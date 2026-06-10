Square Enix a officialisé Final Fantasy Resonance, un nouveau titre de la franchise principale qui sortira le jeudi 22 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows et Steam. Le jeu adopte une esthétique HD-2D pixel art, une première pour la série Final Fantasy, et s’inscrit dans la lignée des productions qui cherchent à revisiter les codes visuels historiques de la franchise sous une forme modernisée.

Le point de départ créatif de Final Fantasy Resonance repose sur une question simple mais structurante : que se serait-il passé si Final Fantasy avait continué à repousser les limites du pixel art ? C’est à partir de cette interrogation que le projet a été pensé, en s’appuyant sur une inspiration directe tirée de la première saison du jeu mobile Final Fantasy Brave Exvius. Le studio précise toutefois que cette version console n’est ni un simple remake ni un portage, mais une reconstruction et une réimagination de ce matériau source, conçue pour offrir une expérience plus profonde et plus riche.

Sur le plan visuel, le jeu ne se limite pas à un seul registre graphique. Si l’esthétique HD-2D constitue le socle principal de la direction artistique, les cinématiques en jeu et le film d’ouverture ont été produits grâce à une technique permettant d’adapter la 3D sous forme pixel, générant des visuels décrits comme dynamiques et réalistes tout en conservant le charme du pixel art. Par ailleurs, les capacités spéciales des héros légendaires Final Fantasy ainsi que certaines séquences d’invocation sont présentées avec des graphismes 3D distincts, créant ainsi une cohabitation de plusieurs styles graphiques au sein d’un même titre.

L’histoire prend place dans le Royaume des chevaliers, Grandshelt, un territoire dont les habitants vivent en paix grâce aux bienfaits des cristaux. Le récit débute lorsque Rain, commandant de l’escadrille d’aéronefs, reçoit un décret royal et part en mission avec son ami de longue date Lasswell, commandant en second, pour enquêter sur l’affaiblissement de la barrière magique du Temple de la Terre. À leur arrivée dans la dernière chambre du temple, ils font face à un mystérieux homme en armure noire qui les défait instantanément avant de réduire le Cristal de terre en éclats. De retour à Grandshelt, qu’ils trouvent assiégé par cet adversaire révélé être le Veritas des Ténèbres, ils tentent de porter secours au roi sans succès. Accompagnés de Fina, une mystérieuse jeune femme rencontrée dans le royaume, ils se lancent à la poursuite du Veritas des Ténèbres pour protéger les cristaux restants.

Fina est décrite comme une jeune fille innocente et affable apparue mystérieusement après la destruction du Cristal de terre, atteinte d’amnésie et ne se souvenant que de son nom. Malgré cela, elle est présentée comme une excellente archère et mage blanc, capable de communiquer avec les chimères. Elle est doublée par Akane Fujita en japonais et Lizzie Freeman en anglais.

Le système de combat de Final Fantasy Resonance s’appuie sur une évolution du combat au tour par tour classique de la franchise, avec une orientation affichée vers l’accessibilité et la stratégie. Une frise chronologique en haut de l’écran indique l’ordre d’action des alliés et des ennemis pour le tour en cours et le suivant, permettant aux joueurs d’anticiper les actions adverses, d’attaquer certains ennemis en priorité ou de se préparer à des attaques puissantes.

Le jeu introduit également une mécanique de barre de choc, visible sous la barre de points de vie des ennemis. Lorsque cette barre est entièrement vidée, l’ennemi est placé en état de choc, ce qui l’empêche d’agir à son prochain tour et réduit ses défenses. Exploiter les faiblesses élémentaires des ennemis permet de vider cette barre plus rapidement. Mettre un ennemi en état de choc octroie au personnage concerné une action bonus en fin de tour. Lorsque tous les ennemis présents sont simultanément mis en état de choc, un effet dit de choc total se déclenche, accordant une action bonus à l’ensemble des membres du groupe.

Le déclenchement d’un choc total permet en outre de lancer une résonnance, une technique de vision puissante exécutée après l’action bonus. Les résonnances peuvent prendre la forme d’attaques monocibles ou de zone, ou encore d’effets bénéfiques pour le groupe. Chaque résonnance dispose d’une cinématique unique. Parmi les visions mentionnées dans le document figurent Terra, capable d’infliger des dégâts importants avec la magie du feu, de l’eau et de la glace, le Guerrier de la Lumière, qui manie des attaques de terre, de foudre et de lumière tout en apprenant des aptitudes défensives pour protéger ses alliés, et Cloud, ancien SOLDAT 1ère classe de Final Fantasy VII, qui utilise des attaques de foudre et d’eau et développe des aptitudes orientées vers les dégâts critiques.

Les chimères constituent un autre pilier du gameplay, en droite ligne de la tradition des invocations dans la franchise Final Fantasy. Ces créatures puissantes se débloquent en progressant dans l’histoire ou en complétant des quêtes annexes. Une fois invoquée, une chimère se bat aux côtés du groupe pendant trois tours avant de porter une attaque puissante finale avant de disparaître. Leur utilisation consomme une quantité importante de PM, mais leur impact peut s’avérer décisif face à des ennemis redoutables.

Final Fantasy Resonance intègre également un aéronef que les joueurs pourront piloter pour explorer le monde. Ce vaisseau permet d’atteindre des zones et des donjons autrement inaccessibles, et certains ennemis puissants ne peuvent être affrontés que par les voies aériennes.

En dehors de la trame principale, le jeu propose des histoires annexes mettant en avant Rain et les autres personnages principaux ainsi que des personnages secondaires de Final Fantasy Brave Exvius. Ces épisodes permettent d’approfondir le passé et les relations entre les personnages, et leur complétion rapporte des récompenses propres à chaque personnage.

La bande originale de Final Fantasy Resonance a été composée et arrangée par Elements Garden, sous la direction de Noriyasu Agematsu. Elle comprend 33 nouveaux titres qui viennent s’ajouter à la musique originelle de Final Fantasy Brave Exvius.

Concernant les éditions disponibles, le jeu sera commercialisé sous plusieurs formes. Une Digital Deluxe Edition regroupe le jeu de base et le pack Deluxe Magitek et Grimoire, qui contient une clé d’armure magitech donnant au chocobo du joueur l’apparence d’une armure magitek, le Grimoire d’archisorcière débloquant la limite Pluie de météores d’un certain personnage, ainsi qu’un lot d’objets de départ comprenant un anneau de maîtrise, cinq tentes, cinq queues de phénix, cinq brumipotions, trois remèdes et cinq bruméthers.

Une édition collector sera disponible exclusivement sur la boutique SQEX. Elle comprend l’édition standard physique, un code pour la mise à jour Digital Deluxe, un ensemble de plaques en acrylique, un artbook en édition spéciale mettant en valeur l’esthétique pixel art du jeu, un album CD complet de la bande originale comportant un total de 120 morceaux issus du jeu, et une carte promotionnelle exclusive du Final Fantasy Trading Card Game au design unique.

Les joueurs ayant effectué un achat anticipé recevront le pack essential d’écuyer, composé de la Cuirasse bénie, une pièce d’armure augmentant le nombre de gils gagnés au combat, et d’un Bruméther, un consommable qui restaure les PM de tous les membres du groupe. Les objets liés aux différentes éditions seront récupérables, une fois un certain stade du jeu atteint, dans la boîte aux lettres située devant l’auberge de la ville de Mitra.