LEVEL-5 a révélé le cinquième contenu majeur gratuit pour Inazuma Eleven: Victory Road, intitulé New Kick-Off DLC, dont la sortie est prévue pour le jeudi 11 juin (heure du Japon). Cette mise à jour introduit plusieurs nouveautés, dont un système de joueurs saisonniers pour le tournoi en ligne officiel Victory Road, une nouvelle fonctionnalité appelée Synergies, ainsi qu’une extension du mode Chronicle avec la route Victory Road, centrée sur l’histoire de Destin Billows (Unmei Sasanami).

Parmi les ajouts les plus marquants, les Synergies permettent d’obtenir des bonus d’équipe globaux lorsque certaines conditions sont remplies. Ces améliorations, disponibles à l’achat dans la boutique en jeu, se divisent en deux catégories : les Synergies offensives, qui boostent les capacités d’attaque de l’équipe, et les Synergies défensives, qui renforcent les performances défensives. L’activation de ces buffs repose sur des combinaisons de personnages partageant des liens profonds dans les précédents opus de la série Inazuma Eleven, offrant ainsi aux joueurs la possibilité de composer des équipes optimisées tout en intégrant leurs personnages préférés.

Un nouveau trailer a été publié pour accompagner ces annonces. Celui-ci met en avant les Synergies ainsi que le système Build Ranks, conçu pour optimiser les performances des équipes. Destin Billows (Unmei Sasanami) y guide Harper Evans (Haru Endo) à travers les bases de la construction d’équipe, offrant des conseils pratiques pour les joueurs débutants comme pour ceux s’orientant vers un jeu plus compétitif.

Des informations supplémentaires concernant le tournoi Victory Road ont également été dévoilées. Le site officiel du jeu liste désormais les détails sur les joueurs saisonniers requis pour y participer, ainsi que le format du tournoi et les récompenses potentielles. Un second trailer, narré par Chester Horse Jr (Keita Kakuma), propose un aperçu complet de la progression et des règles du tournoi.