Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- Lollipop Chainsaw Repop – Nintendo Switch 2 Edition – 16.9GB
- One Military Camp – 2.6GB
- Touhou Yukkuri Mountain – Nintendo Switch 2 Edition – 1.5GB
- Mina the Hollower – Nintendo Switch 2 Edition – 878MB
- Bluey’s Quest for the Gold Pen – 865MB
Switch
- Poppy Playtime: Chapter 5 – 8.3GB
- Birushana: Winds of Fate – 6.4GB
- Rival Stars Horse Racing – 6.1GB
- My Little Puppy – 5.2GB
- N.E.R.D – 4.2GB
- LumenTale: Memories of Trey – 4.1GB
- Nickelodeon Extreme Tennis: Next – 3.9GB
- Night Swarm – 3.9GB
- Clown Is Hungry – 3.8GB
- Schrodinger’s Call – 3.3GB
- One Move Away – 2.9GB
- Néro & Sci f Integral Edition – 2.7GB
- Do You even Forklift – 2.0GB
- Dead Gears: Space of War – 1.7GB
- Cat in a Jam: City Secrets – 1020MB
- Micro Overdrive: Home Tour – 1015MB
- Midnight Swamp – 1000MB
- Math Pals: Dino Academy – 1000MB
- Escape game R00M13 – 962MB
- Rica Mode – 959MB
- Touhou Yukkuri Mountain – 881MB
- Mina the Hollower – 873MB
- Bluey’s Quest for the Gold Pen – 816MB
- Formula 2026: Rise of Legends – 785MB
- Beat the Champions – 750MB
- Wall World 2 – 500MB
- Sneaky Secret Mission – 481MB
- Scorched Lands – 432MB
- Sokobear Winter – 422MB
- Risky Roads – 333MB
- Slot & Learn Katakana – 303MB
- High and Dry – 295MB
- Kiko’s Apple Adventure – 273MB
- Backrooms: Escape The Brainrot – 246MB
- Nitro City Racing – 227MB
- Kabuto Park – 200MB
- Exodus: Creepy Time – 177MB
- Even Native Japanese Struggle Japanese Kanji Fill-in Quiz – 168MB
- Island Robot Farm – 167MB
- Criminal Profile Who’s the Culprit – 150MB
- Animal Coloring Book for Kids & Toddlers: Unicorns – 90MB
- Zoo Orbs: Safari – 76MB
- Piggy’s Farm – 66MB
- Alien Cat Story – 54MB
- A Frog’s Job 2: Froggina – 48MB
- Eggconsole Hercules PC-8801mkIISR – 40MB
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