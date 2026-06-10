PQube et Full Stop Studios ont annoncé The Detectorist Guild, un jeu de rôle axé sur la détection de métaux et l’exploration d’un village britannique, développé pour Nintendo Switch. La sortie est prévue pour le début de l’année 2027, aux côtés des versions PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam.

The Detectorist Guild plonge le joueur dans l’univers de Shiverly, un village paisible du Yorkshire à la fin des années 1990. Le protagoniste, James, arpente les champs, les chemins et les recoins oubliés de la campagne environnante avec son détecteur de métaux, à la recherche d’artefacts enfouis. Les habitants du village, souvent distraits, perdent régulièrement leurs objets de valeur, et c’est à James de les retrouver pour gagner leur confiance. Cette mécanique de quête simple en apparence cache cependant une intrigue plus sombre : en creusant dans l’histoire locale, James et sa famille se retrouvent impliqués dans un mystère qui relie le passé au présent.

Le jeu propose une expérience RPG sans pression, centrée sur l’exploration, la collecte et la résolution d’énigmes à un rythme personnel. Les découvertes historiques peuvent être offertes au musée local pour en apprendre davantage sur leur origine, tandis que les objets du XXe siècle peuvent être vendus à l’Emporium afin de financer l’amélioration de l’équipement. Chaque champ, sentier ou zone abandonnée recèle potentiellement le prochain trésor à exhumer, encourageant une exploration méthodique et patiente.

Pour renforcer l’immersion, The Detectorist Guild intègre une simulation réaliste de détecteur de métaux, avec des commandes permettant d’ajuster la fréquence, l’équilibrage du sol et la sensibilité. Les indices glanés auprès des villageois peuvent être croisés avec les données de la base de police locale pour résoudre des énigmes et dévoiler des secrets enfouis. L’ambiance sonore et visuelle s’inspire d’un village anglais typique des années 1990, avec des paysages de campagne, des habitants chaleureux et une atmosphère à la fois nostalgique et mystérieuse.

Visuellement, le titre adopte un style 2.5D rétro-moderne, combinant pixels et voxels pour créer un rendu à la fois moderne et évocateur des jeux d’exploration des années 1990. Cette direction artistique renforce l’aspect cosy du jeu, tout en offrant une identité visuelle distincte qui se démarque des productions contemporaines.