Unrailed 2: Back on Track sortira simultanément sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 11 juin prochain. Le passage à la version Switch 2 s’effectuera via un patch gratuit, offrant une expérience optimisée pour la nouvelle console. Le jeu renforce son aspect multijoueur chaotique, disponible en local comme en ligne, où les joueurs doivent collaborer pour poser les rails devant un train en mouvement perpétuel. La réflexion collective et l’adaptation aux aléas de l’environnement sont essentielles pour éviter le déraillement.

Le titre propose désormais un scénario structuré autour de nouveaux environnements générés de façon procédurale, avec des choix d’embranchements qui garantissent une expérience unique à chaque partie. Ces biomes introduisent des événements inédits, des quêtes secondaires, des affrontements contre des boss et des rencontres aléatoires, obligeant les équipes à s’ajuster rapidement. Par ailleurs, de nouvelles apparences pour les personnages peuvent être débloquées, permettant de personnaliser l’aventure.

La progression s’enrichit de récompenses et d’améliorations permanentes qui modifient le gameplay, incluant de nouveaux moteurs, wagons et extensions à intégrer aux trains. Chaque locomotive perdue offre l’opportunité de reconstruire et de repartir sur des configurations renouvelées, avec une liberté accrue dans la gestion des ressources et des voies.

Un mode inédit, le Contrôleur de terrain, permet aux joueurs de concevoir leurs propres cartes et de les partager au sein de la communauté Unrailed. Les créations peuvent être mises en avant par les développeurs, tandis que l’exploration des niveaux communautaires offre une source inépuisable de variété. Pour les joueurs en quête de compétition, un mode Versus à huit participants a été ajouté, avec des ralentis pour analyser les performances et des classements en ligne pour comparer les scores entre équipes.

Une démo jouable est d’ores et déjà disponible sur Nintendo Switch, proposant le premier biome du jeu ainsi qu’un combat de boss. Cette version permet de tester les mécaniques en multijoueur local jusqu’à quatre joueurs sur une seule console. À l’occasion de la sortie complète, la version Nintendo Switch 2 bénéficiera du GameShare, offrant plusieurs façons d’y jouer sur les appareils compatibles. Les détails concernant le fonctionnement spécifique du GameShare pour ce jeu seront communiqués ultérieurement.