NIS America, Inc. est ravi d’annoncer que Ys X: Proud Nordics, est dès maintenant disponible sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et PC. Les éditions physiques Nintendo Switch 2 et PlayStation 5 sont distribuées en France par Microids Distribution France.

À propos de Ys X : Proud Nordics

En tant qu’édition définitive de cet opus acclamé de la série Ys, Ys X : Proud Nordics offre tout le combat rapide et la narration captivante de la version originale, avec de nouvelles mécaniques, un donjon à haute difficulté, et une toute nouvelle histoire intégrée parfaitement au jeu.

Après une rencontre tendue en mer, le jeune aventurier roux Adol et le fier Norman Karja se retrouvent liés par des chaînes de Mana et la menace imminente d’une horde immortelle. Montez à bord de votre navire, le Sandras, rassemblez un équipage fidèle d’amis et d’alliés, et affrontez le Greigr pour protéger le Golfe d’Obelia dans ce voyage inoubliable !

Vivez une nouvelle histoire centrée sur l’Île d’Öland et les mystérieux nouveaux venus Canute et Astrid. Puis, défiez-vous dans le rusé donjon contre-la-montre de Muspelheim, où chaque seconde compte. L’aventure vous attend!

Caractéristiques:

● Une aventure renouvelée : La spectaculaire aventure de Ys X: Nordics revient, plus aboutie que jamais, avec des performances graphiques améliorées et des mises à jour de confort de jeu, faisant de cette version la manière ultime de découvrir Ys X.

● Île du Mystère : Arrivez sur l’Île d’Öland et participez à une toute nouvelle aventure ! Aux côtés des frères d’armes Canute et Astrid, plongez au cœur du mystère entourant cette île dans une histoire parfaitement intégrée à l’originale.

● Un océan d’expériences vous attend : de nouvelles mécaniques et contenus abondent dans Ys X : Proud Nordics ! Utilisez la nouvelle capacité Mana Hold pour manipuler le monde qui vous entoure, relevez de nouveaux défis sur l’Île d’Öland, et préparez-vous à Muspelheim, un donjon contre-la-montre d’une difficulté diabolique.