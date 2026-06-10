Koei Tecmo et Team Ninja ont annoncé que Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 le 3 septembre 2026. Cette version complète inclut non seulement le jeu de base, mais aussi les trois extensions (Battle of Zhongyuan, Conqueror of Jiangdong, et Upheaval in Jingxiang), ainsi que tous les contenus additionnels, y compris les collaborations avec Naraka: Bladepoint, Lies of P, et Nioh 2.

Une aventure sombre et épique dans la Chine des Trois Royaumes

Wo Long: Fallen Dynasty plonge les joueurs dans une réinterprétation sombre et fantastique de la Chine des Trois Royaumes, en l’an 184 après J.-C., alors que la dynastie Han s’effondre sous le poids du chaos et des démons. Le joueur incarne un soldat de milice anonyme, luttant pour survivre dans un monde où les créatures démoniaques et les conflits sanglants ravagent les Trois Royaumes. Le titre s’inspire des arts martiaux chinois, offrant un gameplay riche en stratégies et en combats intenses, où la maîtrise de l’épée et l’utilisation des Five Phases (éléments comme le feu ou la glace) jouent un rôle clé.

Le jeu propose une création de personnage personnalisable, permettant aux joueurs de façonner leur avatar selon leurs préférences. Les Divine Beasts (comme Zhuque et Baihu) et les sorts magiques ajoutent une dimension tactique supplémentaire, tandis que les collaborations avec d’autres titres renforcent l’attrait de cette édition complète.

Une version optimisée pour la Nintendo Switch 2

Avec cette sortie, Wo Long: Fallen Dynasty Complete Edition rejoint la bibliothèque de jeux de la Nintendo Switch 2, offrant aux joueurs une expérience optimisée pour profiter des graphismes améliorés et des performances accrues de la nouvelle console. Cette adaptation marque également une étape importante pour Koei Tecmo, qui avait déjà annoncé Wo Long 2: Wings of Ember pour 2027, confirmant ainsi l’engagement de l’éditeur envers la plateforme Nintendo.

Les fans pourront donc découvrir ou redécouvrir cette aventure sombre et épique dès le 3 septembre 2026, avec une expérience enrichie par les contenus additionnels et les collaborations exclusives. Une occasion idéale pour plonger dans l’univers captivant de Wo Long tout en profitant des innovations de la Nintendo Switch 2.