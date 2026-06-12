TRAILMARK Games et AMC Global Media ont officiellement annoncé The Walking Dead: Streets of Survival, un nouveau beat’em up en solo qui plonge les joueurs dans l’univers post-apocalyptique de la série The Walking Dead. Développé par Odaclick Game Studio, le studio derrière The Karate Kid: Street Rumble, ce titre se distingue par son approche arcade du combat, ses environnements emblématiques et son hommage à l’intrigue de l’All-Out War, le conflit majeur opposant Rick Grimes et ses alliés aux Saviors de Negan.

The Walking Dead: Streets of Survival reprend les codes d’un beat’em up moderne tout en y intégrant les éléments caractéristiques de la licence. Les joueurs incarnent des personnages iconiques comme Rick Grimes, Daryl Dixon et Michonne, chacun disposant d’un style de combat unique, d’attaques signature et d’armes emblématiques – magnum pour Rick, katana pour Michonne, ou encore l’arc de Daryl. Le gameplay repose sur des combats rapides et brutaux, où alternent attaques de mêlée dévastatrices, projectiles pour disperser les hordes et finishers spectaculaires. L’objectif ? Survivre à des vagues de marcheurs toujours plus nombreuses, affronter des ennemis humains redoutables et venir à bout de boss aux mécaniques exigeantes.

L’intrigue du jeu s’inspire directement de l’All-Out War, le conflit central de la série télévisée qui a opposé les communautés d’Alexandria, Hilltop et du Royaume aux Saviors de Negan. Les joueurs explorent des lieux familiers comme le Sanctuary, la forteresse des Saviors, ou encore Hilltop et Alexandria, chacun transformé en arène de combat où chaque décision compte. Les environnements ne sont pas de simples décors : ils intègrent des pièges dynamiques, des hazards et des set pieces qui transforment chaque affrontement en un défi tactique. Les boss, qu’il s’agisse de marcheurs légendaires comme Winslow ou de figures humaines comme Negan et Simon, proposent des combats en plusieurs phases où la maîtrise des combos et des capacités de chaque personnage devient cruciale.

Visuellement, Streets of Survival mise sur un style rétro pixel-art, une approche qui rappelle les jeux d’arcade des années 90 tout en offrant une modernité dans les animations et les effets. Cette esthétique contraste avec l’intensité des combats, créant un équilibre entre nostalgie et action pure. Le jeu mise également sur une direction artistique soignée, avec des environnements détaillés et des sprites qui capturent l’essence des personnages emblématiques de la série.

Le titre propose plusieurs modes de jeu pour s’adapter à différents niveaux de compétence. Un Easy Mode est disponible pour les joueurs souhaitant une expérience plus accessible, tandis qu’un système de difficulté progressive permet aux plus aguerris de relever des défis toujours plus ardus. La rejouabilité est encouragée par des runs alternatifs, des défis arcade et la possibilité de maîtriser chaque personnage, chacun offrant une expérience de combat distincte. Les joueurs peuvent ainsi alterner entre les styles de Rick, Daryl ou Michonne, ou même explorer les capacités d’autres survivants, pour adapter leur approche aux différentes situations.

The Walking Dead: Streets of Survival sera disponible sur plusieurs plateformes, dont la Nintendo Switch, la Nintendo Switch 2, le PC via Steam, la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S. Bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait été communiquée, une démo jouable est d’ores et déjà accessible sur PC, permettant aux joueurs de découvrir les mécaniques de base et de se familiariser avec le gameplay. Ce titre marque également l’une des premières annonces de TRAILMARK Games, un nouveau publisher qui pourrait s’imposer dans le paysage du jeu vidéo avec des adaptations de licences populaires.