ININ Games et le développeur YS NET ont levé le voile sur Shenmue III Enhanced avec la publication du tout premier trailer du jeu, une vague d’informations détaillées et l’ouverture des précommandes pour plusieurs éditions physiques. Annoncé initialement en août 2025 sous la mention « plateformes Nintendo », le titre est désormais officiellement confirmé sur Nintendo Switch 2, aux côtés de PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. La date de sortie exacte sera communiquée dans les prochaines semaines.

La version Nintendo Switch 2 bénéficiera d’une édition physique complète incluant le jeu sur cartouche. Trois formats sont proposés à la précommande dès aujourd’hui. L’édition standard inclut une copie du jeu avec la nouvelle pochette officielle, dévoilée dans le même temps. L’édition Spéciale ajoute le Blu-ray « A Gamer’s Journey: The Definitive History of Shenmue », le livre d’art « The Making of Shenmue III Enhanced » et un coffret exclusif. L’édition Collector’s pousse l’offre encore plus loin avec une couverture et un manuel exclusifs, une figurine de Ryo Hazuki en position d’entraînement de 15 centimètres, un rouleau en bois et un porte-clés, un ensemble de visuels (poster A2, feuille de stickers, cartes Kung Fu et Shikishi), le Blu-ray documentaire, le livre d’art et un coffret collector.

Le trailer dévoile pour la première fois des images de gameplay de cette version améliorée, et comprend un message personnel de Yu Suzuki, créateur de la série, qui s’adresse directement à la communauté.

Shenmue III Enhanced est une édition enrichie de l’aventure originale, fidèle à l’esprit de la série tout en intégrant des améliorations techniques et ergonomiques substantielles. Le jeu plonge à nouveau le joueur dans un monde ouvert inspiré de la Chine rurale, où Ryo Hazuki poursuit son enquête au rythme de la vie quotidienne des PNJ, des variations météorologiques et d’une multitude d’activités secondaires. L’exploration, la narration et la pratique des arts martiaux restent au centre de l’expérience, complétées par les éléments emblématiques de la franchise : jouets capsule, mini-jeux et interactions environnementales minutieuses.

Sur le plan technique, les améliorations couvrent des textures plus nettes en 4K, des temps de chargement réduits, le support DLSS et FSR pour un upscaling de qualité, une densité de PNJ accrue dans le village de Niaowu, ainsi qu’un mode caméra classique inspiré des deux premiers épisodes de la série. Côté gameplay, des ajustements optionnels permettent de moduler le système d’endurance, de restaurer la santé avant les combats et de réduire certaines contraintes financières pour fluidifier la progression. Les options d’accessibilité s’étendent à la possibilité de passer les cinématiques et conversations, ainsi qu’à un délai élargi pour les QTE. L’ensemble de ces modifications peut être activé ou désactivé individuellement, préservant ainsi l’expérience originale pour les puristes.