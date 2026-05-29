Cygames et son studio Cygames Osaka ont publié un nouveau trailer de la série « Meet the Crew » pour Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, mettant en avant le personnage jouable Fraux, dont la voix est assurée par Kelly Baskin en anglais et Azumi Asakura en japonais.

Le jeu Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok sortira le 9 juillet 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4 et PC via Steam. À l’occasion de cette sortie, une vidéo en avant-première a été produite par le site pour présenter ce nouveau personnage et son univers.

L’action se déroule dans le Sky Realm, un monde où des îles flottent sur une mer de nuages. Les joueurs incarnent un capitaine menant une équipe de skyfarers à la recherche de l’île mythique d’Estalucia, avant de se diriger vers une région oubliée, le Zegagrande Skydom. Le titre propose un système de combat dynamique où chaque personnage dispose de mécaniques uniques, permettant de créer des équipes aux styles variés. Les attaques en équipe, comme les link attacks et les chain bursts, renforcent l’aspect spectaculaire des affrontements. Un mode Assist est également disponible pour les joueurs moins expérimentés.

Le jeu offre une grande variété de quêtes jouables en solo ou en ligne avec jusqu’à quatre joueurs, allant de combats de boss uniques à des missions de survie face à des hordes d’ennemis. Le contenu s’étend des aventures casual aux défis ultimes en fin de partie.

Une nouveauté majeure dans Endless Ragnarok est l’introduction des summons, des invocations qui ajoutent une nouvelle dimension stratégique aux combats. Certains peuvent être contrôlés directement par le joueur, tandis que d’autres font une entrée spectaculaire avec un primal burst, une version renforcée des chain bursts. Le jeu propose également le Conflux, un mode solo où les joueurs affrontent des obstacles imprévisibles et des pouvoirs énigmatiques.

Parmi les autres fonctionnalités figurent des quêtes en ligne avec un crossplay, un mode local en coopération exclusif à la Nintendo Switch 2, ainsi qu’un système de progression permettant de débloquer de nombreux personnages jouables et de les améliorer au-delà de leurs limites.