Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Switch 2

Lollipop Chainsaw Repop – Nintendo Switch 2 Edition – 16.9GB

One Military Camp – 2.6GB

Touhou Yukkuri Mountain – Nintendo Switch 2 Edition – 1.5GB

Mina the Hollower – Nintendo Switch 2 Edition – 878MB

Bluey’s Quest for the Gold Pen – 865MB

Switch