ est que Nintendo n’a aucun plan pour sortir Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille dans le cadre de la ligne GBA: Nintendo Classics. Cela signifie que les membres de Switch Online + Pack d’Extension espérant que ces classiques rejoindraient le service sans coût supplémentaire n’ont pas de chance.

S’agit-il des versions originales des jeux ? Ont-elles été améliorées ou modifiées de quelque façon que ce soit ? Certaines spécifications peuvent différer, mais dans l’ensemble, le contenu des versions Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille est le même que lors de la sortie originale des jeux.

En raison des différences matérielles, les fonctionnalités de connectivité qui nécessitaient le câble Game Link Game Boy Advance ou l’adaptateur sans fil Game Boy Advance sur le système Game Boy Advance peuvent maintenant être appréciées sur Nintendo Switch 2 ou Nintendo Switch via connexion sans fil locale intégrée.

Un abonnement Nintendo Switch Online est-il requis pour acheter ou jouer à ces jeux ? Non, un abonnement Nintendo Switch Online n’est pas nécessaire pour acheter ou jouer à ces jeux.

Sera-t-il possible d’échanger ou de combattre des Pokémon avec d’autres joueurs ? Toutes les fonctionnalités de connectivité originales du jeu fonctionneront exactement comme elles le faisaient sur Game Boy Advance via connexion sans fil locale. Il sera possible de se connecter avec jusqu’à quatre autres joueurs dans le Club Sans Fil Pokémon, situé au deuxième étage d’un Centre Pokémon. Les joueurs peuvent accéder aux Salons Union pour échanger, combattre ou jouer à un mini-jeu. Le jeu en ligne n’est pas pris en charge.

Ces jeux viendront-ils également dans la collection Game Boy Advance – Nintendo Classics ? Ces jeux sont offerts en tant que logiciels autonomes et ne sont pas prévus pour une sortie dans le cadre de la collection Game Boy Advance – Nintendo Classics.

Pourquoi gérez-vous ces jeux classiques différemment ? En célébration des 30 ans de Pokémon, nous avons pensé qu’il serait amusant de revenir aux versions ultimes des aventures Pokémon originales dans la région de Kanto avec ces sorties spéciales.

Ajouterez-vous les versions Pokémon Rouge et Pokémon Bleu originales ou d’autres jeux Pokémon aux collections Nintendo Classics disponibles avec Nintendo Switch Online ? Le jeu Pokémon suivant fait actuellement partie de la collection Game Boy – Nintendo Classics, disponible avec un abonnement Nintendo Switch Online : Pokémon Trading Card Game. De plus, les jeux Pokémon suivants peuvent être appréciés avec un abonnement Nintendo Switch Online + Pack d’Extension. Nintendo n’a rien à annoncer concernant d’autres titres potentiels.

Qu’en est-il d’autres jeux classiques au-delà des titres Pokémon ? Est-ce le retour des offres de type Console Virtuelle autonome ? Nintendo reste concentré sur l’offre de jeux classiques via Nintendo Switch Online et Nintendo Switch Online + Pack d’Extension.

Pourquoi différentes versions des jeux sont-elles sorties pour chaque langue ? Les jeux restent inchangés par rapport à leur sortie originale sur Game Boy Advance, et comme c’était souvent le cas à cette époque, différentes versions des jeux devaient être créées pour chaque langue prise en charge.

Au total, il existe trois versions linguistiques différentes de chaque jeu disponibles dans les Amériques : anglais, français européen et espagnol européen. Ce sont les mêmes versions linguistiques qui ont été offertes lors de la sortie originale des jeux sur Game Boy Advance. Nintendo encourage les gens à vérifier la langue du jeu avant de finaliser leur achat.

Où puis-je acheter ces jeux ? Y aura-t-il des versions physiques ? Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille seront disponibles en tant que logiciels numériques sur le Nintendo eShop. Les jeux ne recevront pas de sorties physiques. Le pré-achat est disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop.

Les jeux recevront-ils des améliorations lorsqu’ils seront joués sur Nintendo Switch 2 ? Il n’y a pas de différences majeures dans la façon dont les jeux fonctionnent sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Comme avec les jeux joués sur Nintendo Switch 2 en général, Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille peuvent être appréciés tout en utilisant la fonctionnalité GameChat.