Nuntius Games, via son label dédié aux jeux indépendants, et l’éditeur Phoenixx, Inc., ont annoncé Heroes of Magic and Steel, un jeu de stratégie tactique développé par Gaister Studios. Le titre, qui combine combats sur grille hexagonale, construction de deck et formation d’équipe, est prévu pour une sortie sur Steam le 28 mai 2026. Les versions pour Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 sont annoncées pour une période ultérieure, sans date précise communiquée à ce jour.

Le jeu se distingue par son approche stratégique constante, où chaque composition d’équipe peut radicalement modifier le déroulement d’une partie. Contrairement à un deckbuilder traditionnel, Heroes of Magic and Steel place la stratégie au cœur de l’expérience, avec une importance égale accordée à la construction d’équipe et à l’utilisation des cartes pendant les combats. Selon Lucas Gamarra, game designer du projet, « Heroes of Magic and Steel n’a jamais été conçu comme un simple deckbuilder. Notre objectif était de créer un jeu de stratégie profond, où la formation d’équipe compte autant que les cartes utilisées en bataille. » La stratégie ne se limite pas aux affrontements : elle commence dès la préparation de la partie, impliquant positionnement, gestion des ressources et adaptations permanentes.

L’expérience repose sur des équipes de trois héros à composer, chaque partie offrant une approche unique grâce à des factions ennemies variées. Ces dernières imposent des défis distincts : certaines submergent par le nombre, d’autres sanctionnent les erreurs de positionnement, certaines exercent une pression sur la main et le deck du joueur, tandis que d’autres exigent un jeu agressif ou, à l’inverse, une grande patience. Les synergies entre héros et les combos possibles ajoutent une couche supplémentaire de profondeur stratégique, chaque carte jouée restant en jeu jusqu’à la fin de la partie dans le mode principal, sans possibilité de recyclage. Cette mécanique renforce l’impact de chaque décision, rendant les parties plus exigeantes et les conséquences plus tangibles.

Le mode principal du jeu exclut toute rotation de cartes, chaque carte utilisée étant un engagement définitif. Cette absence de recyclage oblige les joueurs à anticiper leurs choix dès le premier combat, avec des améliorations permanentes des cartes et des héros qui renforcent progressivement les builds disponibles. Pour les joueurs recherchant un rythme plus accessible, un mode alternatif incluant une rotation de cartes est également proposé. Par ailleurs, un mode Aventure a été ajouté en réponse aux retours de la communauté, offrant une expérience plus accessible aux joueurs occasionnels, tandis que le mode standard conserve la vision stratégique originale des développeurs.

Visuellement, Heroes of Magic and Steel s’éloigne de son concept initial inspiré des jeux de plateau à figurines statiques pour adopter une direction artistique plus ambitieuse. Le changement de présentation, décidé en cours de développement, a permis d’enrichir l’identité visuelle du titre et d’améliorer significativement son rendu graphique. L’inspiration puise dans des franchises emblématiques comme Heroes of Might and Magic, Slay the Spire et XCOM, fusionnant tactique, gestion de deck et stratégie d’équipe en une seule expérience. « Si nous avions combiné les éléments de ces trois jeux, le résultat ressemblerait probablement à ce que nous avons créé avec Heroes of Magic and Steel », explique Lucas Gamarra.