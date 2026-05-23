Toot Games et Jackbox Games ont annoncé le développement de My Arms Are Longer Now, un jeu de stealth-comédie en 2D dont la sortie est prévue sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 en 2026. Ce titre marque une première incursion dans l’édition pour Jackbox Games, connu jusqu’ici pour la série Jackbox Party Pack. Le jeu met en scène un personnage décrit comme un « voleur aux bras dégoûtants », dont la particularité physique sert de mécanique centrale dans une intrigue centrée sur l’accomplissement d’un braquage parfait.

L’expérience repose sur un bras extensible, capable de se rétracter comme un cordon d’aspirateur, permettant au joueur d’éviter les systèmes de sécurité, de subtiliser des objets non fixés ou encore de s’adonner à des interactions plus inattendues, comme enfiler une chaussette sur la main pour séduire un gardien isolé. L’objectif affiché est de cumuler suffisamment de richesses, estimées à « au moins soixante dollars », tout en esquivant les obstacles placés sur la route par un détective au style « dur à cuire », dont la présence est évoquée comme une menace constante. Ce dernier, en route vers sa retraite dans une semaine, semble déterminé à empêcher le joueur de mener à bien son entreprise.

Les fonctionnalités principales du jeu incluent donc un bras rétractable, un antagoniste en la personne d’un détective sur le point de prendre sa retraite, et une promesse de gains financiers présentés comme substantiels. Le premier trailer du jeu a été publié à l’occasion de l’annonce, offrant un aperçu des mécaniques de gameplay et de l’ambiance visuelle. Aucune information supplémentaire concernant les modes de jeu, les niveaux ou les éventuelles options multijoueur n’a été communiquée à ce stade. La sortie, initialement évoquée sans précision de mois, est désormais associée à l’année 2026 pour les deux plateformes annoncées.