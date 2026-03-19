Compile Heart a officiellement annoncé Neptunia Unlimited sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, avec une sortie prévue au Japon le 27 août 2026 au prix de 8 580 yens. La version PlayStation 4 sera exclusivement disponible en dématérialisé. Une édition limitée à 19 800 yens sera également proposée, incluant une copie du jeu, un coffret spécial avec une illustration de couverture signée Tsunako, un artbook premium, un CD de la bande-son, le Season Pass et une carte promotionnelle Divine Cross.

L’annonce revêt une importance particulière pour la franchise : si Neptunia donne l’impression d’avoir multiplié les sorties depuis ses débuts en 2010, la série principale se résume en réalité à quatre épisodes — Hyperdimension Neptunia (2010), mk2 (2011), Victory (2012) et Megadimension Neptunia VII (2015). Neptunia Unlimited est donc le premier épisode numéroté de la licence depuis plus de dix ans.

Le scénario s’ouvre sur la chute d’une météorite annonçant la fin du monde. Seule Neptune survit dans le vide blanc, guidée par une voix mystérieuse portant un chiffre gravé sur sa joue — le signe d’une nouvelle chance. Sa fonction « Retry » s’enclenche, déclenchant un cycle de fins et de recommencements. Au fil de rencontres avec de nouveaux alliés et ennemis, Neptune et ses compagnes devront surmonter d’innombrables défaites pour atteindre la « Véritable Fin » et sauver Gamindustri de sa destruction annoncée.

Le monde de Gamindustri est divisé en quatre nations : Planetpune à l’ouest, protégée par la déesse Purple Heart et réputée pour sa technologie d’avant-garde ; Sweenia au nord, protégée par Red Heart, anciennement connue sous le nom de Lowee et reconstruite autour d’un nouveau centre commercial iconique ; Lastation à l’est, protégée par Blue Heart et gérée par intelligence artificielle ; et Leanbox au sud, protégée par Eclipse Heart, dont l’architecture en harmonie avec la nature est présentée comme un modèle urbain de nouvelle génération.

Le casting vocal réunit Rie Tanaka en Neptune / Purple Heart, Hana Shimano en Rouge / Red Heart, Momoka Terasawa en Ciel / Blue Heart, Yukino Nishizono en Anna et Lot / Eclipse Heart, Asami Imai en Noire / Black Heart, Kana Asumi en Blanc / White Heart et Rina Satou en Vert / Green Heart.

La principale nouveauté de cet épisode réside dans la capacité de vol des déesses, qui peuvent désormais s’élever dans les airs à tout moment, ouvrant la voie à des ennemis et mécaniques inédits propres à l’environnement aérien. Les End Battles constituent l’autre grande mécanique du jeu : lors de ces affrontements, toutes les déesses participent simultanément face à un boss colossal, et l’utilisation des End Counter Skills permet à la fois de contrer les attaques spéciales à grande échelle et de frapper en retour avec puissance.

À noter également que les récents déboires de Compile Heart avec Nintendo — plusieurs titres dont le contenu ne répondait pas aux directives du constructeur ayant vu leur sortie occidentale annulée — semblent avoir conduit le studio à revoir la présentation de ses héroïnes dans cet épisode.