SQUARE ENIX dévoile la date de sortie de DRAGON QUEST MONSTERS: Le royaume de Boisflétri, de nouvelles bandes-annonces pour KINGDOM HEARTS IV et FINAL FANTASY XIV, ainsi que la sortie de KINGDOM HEARTS Collection [I~III] sur Nintendo Switch 2

Lors de la dernière présentation Nintendo Direct, SQUARE ENIX a dévoilé de nouveaux jeux, de nouvelles bandes-annonces et de nouveaux détails sur une grande variété de titres à venir. Parmi les annonces, on trouve FINAL FANTASY RESONANCE, le tout premier jeu FINAL FANTASY en HD-2D, et KINGDOM HEARTS Collection [I~III], 10 expériences magiques qui apportent l’histoire de la série KINGDOM HEARTS en version native sur Nintendo Switch 2 et d’autres consoles, ainsi que de nouvelles bandes-annonces pour les jeux à venir KINGDOM HEARTS IV, DRAGON QUEST MONSTERS: Le royaume de Boisflétri et FINAL FANTASY XIV Online sur Nintendo Switch 2.

FINAL FANTASY RESONANCE

Premier jeu HD-2D de la série FINAL FANTASY, FINAL FANTASY RESONANCE est un hommage au FINAL FANTASY classique et moderne qui évoque les titres culte d’antan.

Le jeu propose un système de combat stratégique au tour par tour avec une touche moderne, le retour des chocobos, des invocations et des dirigeables, ainsi que l’apparition de personnages FINAL FANTASY bien connus tels que Cloud, Tidus et le Guerrier de la Lumière – le tout présenté dans de superbes graphismes HD-2D d’inspiration rétro qui repoussent les limites du pixel art.

FINAL FANTASY RESONANCE s’inspire du premier arc narratif du jeu mobile FINAL FANTASY Brave Exvius. Loin d’être un simple portage, il a été peaufiné et entièrement repensé pour offrir une expérience RPG à part entière, digne d’une console.

FINAL FANTASY RESONANCE sortira le 22 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2™, Nintendo Switch™, PlayStation® 5, Xbox Series X|S et PC via Steam® et le Microsoft Store sur Windows, au prix de vente conseillé de 59,99 €. Une édition Digital Deluxe du jeu, comprenant le jeu de base ainsi que des objets utiles en jeu, sera disponible au prix de 69,99 €. Enfin, une édition Collector du jeu, comprenant le jeu de base et les bonus de l’édition Digital Deluxe, ainsi que quatre objets physiques uniques tels qu’un artbook, la bande originale et une carte promotionnelle exclusive du FINAL FANTASY TRADING CARD GAME, sera vendue au prix de 219,99 €. Plus de détails sur le jeu seront communiqués ultérieurement.

KINGDOM HEARTS Collection [I~III]

Découvrez la magie de la série KINGDOM HEARTS grâce à ce pack ! Pour la première fois, les fans pourront profiter de KINGDOM HEARTS – HD 1.5 + 2.5 ReMIX, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue et KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) en version native sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, faisant de ce pack le moyen idéal pour découvrir cette franchise tant appréciée. KINGDOM HEARTS Collection [I~III] sera disponible le 8 octobre 2026. Les précommandes sont désormais ouvertes sur toutes les plateformes.

DRAGON QUEST MONSTERS: Le royaume de Boisflétri

Dévoilé pour la première fois lors de la célébration du Dragon Quest Day de SQUARE ENIX le mois dernier, DRAGON QUEST MONSTERS: Le royaume de Boisflétri sortira sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam et Windows le 3 décembre 2026.

Dernier né de la série DRAGON QUEST MONSTERS, DRAGON QUEST MONSTERS: Le royaume de Boisflétri propose une collection impressionnante de plus de 500 monstres, nouveaux ou déjà aimés des fans, des graphismes améliorés et un scénario captivant qui suit les deux protagonistes, Bianca et Nera, alors qu’elles se lancent dans un voyage pour redonner vie au monde de Boisflétri. Il n’est pas nécessaire d’avoir joué aux précédents jeux DRAGON QUEST MONSTERS pour se plonger dans cette nouvelle aventure monstrueusement amusante.

KINGDOM HEARTS IV

Nouveau volet de la série de jeux de rôle d’action développée et éditée par SQUARE ENIX, KINGDOM HEARTS IV donne aux fans un aperçu de certains des personnages que le protagoniste Sora rencontrera dans la mystérieuse ville de Quadratum. Sora voyagera une nouvelle fois à travers les mondes, où de nouveaux personnages croiseront son chemin et où de nouveaux pouvoirs s’éveilleront dans ce prochain chapitre. KINGDOM HEARTS IV sortira sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Plus de détails sur le jeu seront dévoilés ultérieurement.

FINAL FANTASY XIV Online

Annoncé récemment lors du FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2026 à Anaheim, le très acclamé FINAL FANTASY XIV débarque sur Nintendo Switch 2 en août 2026. Le jeu sera lancé avec environ un mois d’accès anticipé pour garantir la stabilité des serveurs avant le début du service officiel.* La nouvelle bande-annonce offre aux fans un aperçu du jeu sur Nintendo Switch 2 avant sa sortie cet été.

* Un abonnement à Nintendo Switch Online ne sera pas nécessaire pour jouer à FINAL FANTASY XIV sur Nintendo Switch 2, que ce soit pendant la période d’accès anticipé ou lors du lancement officiel.