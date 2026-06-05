Le jeu Colorbound, décrit comme un palette-platformer aux couleurs vibrantes, a désormais une date de sortie officielle pour les consoles Nintendo Switch 2 et Switch. Le titre, développé par Panpipe Studios, sortira simultanément sur les deux plateformes le 22 août 2026, comme l’a confirmé l’éditeur via un nouveau trailer.

Colorbound plonge les joueurs dans l’histoire d’Anku, un jeune garçon Aymara doté d’un don particulier : celui de façonner le monde à l’aide de la couleur. Son objectif est de retrouver les membres dispersés du groupe de musique de son grand-père, un musicien respecté au sein de sa communauté, afin de lui offrir un dernier adieu digne de ce nom. Au fil de son voyage à travers des paysages variés, Anku devra résoudre des énigmes, découvrir des secrets et utiliser sa palette de couleurs pour transformer obstacles et défis en opportunités, tout en redonnant vie à la passion musicale de sa famille.

Le gameplay repose sur un système de collecte et d’utilisation des couleurs pour influencer l’environnement. Chaque teinte possède des propriétés physiques distinctes : certaines sont légères et permettent aux objets de flotter une fois colorés, tandis que d’autres, plus lourdes, les font descendre. Cette mécanique offre une grande variété de solutions pour progresser dans les puzzles de plateforme et les défis logiques, que ce soit dans des forêts luxuriantes ou des cités oubliées. Le jeu propose ainsi une expérience de plateforme et d’énigmes où la manipulation des couleurs devient un outil central pour avancer dans l’aventure.

L’inspiration culturelle occupe une place importante dans Colorbound. Le titre puise ses racines dans la culture Aymara, présente dans les Andes, tout en intégrant des éléments de la tradition musicale et artistique chilienne, reflétant l’héritage de Panpipe Studios. Cette fusion culturelle donne naissance à une narration universelle, explorant des thèmes comme l’amour, la perte et la puissance de l’art, le tout dans une esthétique visuelle soignée qui met en valeur la diversité des environnements traversés par Anku.