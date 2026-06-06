Faîtes renaître des espèces disparues dans l’univers solarpunk de BioEden, révélé par Focus Entertainment et Broken Arms Games lors du Future Games Show

Aujourd’hui, Focus Entertainment et Broken Arms Games sont heureux de dévoiler BioEden, un nouveau jeu de gestion cozy disponible attendu dès le 3 septembre 2026 sur Steam, et par la suite sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.

Dévoilé dans une bande-annonce de gameplay captivante lors du Future Games Show, BioEden vous invite à venir en aide à une planète meurtrie. Grâce à la démo, faites dès maintenant vos premiers pas dans BioEden : sauvez des animaux disparus et commencez à restaurer le monde pour le transformer en un paradis florissant !