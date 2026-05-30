Gravastar, un JRPG de science-fiction japonais révélé sur Nintendo Switch 2

Le studio Studio Atma, basé à Seattle, a annoncé son nouveau jeu Gravastar, un JRPG de science-fiction japonais au style rétro, qui arrivera sur Nintendo Switch 2, ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Bien que la date de sortie n’ait pas encore été dévoilée, le jeu a été présenté lors de l’Indie Quest 2026 Showcase.

Gravastar se distingue par son système de combat conditionnel et rapide, inspiré des jeux d’arcade 2D en 2D. Contrairement aux JRPG traditionnels, il intègre un système d’input de combos, permettant aux joueurs de maîtriser des enchaînements puissants pour vaincre leurs ennemis. Ce mélange entre nostalgie des JRPG des années 16-32 bits et modernité en fait une expérience unique.

Vous incarnez Baird, un jeune orphelin sur l’exoplanète Aethera, qui découvre qu’il est un Spectre, une créature rare liée aux étoiles. Votre quête vous mènera à sauver Aethera d’un fanatique déterminé à plonger l’univers dans les ténèbres, tout en explorant cinq continents aux secrets ancestraux.

Le jeu mise sur une animation 3D stylisée, rappelant l’esthétique 2D traditionnelle, avec des textures peintes à la main pour un rendu à la fois rétro et moderne. Le studio promet une campagne riche de plus de 15 heures, avec une narration poussée et un système de progression bien équilibré.

Développé par des vétérans de l’industrie, Studio Atma met en avant une optimisation technique poussée pour garantir une expérience fluide sur toutes les plateformes, y compris la Nintendo Switch 2.

Rugby League 26 annoncé sur Nintendo Switch 2 pour le 5 juin 2026

Big Ant Studios et Nacon ont officiellement annoncé que Rugby League 26 arrivera sur Nintendo Switch 2 le 5 juin 2026, avec un trailer disponible pour présenter le jeu.

Ce nouvel opus promet d’être l’expérience de Rugby League la plus authentique jamais créée, avec des mécaniques de jeu immersives, des animations réalistes et une physique fidèle au sport. Les joueurs pourront s’immerger dans plusieurs modes :

Career Mode : Menez votre équipe des divisions locales jusqu’à la gloire nationale.

Pro Team : Constituez votre équipe idéale et affrontez d’autres joueurs en ligne ou hors ligne.

Be a Pro : Créez, entraînez et faites évoluer votre propre joueur sur plusieurs saisons.

Le jeu intègre un Player Creator intuitif, permettant de personnaliser chaque détail de votre athlète : apparence, attributs et style de jeu. Vous pourrez ainsi façonner un joueur unique, adapté à votre stratégie.

Rugby League 26 mettra en scène des équipes et joueurs licenciés, offrant une expérience réaliste et compétitive.

Le mode Pro Team permet de collectionner des cartes de joueurs actuels et légendaires, de construire votre équipe idéale et de dominer en ligne ou hors ligne. Avec des tacles percutants, des essais spectaculaires et une atmosphère électrique, le jeu promet une immersion totale dans l’univers du Rugby League.

Sacred 2 Remaster annoncé sur Nintendo Switch pour le 11 août 2026 avec toutes les extensions et un remaster technique complet

THQ Nordic a officiellement annoncé que Sacred 2 Remaster arrivera sur Nintendo Switch le 11 août 2026. Le jeu propose un retour dans l’univers d’Ancaria, un monde ouvert fantastique où T-Energy, la source d’énergie mystérieuse autrefois garante de prospérité, alimente désormais corruption, conflits et chaos. Dans ce contexte de guerre et de trahisons, sept héros émergent, chacun porteur d’un destin distinct, de capacités spécifiques et d’un parcours unique à travers un monde vivant et respirant.

Ce remaster de Sacred 2: Fallen Angel, action RPG apprécié, plonge les joueurs dans un vaste royaume fantastique peuplé de centaines de quêtes, de donjons dangereux et d’arts de combat uniques à maîtriser. L’expérience permet de combattre des créatures monstrueuses, de découvrir des secrets ancestraux et de façonner son personnage grâce au butin, à la progression en niveau et à une personnalisation approfondie.

Le remaster introduit des mécaniques de combat affinées, une interface utilisateur modernisée, un support complet pour manette ainsi que l’intégration de toutes les extensions. Ces améliorations visent à redonner vie à un titre déjà plébiscité, que ce soit pour les joueurs revenant sur Ancaria ou pour ceux qui y découvrent l’univers pour la première fois.

En complément, chaque achat inclut Sacred 2 Gold, l’édition complète originale du jeu, permettant aux joueurs de comparer la version remasterisée avec l’expérience initiale telle qu’elle a été publiée à sa sortie.

Les fonctionnalités annoncées pour cette édition définitive couvrent l’intégralité des extensions et mises à jour disponibles. Le système de combat bénéficie d’une réactivité et d’une fluidité accrues, tandis que l’interface a été repensée pour une navigation plus intuitive. Les textures, les effets de lumière et la distance de vue ont été améliorés, et les corrections apportées par la communauté ainsi que la stabilité globale du jeu ont été renforcées.

Viractal arrive sur Nintendo Switch et Switch 2 le 30 septembre 2026 avec des versions physiques et numériques

Sting a annoncé que son jeu de type board game RPG Viractal sortira sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 le 30 septembre 2026 à l’international, et le 1er octobre 2026 au Japon. En plus des versions numériques, la version Switch 2 sera disponible en édition physique au Japon.

Viractal est un jeu de rôle inspiré des jeux de société, se déroulant dans un univers mystérieux appelé Viractalia. Les joueurs utilisent des dés et des cartes pour façonner leur stratégie et progresser dans l’aventure. Le titre propose une exploration en monde ouvert généré procéduralement, où chaque partie offre une expérience différente grâce à des cartes et événements placés aléatoirement, garantissant un haut niveau de rejouabilité.

L’histoire commence lorsque le joueur se réveille dans une pièce étrange, éclairée par des bougies, avec un plateau de jeu posé devant lui. Alors que la frontière entre réalité et fantasy s’estompe, l’aventure des héros débute. Chaque partie commence par un lancer de dé, et les joueurs doivent explorer des cartes générées aléatoirement, affronter des ennemis et découvrir des trésors dans un monde miniature en constante évolution.

Le système de jeu repose sur un mélange unique de mécaniques de jeu de société et de combat par cartes. Les joueurs collectent différentes cartes pour construire leur propre deck et créer des combinaisons stratégiques afin de vaincre leurs adversaires. Un système de points de mouvement (DP) permet de convertir les points de déplacement inutilisés en ressources utilisables pour renforcer les événements ou les combats. Les événements dynamiques et les choix significatifs influencent le cours de l’aventure, offrant une expérience où chaque décision compte.

Viractal propose également un mode multijoueur en ligne avec support vocal, permettant aux joueurs de coopérer ou de se trahir grâce au système unique de « Devil’s Whisper ». Ce mécanisme de trahison peut altérer la voix des joueurs via le chat vocal en fonction de leurs actions, ajoutant une dimension sociale et imprévisible à l’expérience. Le jeu prend en charge le chat vocal et utilise des technologies audio avancées comme CRI ADX, CRI TeleXus et Yamaha Sound xR Core pour offrir une immersion sonore en 3D spatiale, notamment dans des zones comme le « Spring of Cards » où les sons ambiants sont rendus en format Ambisonics.

En termes de tarification, au Japon, la version physique de Viractal pour Switch 2 coûtera 4 950 yens, tandis que les versions numériques seront proposées à 3 960 yens pour la Switch et 4 950 yens pour la Switch 2. Un pack de mise à niveau pour Switch 2 est également disponible au prix de 990 yens.

Viractal est sorti en accès anticipé sur PC via Steam le 19 septembre 2025, avant une sortie complète le 26 janvier 2026. Le jeu a depuis reçu des mises à jour régulières incluant de nouveaux personnages, stages et améliorations basées sur les retours des joueurs, avec une note « Very Positive » sur Steam. Des mises à jour post-lancement sont également prévues pour les versions Nintendo Switch et Switch 2.

Seed of Nostalgia annoncé sur Nintendo Switch dans un RPG pixel art inspiré des JRPG classiques

Primitive Pixels a annoncé que son jeu Seed of Nostalgia, un RPG pixel art inspiré des titres japonais du genre, arrivera sur Nintendo Switch. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée pour cette version.

L’histoire de Seed of Nostalgia se déroule dans un monde où mythes anciens et magie moderne coexistent. Le village isolé d’Arboreum, perché au sommet du colossal Arbre-Monde Verdan’Thala, a pour mission de protéger le Lumenite, une source primordiale de vie et d’équilibre. Atilla, un jeune initié de l’Ordre du Lumen, s’apprête à achever sa formation pour accomplir son devoir de gardien de l’arbre sacré. Cependant, un événement mystérieux perturbe son rite d’Ascendance ancestral et plonge son village dans le désarroi.

Alors que Verdan’Thala commence à dépérir, Atilla doit pour la première fois quitter l’Arbre-Monde et s’aventurer dans un territoire rempli de merveilles et de dangers. Pourtant, des ombres planent sur cette quête. Lord Heinrik Vandran, dirigeant énigmatique d’un lointain royaume corrompu, cherche à briser l’équilibre du monde, motivé par un agenda caché lié à une religion ancienne et maléfique. Au fil de leur progression, Atilla et ses compagnons découvrent les secrets du Germe de Vie et des temples ancestraux qui le soutiennent, révélant une conspiration bien plus profonde qui remet en question leurs croyances et les force à affronter la nature même du sacrifice, du devoir et du destin.

Seed of Nostalgia propose une expérience de JRPG rétro riche, mêlant pixel art soigné, combats tactiques au tour par tour et une narration profonde. Les joueurs exploreront des forêts luxuriantes, des déserts mystiques et des montagnes gelées aux côtés d’Atilla et de ses alliés, dans une quête mêlant espoir, amitié et la puissance durable de la vie. Le jeu promet-t-il de percer les secrets cosmiques qui détiennent les clés de la rédemption du monde ?

Le titre met en avant une aventure classique de 25 à 30 heures, extensible avec du contenu optionnel et des défis en fin de partie. Son esthétique en pixel art, accompagnée d’animations environnementales détaillées, donne vie au monde de Sylvara. L’histoire alterne entre légèreté et thèmes symboliques ou philosophiques, tandis que l’exploration révèle des lieux charmants et mystérieux regorgeant de secrets.

Le système de combat s’inspire des classiques du genre, avec des affrontements tactiques au tour par tour, une personnalisation poussée des personnages et de l’équipe, des attaques chronométrées actives et des mécaniques de classe uniques. Les rencontres aléatoires sont absentes, remplacées par une exploration libre et immersive. Les joueurs pourront miner des minerais, collecter des matériaux sur les ennemis, fabriquer ou acquérir de nouvelles armes, armures, objets et accessoires pour renforcer leur équipement.

Les interactions avec les personnages du monde se font à travers des moments émotionnels et une narration environnementale, tandis que le jeu propose un groupe diversifié de huit personnages jouables, chacun doté de mécaniques de classe distinctes. Chaque personnage dispose d’un arbre de compétences permettant des spécialisations approfondies, offrant une grande liberté de build. Enfin, la bande-son, à la fois belle et nostalgique, s’inspire des mélodies des années 1990, renforçant l’atmosphère rétro du titre.

Muchi Muchi Pork & PinkSweets Boosted annoncé sur Nintendo Switch pour le 1ᵉʳ octobre 2026

City Connection officialise l’arrivée de Muchi Muchi Pork & PinkSweets Boosted sur Nintendo Switch, une compilation regroupant deux titres emblématiques du studio CAVE. Le jeu est prévu pour le 1ᵉʳ octobre 2026, marquant le retour de Muchi Muchi Pork! et PinkSweets: Ibara Sorekara, deux références du genre shoot ’em up réputées pour leur intensité et leur style unique.

Muchi Muchi Pork! plonge les joueurs dans un univers où des machines incontrôlables déferlent sur Terre, transformant l’humanité en porcelets. Le gameplay repose sur un danmaku exigeant, mêlant destruction massive et mécaniques de score, avec notamment le puissant « Lard Attack » pour accumuler des bonus. Plusieurs versions et modes sont proposés pour s’adapter à différents niveaux de difficulté ou de style de jeu. La Version 1.0 correspond à la mouture arcade originale, tandis que la Version 1.01 offre un équilibrage avec des vaisseaux renforcés pour une prise en main plus accessible. L’Arrange Mode introduit un « Fever Mode » déclenché par les attaques de lard, submergeant l’écran de bonus. Pour les joueurs en quête de défi, le MANPUKU Mode active les « Revenge Fire » (balles suicides), et le HARAHARA Mode permet de démarrer directement depuis la difficulté accrue du second loop.

De son côté, PinkSweets: Ibara Sorekara suit cinq sœurs déterminées à sauver leur mère, prisonnière sur une île isolée. Ce shoot ’em up dynamique mise sur un système de bouclier défensif et une attaque signature, le « Rose Cracker », pour éliminer à la fois les ennemis et leurs projectiles. Comme pour son compagnon de compilation, plusieurs variantes sont disponibles. La Version 1.0 reprend l’expérience arcade d’origine, tandis que la Version 1.01 propose des ajustements pour faciliter l’accès. L’Arrange Mode introduit un nouveau canon, le « Hadou », conçu pour accélérer les runs de score. Les modes plus exigeants incluent le HARDER Mode, où les ennemis détruits libèrent d’importantes vagues de « Revenge Fire », l’EXTENDED Mode, une difficulté ultra-élevée avec accès au second loop, et le S-ATTACK Mode, un défi de score attack sur le Stage 6 avec des vies infinies et une limite de temps stricte.

Au-delà des modes de jeu, Muchi Muchi Pork & PinkSweets Boosted se distingue par une bande-son entièrement réarrangée, permettant aux joueurs de basculer entre les versions originales et les nouvelles interprétations. Les compositions sont signées par des musiciens reconnus, dont Daisuke Matsumoto, Yosuke Yasui, Hagane et Sean Bialo. Le titre intègre également des fonctionnalités en ligne, avec des classements mondiaux et un système d’enregistrement des replays pour analyser et partager ses meilleures performances.

La sortie est prévue pour le 1ᵉʳ octobre 2026 sur Nintendo Switch. En Occident, le jeu sera disponible uniquement en version numérique, tandis qu’au Japon, une édition physique sera proposée au prix de 6 490 yens.

Canvas City : Disc 2 Games annonce son RPG tactique sur Nintendo Switch avec une démo à venir

Disc 2 Games officialise le développement de Canvas City, un RPG tactique dont la sortie est prévue sur Nintendo Switch. L’annonce a été faite lors de l’Indie Quest 2026, où le studio a confirmé qu’une démo du jeu serait prochainement mise à disposition. Aucune date précise n’a encore été communiquée pour la sortie finale du titre ou pour la disponibilité de cette démo, mais les informations seront relayées dès qu’elles seront disponibles.

Dans Canvas City, les joueurs incarnent le leader d’un groupe de skaters et d’artistes de rue luttant contre un régime oppressif dans une métropole à la fois vibrante et étouffée par la répression culturelle. Le système de combat combine une profondeur tactique traditionnelle avec des mécaniques de mouvement fluides, permettant d’enchaîner les actions en temps réel. Les rails, rampes et dénivelés de la ville deviennent des éléments stratégiques : les joueurs peuvent les utiliser en plein milieu d’un tour pour enchaîner tricks et attaques, accumulant ainsi des points de style qui servent à renforcer les capacités de leur équipe.

L’univers de Canvas City est marqué par une opposition entre des factions aux agendas variés. D’un côté, des crews sponsorisés par des entreprises cherchent à imposer leur vision, tandis que de l’autre, des artistes de rue anarchiques ou des influenceurs en quête de notoriété défendent leurs propres territoires. Chaque district de la ville est contrôlé par une équipe rivale, dotée de stratégies, d’objectifs et de styles distincts. Le joueur doit recruter et former son propre crew à partir d’un roster de personnages aux profils variés, chacun disposant de compétences, de tricks et de parcours uniques.

Le jeu propose plus de 80 compétences et tricks à maîtriser, couvrant un large éventail d’effets : buffs, debuffs, contrôle de zone, mobilité ou encore attaques spéciales. Chaque membre du crew apporte une contribution spécifique, permettant de façonner un style de jeu adapté aux préférences du joueur. Douze personnages sont recrutables au fil de la campagne, chacun avec une histoire, un style et des choix de compétences qui influencent la dynamique globale de l’équipe. Le Garage, hub central de l’organisation, sert de point de repli pour équiper les membres, consulter leurs backstories et planifier les missions avant chaque affrontement.

L’exploration et la progression ne se limitent pas aux combats. Les joueurs peuvent revisiter les niveaux déjà terminés pour affiner leur stratégie, maximiser leurs scores et obtenir les meilleurs classements possibles sur chaque stage. Des objectifs bonus sont également disponibles pour débloquer des améliorations rares, de nouveaux équipements et compléter le Garage, tout en revendiquant des spots de tag disséminés dans la ville. Ces tags ne sont pas de simples éléments décoratifs : ils permettent de marquer le territoire et d’accumuler des points de style, mais exposent aussi l’équipe à des représailles de la part des gangs rivaux.

L’intrigue de Canvas City plonge les joueurs dans une enquête sur la répression culturelle qui frappe la ville. Autrefois épicentre de la musique, des rencontres et de la créativité, la métropole est désormais devenue un espace aseptisé, dominé par des gratte-ciel d’entreprises, des appartements luxueux et des rues désertes. L’art urbain et la musique sont proscrits, et les habitants, privés d’inspiration, sombrent dans une routine monotone. Pourtant, une lueur d’espoir émerge des fissures du bitume : des troupes de danseurs, de musiciens et de graffeurs se réapproprient les rues, formant la ligue clandestine Spark Skating. C’est dans ce contexte que le joueur doit mener son équipe, petite mais motivée, pour gravir les classements, conquérir le cœur des fans et allumer l’étincelle d’un mouvement plus large.

Le titre, développé par Disc 2 Games, mise sur une narration évolutive, des personnages aux arcs marquants et une rejouabilité axée sur l’optimisation des performances. Bien que la date de sortie finale reste à préciser, l’annonce d’une démo prochaine devrait permettre aux joueurs d’appréhender plus concrètement les mécaniques hybrides entre stratégie tour par tour et fluidité des mouvements, ainsi que l’étendue des possibilités offertes par ce RPG tactique urbain.

Infinite Alliance : le RPG crossover gratuit réunissant plus de 17 jeux indie japonais annoncé pour 2026 sur toutes les plateformes

Electric Airship et Critical Games ont révélé qu’Infinite Alliance, leur RPG tactique crossover mettant en scène des personnages issus de plusieurs jeux de rôle indépendants au style japonais, accueillera bientôt des figures emblématiques de titres comme CrossCode, Cosmic Star Heroine et Seed of Nostalgia. Lea, Alyssa, Chahn et Atilla rejoindront ainsi la liste des héros et antagonistes issus d’une quinzaine d’autres RPG indépendants, le tout dans un titre prévu pour 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam.

Dans Infinite Alliance, les joueurs incarnent un groupe de champions arrachés à leur monde d’origine et échoués sur une planète morte. Leur mission : affronter leur passé, racheemr un héros déchu et vaincre une force obscure menaçant toute la création. Le gameplay repose sur des combats tactiques au tour par tour, où chaque partie se compose d’une équipe de neuf personnages uniques, chacun doté de compétences et d’un style distincts. Les affrontements mêlent des mécaniques classiques de stratégie à des touches modernes, offrant une expérience à la fois accessible et profonde.

Le titre se distingue par sa volonté de mettre en lumière la scène RPG indépendante, en proposant des environnements et des personnages réinterprétés à partir de jeux variés. Parmi les héros disponibles figurent Glenn de Chained Echoes, le Guerrier de 8-Bit Adventures 2, Noa de Jack Move, Whoopis de My Familiar, Vera et Arin d’Eternal Remnant, Alexandra de Quartet, Rio de Shrine’s Legacy, Dustin de Kingdoms of the Dump, Chel de For a Vast Future, Gio de Geo Mythica, ainsi que d’autres personnages encore non dévoilés. Du côté des antagonistes, Drago de Beloved Rapture, Montam de Venaitura, The Fateshifter d’Ephemeral Tale et Qliphoth, un méchant original, font partie des adversaires que les joueurs devront affronter.

Les développeurs précisent que Infinite Alliance sera disponible gratuitement sur toutes les plateformes, avec une particularité concernant les affrontements contre certains personnages emblématiques. Sur console, les combats impliquant Lea de CrossCode, Alyssa et Chahn de Cosmic Star Heroine, ainsi qu’Atilla de Seed of Nostalgia, nécessiteront un achat optionnel de 1 dollar. Tous les fonds récoltés via cette option seront reversés à l’organisation Médecins Sans Frontières. Aucune autre microtransaction n’est prévue dans le jeu, qui propose par ailleurs des environnements et des mécaniques de jeu inspirés de titres comme Chained Echoes, Kingdoms of the Dump, Jack Move, Quartet et 8-Bit Adventures 2, entre autres.

L’aventure promet ainsi de mêler exploration, stratégie et découverte, avec pour objectif de donner aux joueurs l’occasion de plonger dans l’univers d’une quinzaine de RPG indépendants, certains moins connus que d’autres, tout en offrant une expérience narrative riche et des combats stylisés. La sortie est prévue pour 2026, avec une disponibilité simultanée sur l’ensemble des plateformes annoncées.

Semicolon et Decent Treatment ont révélé le développement de Thermocline, un survival horror RPG psychologique aux accents atmosphériques. Le titre prend place sur une planète morte, où le joueur incarne un survivant isolé face à un blizzard déchaîné et à des entités mystérieuses qui convoitent sa chaleur vitale. Aucune date de sortie n’a encore été précisée pour les versions console et PC autres que Steam, mais les développeurs promettent des annonces ultérieures.

L’aventure se déroule sur C9 CRPSE-19, une planète glaciale et abandonnée dont les infrastructures désaffectées recèlent des secrets enfouis. L’expérience s’articule autour d’une narration psychologique centrée sur le personnage, où chaque décision et chaque environnement contribuent à une ambiance oppressante. Le joueur doit explorer ces vestiges oubliés tout en gérant des ressources critiques : sa température corporelle et son stock de carburant, deux éléments essentiels pour survivre dans ce désert glacé.

Le système de combat adopte une approche tactique au tour par tour, où le joueur affronte des créatures monstrueuses désignées sous le terme de « grafted monstrosities ». Ces affrontements, décrits comme une interprétation moderne et exigeante des mécaniques classiques du genre, exigent une gestion stratégique pour venir à bout de ces adversaires terrifiants. L’esthétique visuelle, entièrement hand-drawn, renforce l’immersion dans cet univers hostile, où chaque paysage semble annoncer une menace imminente.

La bande-son originale de Thermocline est composée par Chilly Makes Music, connu pour son travail sur Fear & Hunger. Les musiques atmosphériques accompagnent le joueur tout au long de son périple, contribuant à l’ambiance sonore oppressante et immersive du titre. Semicolon et Decent Treatment insistent sur le caractère gratuit du jeu, développé par passion et sans aucune intention de monétisation intrusive. Aucune donnée utilisateur ne sera collectée, et le titre sera distribué sans microtransactions d’aucune sorte.

Thermocline sera lancé en premier sur PC via Steam dès l’hiver 2025, avant d’être porté sur PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch à une date ultérieure encore indéterminée.

Ova Magica : Top Hat Studios et Skinny Frog officialisent la date de sortie sur Nintendo Switch pour juillet 2026

Top Hat Studios et Skinny Frog ont enfin révélé la date de sortie tant attendue pour Ova Magica sur Nintendo Switch : le jeu débarquera le 21 juillet 2026. Annoncé initialement en 2020, ce titre mêlant JRPG, farming et monster taming a connu une longue gestation avant d’entamer son Early Access sur PC en juillet 2024. Désormais disponible en version complète sur Steam, Ova Magica s’apprête à conquérir les joueurs sur l’ensemble des plateformes, avec une sortie simultanée prévue pour le 21 juillet 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Bienvenue à Clover Town, où Ova Magica fusionne avec brio les meilleurs éléments des jeux de rôle japonais, des simulations de vie et des mécaniques de capture de créatures. Inspirée par des titres cultes comme Stardew Valley, Slime Rancher, Harvest Moon, Pokémon, Grandia, Jade Cocoon et Azure Dreams, cette aventure colorée et manga met en scène une expérience à la fois relaxante et riche en profondeur.

Au cœur du jeu, les Blobs, ces adorables créatures rondouillardes qui éclosent d’œufs, deviennent vos compagnons de route et de ferme. Chaque Blob possède des caractéristiques uniques (types Forêt, Tempête ou Magma), des préférences alimentaires et des capacités spécifiques. En les nourrissant avec soin, en les câlinant et en les entraînant, vous renforcez votre lien avec eux, tout en les utilisant pour accomplir des tâches agricoles ou affronter d’autres dresseurs dans des combats tactiques. Leur reproduction est également possible, permettant de créer des équipes sur mesure grâce à un système de croisement complet.

Clover Town n’est pas qu’un simple village : c’est un lieu où chaque interaction, chaque quête et chaque secret contribue à façonner son histoire. Entre la gestion de votre ferme (cultures variées, arbres fruitiers, herbes mystérieuses venues d’autres dimensions), les activités annexes (pêche, chasse aux insectes, exploitation minière), et les relations avec les habitants (dont certains peuvent devenir bien plus que des amis), le jeu offre une multitude de façons de s’investir. Un système de bachelor(ette) permet même de nouer des liens romantiques avec les personnages locaux, débloquant des événements et des quêtes uniques.

Le système de combat, inspiré des Active Time Battles classiques mais avec une touche moderne, ajoute une dimension stratégique. Les attaques peuvent annuler vos actions en cours ou retarder votre tour, exigeant une planification minutieuse pour exploiter les faiblesses élémentaires des adversaires. Pour enrichir votre aventure, des expéditions vous mènent dans des dimensions alternatives, où des donjons générés aléatoirement abritent des œufs rares, des artefacts légendaires et des boss redoutables, comme l’Empereur Blob.

Avec son approche 100 % bienveillante, son esthétique manga vibrante et son mélange équilibré entre détente et challenge, Ova Magica se positionne comme une expérience incontournable pour les fans de jeux de rôle japonais et de simulations de vie. Après des années d’attente, les joueurs pourront enfin s’immerger dans l’univers de Clover Town et écrire leur propre chapitre de son histoire.

Looking for Fael : un escape game surréaliste débarque sur Nintendo Switch cet été

Swing Swing Submarine, La Poule Noire et ARTE France viennent d’annoncer que Looking for Fael, leur énigmatique escape game, fera son apparition sur Nintendo Switch dès l’été 2026. Développé en collaboration avec le dessinateur Benoît « Beloup » Leloup, ce titre promet une expérience immersive où réalité et illusion s’entremêlent dans un appartement devenu un labyrinthe de mystères.

L’aventure débute avec un message vocal énigmatique laissé par Fael, votre colocataire disparu. Peu à peu, l’appartement que vous pensiez connaître se transforme en un espace labyrinthique et déroutant, rempli de puzzles complexes et d’atmosphères étranges. Chaque pièce devient un défi à part entière, où il faudra décrypter les indices, manipuler des machines mystérieuses et remettre en question la nature même de la réalité pour percer le secret de la disparition de Fael.

Le jeu se distingue par son système de conséquences : vos actions dans une pièce peuvent avoir des répercussions inattendues dans une autre, créant une toile d’interconnexions où chaque détail compte. Votre seul allié ? Votre esprit et votre curiosité. Les énigmes, conçues pour déstabiliser, exigent une réflexion hors des sentiers battus, avec des solutions parfois contre-intuitives.

Au cœur de l’expérience, le Game Leaf, une console mystérieuse inspirée des années 90, joue un rôle central. Cet appareil vous permet de résoudre des énigmes sous forme de mini-jeux nostalgiques, tout en débloquant de nouvelles zones à explorer. Chaque appartement, avec ses couleurs vibrantes et ses références culturelles, reflète la personnalité onirique de Fael, offrant une plongée dans un univers à la fois poétique et déroutant.

Les environnements, imaginés par Benoît « Beloup » Leloup, oscillent entre un salon classique, une pièce envahie par la végétation, un cinéma, un laboratoire et bien d’autres lieux insolites. Chaque espace abrite des curiosités qui stimulent l’imagination et poussent à expérimenter : machines étranges, mécanismes à activer, et une logique propre à chaque pièce. L’objectif ? Découvrir la vérité derrière la disparition de Fael, pièce par pièce.

Avec son mélange d’énigmes complexes, de réflexion immersive et d’une esthétique riche en références, Looking for Fael se positionne comme une aventure unique pour les amateurs d’escape games et de récits surréalistes. Après une sortie initialement prévue sur PC, le jeu s’apprête à conquérir les joueurs sur Nintendo Switch, offrant une expérience accessible mais exigeante, où chaque détail compte.

Tilt It! Golf : un mini-golf physique innovant annoncé sur Nintendo Switch pour l’été 2026

Untold Tales et Kutki Cave ont annoncé le développement de Tilt It! Golf, un jeu de mini-golf qui bouleverse les codes du genre en remplaçant le mouvement classique du club par un système d’inclinaison du terrain. Le titre est prévu pour une sortie sur Nintendo Switch durant l’été 2026.

Le gameplay repose sur une physique réaliste où la maîtrise du momentum, de la gravité et de la précision détermine la réussite des parcours. Les joueurs doivent faire rouler leur balle à travers des niveaux remplis d’obstacles et de pièges, tout en exploitant les opportunités de trick shots pour optimiser leurs performances. Le jeu propose 300 trous répartis dans 15 biomes distincts, chacun introduisant des mécaniques et des défis spécifiques pour varier l’expérience.

Conçu pour des sessions courtes et une rejouabilité élevée, Tilt It! Golf mise sur des niveaux de taille réduite et des recommençements instantanés, permettant aux joueurs d’améliorer leurs temps et d’atteindre des coups parfaits en un seul mouvement. Cette approche favorise une progression rapide tout en maintenant un niveau de difficulté constant.

Le jeu est présenté comme une expérience accessible financièrement, offrant plusieurs heures de contenu pour un prix équivalent à celui d’un café. Avec son concept de contrôle innovant et son design axé sur la physique, Tilt It! Golf se positionne comme un titre à la fois simple à prendre en main et profond dans son exécution, destiné aux amateurs de défis tactiques et de casse-têtes accessibles.

The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem annoncé sur PS5, Xbox Series, PS4, Switch et PC pour le 30 octobre

Outright Games et Casual Brothers, en collaboration avec Dr. Seuss Enterprises, ont officialisé The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem (Le Chat Chapeauté : Pagaille sous la pluie), un nouveau party game inspiré de l’univers du livre pour enfants Le Chat au chapeau. Le titre sortira simultanément sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam le 30 octobre.

Inspiré de l’œuvre de Dr. Seuss, le jeu met en scène les personnages emblématiques de l’histoire originale. Les joueurs peuvent incarner Sally, Johnny, Thing 1 et Thing 2, Little Cat A, ou encore le célèbre Chat au chapeau lui-même, chacun apportant sa propre personnalité au sein d’un chaos organisé. Le poisson, personnage récurrent de l’univers, accompagne également les joueurs dans cette aventure déjantée.

Le jeu propose deux modes de jeu distincts pour varier les plaisirs. Dans Find the Cat, les participants doivent fouiller la maison pour retrouver le Chat au chapeau, tandis que l’autre mode rassemble 18 minijeux chaotiques où il faudra capturer des pingouins, décorer des gâteaux et relever d’autres défis imprévisibles. Ces activités, disponibles en différentes durées et niveaux de difficulté, s’adressent à un public varié, des plus jeunes aux joueurs plus expérimentés.

Avec des contrôles simplifiés et une rejouabilité accrue, The Cat in the Hat: Rainy Day Mayhem mise sur des parties rapides et accessibles, idéales pour animer une soirée entre amis ou en famille. Le jeu encourage les joueurs à collectionner des autocollants pour compléter un livre, ajoutant une dimension de progression et de récompense. Entre courses effrénées, chasses au trésor et activités créatives, la maison se transforme en un terrain de jeu rempli de rires, de défis et de désordre contrôlé, fidèle à l’esprit espiègle de l’œuvre originale.

Isekai Villain : incarnez un méchant dans ce JRPG sombre annoncé sur Nintendo Switch 2 et Switch pour juin 2026

Kemco, via son studio Exe Create, annonce Isekai Villain, un JRPG sombre où le joueur n’endosse plus le rôle du héros, mais celui d’un antagoniste secondaire condamné à une mort certaine. Le jeu sortira simultanément sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch le 5 juin 2026.

L’histoire suit Yu Nishimura, un jeune homme ordinaire qui meurt dans un accident avant de se réveiller dans l’univers de sa bande dessinée préférée… en tant que figurant maléfique promis à une fin tragique. Pour échapper à ce destin, il doit embrasser pleinement son rôle de méchant, rassembler des alliés, défier les héros et forger sa propre voie dans ce monde de dark fantasy.

Le gameplay repose sur des combats tactiques au tour par tour, combinant des mécaniques classiques de JRPG à des éléments modernes. Les joueurs peuvent exploiter les faiblesses des ennemis, déclencher des attaques en chaîne et lancer des break attacks dévastateurs. Un système de notoriété permet de gagner en puissance en accumulant des actes malveillants : piller des villages, affronter les héros et semer le chaos augmentent la réputation du protagoniste, débloquant de nouvelles capacités via un arbre de compétences personnalisable.

L’exploration occupe une place centrale, avec des donjons à parcourir pour récupérer des ressources et développer une base maléfique. Le joueur peut y construire divers bâtiments – une forge pour améliorer l’équipement, un laboratoire pour créer des potions, ou encore un repaire de contrebande pour étendre son influence – transformant progressivement le territoire en un bastion du mal. Le jeu se distingue par son esthétique en pixel art, son récit immersif et sa profondeur tactique, s’adressant aux amateurs de JRPG, d’anime et d’aventures fantastiques.

L’édition Nintendo Switch 2 propose une résolution améliorée, une meilleure lisibilité du texte et la prise en charge de la souris pour naviguer dans les menus et déplacer le curseur. Les Joy-Con 2 (L) permettent également de contrôler certains aspects du gameplay, notamment les déplacements et les interactions. Isekai Villain promet une expérience narrative complète, avec une conclusion alternative explorant les conséquences d’un parcours résolument maléfique.