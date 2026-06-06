Faîtes renaître des espèces disparues dans l’univers solarpunk de BioEden, révélé par Focus Entertainment et Broken Arms Games lors du Future Games Show
Aujourd’hui, Focus Entertainment et Broken Arms Games sont heureux de dévoiler BioEden, un nouveau jeu de gestion cozy disponible attendu dès le 3 septembre 2026 sur Steam, et par la suite sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2.
Dévoilé dans une bande-annonce de gameplay captivante lors du Future Games Show, BioEden vous invite à venir en aide à une planète meurtrie. Grâce à la démo, faites dès maintenant vos premiers pas dans BioEden : sauvez des animaux disparus et commencez à restaurer le monde pour le transformer en un paradis florissant !
Transformez des environnements meurtris en édens florissants
BioEden est un jeu de management relaxant où vous devrez créer un réseau autonome de structures, fonctionnant en parfait équilibre pour redonner vie à des animaux disparus. En tant que Géogarde, vous êtes missionné par la Collectivité Cosmique et devez raviver une planète en détresse. Faites preuve de patience, de délicatesse et d’un peu d’ingéniosité pour restaurer votre planète, un écosystème à la fois.
De la gestion des réseaux électriques et d’approvisionnement en eau, à la purification des lacs et à la réhabilitation d’anciennes structures, chaque décision que vous prenez contribue à rendre la planète un peu plus vivante. À mesure que vos dômes s’interconnectent et que votre économie écologique se développe, vous recréez l’environnement parfait pour accueillir à nouveau des dizaines d’espèces animales jusque là disparues.
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