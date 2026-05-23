FuRyu a annoncé le développement d’un remaster d’EXSTETRA, le RPG fantastique sorti en 2013 sur Nintendo 3DS et PlayStation Vita. Cette version modernisée sera disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, bien que la date de sortie n’ait pas encore été communiquée. Le jeu proposera des options de langue en anglais, japonais, chinois traditionnel et chinois simplifié.

Dans ce RPG fantastique, le baiser est la clé pour sauver le monde. L’histoire se déroule dans Amazea, une version de Tokyo fusionnée avec un autre monde et condamnée à la destruction. Le joueur incarne Ryoma, un lycéen choisi comme « Prisma », un sauveur capable d’absorber une énergie nommée EXS en combattant les ennemis. Pour partager cette énergie avec ses alliés, les Prisma Knights, Ryoma doit les éveiller… par un baiser.

Au fil de son aventure, il découvre des candidats pour rejoindre son équipe et part en quête pour empêcher l’apocalypse. Le système de combat repose sur l’EXS, une ressource vitale que le protagoniste peut redistribuer à ses compagnons via des baisers, renforçant ainsi leurs capacités. Le jeu intègre également un système d’Enchant, permettant d’améliorer les équipements avec des effets spéciaux pour optimiser les combats.

L’univers d’Amazea, dessiné par tokyogenso, transforme des lieux emblématiques comme Shibuya et Akihabara en un monde à la fois magnifique et décadent, fusionnant réalité et fantastique. L’artwork et l’ambiance visuelle jouent un rôle central dans l’immersion, offrant une expérience à la fois poétique et stratégique.

Bien que le remaster soit confirmé pour Switch et Switch 2, FuRyu a également annoncé des versions pour PC (Steam) et PlayStation 5, avec une sortie mondiale prévue le 30 juillet 2024 sur Steam. Il s’agira de la première sortie officielle du jeu hors du Japon, l’original étant resté limité à l’archipel en 2013.

Points clés à retenir