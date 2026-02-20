Fangamer, le développeur Mossmouth et Maximum Entertainment France sont heureux d’annoncer la sortie du jeu UFO 50 en édition physique dès aujourd’hui sur Nintendo Switch.

Dans un univers parallèle au notre, UFO Soft est un développeur créant des jeux dans de nombreux genres depuis les années 80. Retrouvez dans UFO 50 la collection de 50 de leurs titres rétro, allant du Shoot ’em up au RPG, en passant par des jeux d’énigmes, de plateforme… Voyagez dans cet univers parallèle et découvrez des dizaines de nouveaux jeux « rétro », profonds et variés, 50 expériences toutes différentes unies par un style graphique 8-bit et une conception moderne.

Disponible dès aujourd’hui sur cartouche Nintendo Switch, cette édition physique contient en bonus une affiche dépliante, une mini planche d’autocollants, une impression format carte postale, ainsi qu’un code de téléchargement pour la bande-son.

50 NOUVEAUX JEUX – Il ne s’agit pas de mini ou de microjeux ! Même si leur taille varie, chacun constitue une expérience complète, de l’écran d’accueil aux crédits. Il y a de petits jeux d’arcade, mais vous trouverez aussi des jeux d’aventure en monde ouvert ainsi qu’un JRPG qui pourrait prendre plusieurs heures à terminer.

UN UNIVERS ALTERNATIF – D’après l’histoire d’UFO 50, tous ces jeux ont été créés dans les années 80 par un studio de développement fictionnel méconnu mais en avance sur son temps. Certains titres sont la suite d’autres figurant dans la compilation, et plusieurs personnages apparaissent dans de multiples jeux qui constituent un univers partagé.

UNE BIBLIOTHÈQUE IMMÉDIATE – Chacun de ces 50 titres est disponible dès que vous lancez le jeu ! L’idée vient des cartouches multijeux, des compilations rétro et des après-midi passées chez un ou une camarade, le nez dans sa collection. Papillonnez d’un titre à l’autre : explorer cette compilation fait partie du plaisir !

AUTHENTIQUE MAIS MODERNE – Nous avons choisi avec soin quels éléments moderniser. Tous ces jeux ont en commun une palette unique de 32 couleurs, et nous avons fait très attention à leur donner l’aspect visuel et sonore de vrais titres 8-bit des années 80. À l’inverse, nous tenions à ce qu’UFO 50 soit amusant et étonnant même pour des joueurs modernes, et nous avons donc décidé de ne pas nous laisser limiter par les genres et les conventions du passé.