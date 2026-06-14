Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch et Switch 2.
Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).
Switch 2
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales – 16.6GB
- Junkster – 8.6GB
- And Roger – 700MB
- The Last Salvage Squad – 431MB
Switch
- R-Type Tactics 1-2 Cosmos – 11.3GB
- Speed Dates Summer Edition – 10.4GB
- Jurnal Risa: Dark Destiny – 3.9GB
- Soccer Kid Collection – 2.1GB
- Emoji Battlefield: Sky Massacre – 2.0GB
- Dialoop: Roguelite Puzzle – 1.5GB
- Auto Shop Simulator – 1.5GB
- Whisper of the House – 1.5GB
- Tokyo Yakuza Idols: Save the Heart of a Rebel Boy – 1.3GB
- #Drive Rally – 1.2GB
- Tokyo Yakuza Idols: Save the Heart of a Rebel Girl – 1000MB
- Offroad Craft Runner 4×4 Simulator – 868MB
- The Coma 3: Bloodlines – 803MB
- Dungeon Raze – 670MB
- Strays POV Tales – 520MB
- P.I.S. File – 512MB
- Ultimate Wobble Run – 474MB
- Inversion: The Single Path – 450MB
- The Last Salvage Squad – 431MB
- Parking Garage Rally Circuit – 330MB
- Oni Station – 320MB
- Super Scram Kitty – 300MB
- Car Guys – 300MB
- Dead End Escape – 299MB
- Handsome Watching Face Memory Challenge – 230MB
- Space Dragons – 200MB
- Phrase Passport Japan A Travel Japanese Quiz – 195MB
- Planet Divers – 193MB
- Fairy Tale Fighters – 122MB
- True or False The World – 116MB
- Immunuzzle – 106MB
- Grand Vegas Casino – 100MB
- Kokoro Applique – 100MB
- To Bee Jazz – 93MB
- Just. Press. The Button. – 80MB
- Eggconsole Zodiac PC-8801 – 44MB
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