Le studio japonais Any et le développeur ArtePiazza, en collaboration avec Yuji Horii, créateur de Dragon Quest, et Muneyuki Kaneshiro, auteur de Blue Lock et As the Gods Will, ont levé le voile sur Tensei Game, un titre annoncé pour l’été 2026 sur Nintendo Switch. Ce jeu de type sugoroku (jeu de plateau japonais) se déroule dans un univers de dark fantasy nommé Rinnekai, où les joueurs incarnent des âmes en compétition pour une réincarnation, dans un système mêlant hasard, stratégie et trahison.

Lors d’un entretien avec Denfaminicogamer, Horii et Kaneshiro ont partagé des précisions sur ce projet, initialement révélé en mai 2025. Contrairement à Itadaki Street, autre jeu de plateau supervisé par Horii centré sur les échanges d’argent, Tensei Game repose sur un concept radicalement différent : les joueurs lancent des dés pour avancer sur un plateau, tout en se réincarnant dans divers êtres vivants – humains de différentes professions, animaux, voire micro-organismes. Kaneshiro a expliqué avoir imaginé ce titre comme une réinterprétation du Jeu de la Vie, mais transposée après la mort. « L’idée centrale est que tout le monde meurt, devient une sorte d’âme, puis se bat pour renaître », a-t-il déclaré, comparant ce mécanisme à la nouvelle La Filandre de Ryūnosuke Akutagawa, où des âmes en quête de salut sabotent mutuellement leur ascension.

Dans Rinnekai, les joueurs deviennent des Karmans, des entités collectant du karma, utilisé comme monnaie d’échange. Quatre participants s’affrontent dans un système inspiré des death games, où les trois premiers à accumuler suffisamment de karma obtiennent une réincarnation, tandis que le dernier est condamné. « Pour renaître, il faut saboter les autres, former des alliances et intriguer », précise Kaneshiro. « On peut être cruel… ou faire preuve de clémence. C’est ce qui définit le gameplay. » Le jeu intègre également des cartes aléatoires et des événements permettant de nuire aux adversaires, une mécanique pensée pour dynamiser les parties, notamment pour un public de streamers.

Shintaro Mashima, connu pour son travail sur Dragon Quest et la série SaGa, assure la direction artistique, tandis que le jeu mise sur un style visuel distinct, avec des personnages et un monde en diorama. Bien que Tensei Game soit actuellement prévu uniquement pour le Japon à sa sortie, les développeurs ont évoqué des projets d’expansion via des adaptations en anime, manga et produits dérivés. Aucune annonce n’a encore été faite concernant une éventuelle localisation en Occident.