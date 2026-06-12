Dans la foulée d’un Summer Game Fest survolté, l’équipe de développement évoque les katanas, les nouveaux biomes, le Scion aux multiples membres et bien plus encore.

Le développeur indépendant CI Games a publié aujourd’hui un tout nouvel épisode de sa série de tables rondes « Lifting the Veil », au cours duquel les membres clés de l’équipe de Lords of the Fallen II explorent l’univers et le développement du jeu de manière plus approfondie. Ce dernier épisode plonge tête la première dans la nouvelle bande-annonce pleine d’action « Bataille pour Thorngar » dévoilée par CI Games lors du Summer Game Fest, et révèle des détails et des aperçus que les joueurs auraient pu manquer. En plus de confirmer que Lords of the Fallen II sortira sur Steam cet automne, en complément des plateformes précédemment annoncées, ce nouvel épisode présente l’équipe de développement discutant des nouveaux biomes que les joueurs exploreront, comme le royaume d’inspiration japonaise de Yisugen, et bien plus encore.

Le nouvel épisode de Lifting the Veil comprend plus de deux minutes de toutes nouvelles séquences de gameplay, avec un premier aperçu majeur de la classe d’armes katana et de trois combats de boss haletants. Grâce à un savant mélange d’animations fluides et de frappes tactiques, la classe d’armes katana rend les combats plus intimes et plus rapides que jamais, tout en conservant la sensation viscérale si caractéristique de Lords of the Fallen II.

Lifting the Veil met également en lumière la manière dont CI Games poursuit son partenariat étroit avec Epic pour tirer parti des incroyables atouts de l’Unreal Engine 5 et de ses technologies impressionnantes Nanite et Lumen, afin de créer des mondes évocateurs et gorgés de vie. Intégrant davantage les retours de la communauté, l’équipe de développement évoque les améliorations déjà en cours pour le royaume Umbral de Lords of the Fallen II suite à la diffusion du dernier épisode de Lifting the Veil.

« Ce sont ces retours qui nous poussent à faire des allers-retours, encore et encore, et à entrer dans ce niveau de détail vraiment granulaire, pour ensuite examiner ce que ces retours peuvent réellement accomplir », a déclaré James Lowe, Game Director. « Nous savons que l’Umbral pourrait être bien plus vivant, mais en fin de compte, c’est pour nous le monde des morts. Il s’agit donc de trouver le juste équilibre, visuellement parlant, entre ce qui est mort, ce qui est en décomposition, ce qui pourrit, c’est essayer de trouver cette formule. »

Parmi les autres temps forts de la discussion :

Une rejouabilité exceptionnelle : Les rencontres dynamiques du royaume Umbral font en sorte qu’aucune incursion dans le monde des morts-vivants ne se ressemble. Le mode coopératif partagé permet aux joueurs de ne pas affronter tous les ennemis seuls, CI Games étant particulièrement à l’écoute des retours de la communauté pour implémenter les meilleures améliorations et les contenus additionnels les plus demandés.

Créez votre Porteur de Lampe idéal : Une grande flexibilité de build signifie que les joueurs peuvent créer le Porteur de Lampe de leurs rêves, avec de nombreuses classes d’armes, styles de combat, armures et options de personnalisation de personnage disponibles.

Des fins multiples déterminées par les actions et les choix du joueur en tant que Porteur de Lampe, façonnant ensemble le destin d’Axiom et d’Umbral.

Des boss aussi beaux qu’horrifiants : L’équipe discute du Scion, le boss angélique aux multiples membres qui défiera les joueurs avec ses ailes dérangeantes composées d’innombrables bras coupés.

Actuellement en développement actif, Lords of the Fallen II est le prochain opus de la célèbre série d’action-RPG soulslike se déroulant dans un royaume humain assiégé par des dieux malveillants depuis des éons, une magie viscérale et des défenseurs inflexibles. Mille ans après la chute du dieu démon Adyr, un royaume solitaire tient tête aux forces du royaume des morts connu sous le nom d’Umbral et à son maître impénétrable.

Dans la peau du Porteur de Lampe, les joueurs peuvent démembrer leurs ennemis grâce à une toute nouvelle fonction de mutilation et les réduire au silence à jamais avec des exécutions inédites dans un système de combat rapide et fluide. Une variété encore plus grande de types d’ennemis et des combats de boss véritablement époustouflants mettront à l’épreuve même les plus forts, que ce soit en solo ou dans le meilleur mode coopératif à progression partagée.

Lords of the Fallen II peut être ajouté à la liste de souhaits sur PC via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation®5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch™ 2. Développé par CI Games, le jeu bénéficiera du soutien de PLAION pour la distribution physique et les ventes au détail à l’échelle mondiale. Le jeu n’a pas encore été classifié, mais il vise une classification Mature 17+ (M) par l’ESRB et une classification provisoire PEGI 18.