Les précommandes pour Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok sont désormais disponibles, ont annoncé l’éditeur Cygames et le studio Cygames Osaka. Le jeu sortira le 9 juillet 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 et PC via Steam.

Plusieurs éditions sont proposées aux joueurs :

Édition Standard (59,99 $ / 49,99 £ / 59,99 € / 6 930 ¥) : inclut Granblue Fantasy: Relink et le Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok Upgrade Kit

(59,99 $ / 49,99 £ / 59,99 € / 6 930 ¥) : inclut Granblue Fantasy: Relink et le Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok Upgrade Kit Édition Spéciale (79,99 $ / 64,99 £ / 79,99 € / 9 900 ¥) : comprend Granblue Fantasy: Relink, le Upgrade Kit, le Special Pack (couleurs spéciales pour le capitaine, Id et Sandalphon, ainsi que des objets pour débloquer Seofon, Tweyen et Sandalphon), le Concept Art Color Pack, la Granblue Fantasy: Relink Downloadable Content Collection (contenant des objets utiles, cinq sets de couleurs pour personnages et trois sets d’émotes), ainsi que l’Ignition Pack (comprenant l’arme False Sword of the Apocalypse, des ressources et des sets d’émotes)

(79,99 $ / 64,99 £ / 79,99 € / 9 900 ¥) : comprend Granblue Fantasy: Relink, le Upgrade Kit, le Special Pack (couleurs spéciales pour le capitaine, Id et Sandalphon, ainsi que des objets pour débloquer Seofon, Tweyen et Sandalphon), le Concept Art Color Pack, la Granblue Fantasy: Relink Downloadable Content Collection (contenant des objets utiles, cinq sets de couleurs pour personnages et trois sets d’émotes), ainsi que l’Ignition Pack (comprenant l’arme False Sword of the Apocalypse, des ressources et des sets d’émotes) Upgrade Kit Standard (29,99 $ / 24,99 £ / 29,99 € / 3 960 ¥) : uniquement le Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok Upgrade Kit

(29,99 $ / 24,99 £ / 29,99 € / 3 960 ¥) : uniquement le Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok Upgrade Kit Upgrade Kit Spéciale (54,99 $ / 44,99 £ / 54,99 € / 6 490 ¥) : comprend le Upgrade Kit et le Special Pack

Toutes les précommandes incluent le Guts III & Autorevive III Sigil Set, contenant les sigils Guts III et Autorevive III. Les précommandes sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC offrent également un accès immédiat à Granblue Fantasy: Relink et à la Granblue Fantasy: Relink Downloadable Content Collection lorsque cela s’applique.

Deux nouveaux trailers ont été dévoilés. Le trailer Strength and Darkness révèle deux nouveaux personnages jouables, Fraux et Fediel, ainsi qu’un nouvel antagoniste, The World. Le trailer Summons and the Conflux présente les nouveaux systèmes de Summons et de Conflux.

Les nouveaux personnages jouables sont :

Fraux (voix anglaise : Kelly Baskin ; voix japonaise : Azumi Asakura) : un porteur de pacte lié à The Devil, un primal cherchant à instaurer un nouvel ordre mondial. Malgré cette affiliation, Fraux est décrit comme un skydweller ordinaire dont le cœur est rempli d’amour et de compassion.

(voix anglaise : Kelly Baskin ; voix japonaise : Azumi Asakura) : un porteur de pacte lié à The Devil, un primal cherchant à instaurer un nouvel ordre mondial. Malgré cette affiliation, Fraux est décrit comme un skydweller ordinaire dont le cœur est rempli d’amour et de compassion. Fediel (voix anglaise : Savy Des-Etages ; voix japonaise : Asami Tano) : l’un des Six Dragons, une entité existant au-delà des lois naturelles. Elle incarne l’obscurité et influence les lois de la nature.

Le nouvel antagoniste est :

The World (voix anglaise : Kellen Goff ; voix japonaise : Atsushi Ono) : l’un des Arcarum, décrit comme le pilier auquel les autres Arcarum sont liés. Créé à l’origine par les Astrals, il a développé une conscience propre et une identité distincte.

De nouveaux systèmes sont également introduits :

Summons : permet d’invoquer la puissance d’ennemis et d’alliés, offrant de nouvelles dimensions stratégiques avec des compétences d’attaque et de soutien uniques.

: permet d’invoquer la puissance d’ennemis et d’alliés, offrant de nouvelles dimensions stratégiques avec des compétences d’attaque et de soutien uniques. Primal Bursts : invoque des entités comme Proto Bahamut et Excavallion. Sous certaines conditions, une attaque combinée de toute l’équipe, appelée Skybound Arts, déclenche un Primal Burst dévastateur.

: invoque des entités comme Proto Bahamut et Excavallion. Sous certaines conditions, une attaque combinée de toute l’équipe, appelée Skybound Arts, déclenche un Primal Burst dévastateur. Chaos Quests : propose des quêtes de haut niveau mettant en scène les Ragnalia, révélant un nouveau chapitre de l’histoire de Relink et explorant le chaos grandissant à Zegagrande.

: propose des quêtes de haut niveau mettant en scène les Ragnalia, révélant un nouveau chapitre de l’histoire de Relink et explorant le chaos grandissant à Zegagrande. The Conflux : un nouveau mode solo où les joueurs doivent résoudre des énigmes et affronter des défis pour atteindre le cœur d’une dimension remplie de pouvoirs uniques, offrant des bonus et des récompenses exclusives.

Le jeu propose également le cross-play entre Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC via Steam. Les joueurs sur Nintendo Switch 2 pourront également utiliser le Local Communication pour jouer jusqu’à quatre joueurs en coopération locale.