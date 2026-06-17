Un royaume. Une princesse. Un ministre un peu trop louche. Des monstres. De la magie. De bien bons ingrédients pour concocter une aventure aux petits oignons ! Certes assez classique, cette trame de fond héroïque est toujours plaisante ! Il ne manque plus qu’une seule chose : vous, Elliot, afin d’aider le royaume à sortir de la panade avant qu’il ne soit livré aux ténèbres. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales suit les grandes lignes des RPG à la fois rétros et modernes, mais il semblerait qu’il en ait suffisamment dans le ventre pour susciter toujours plus de curiosité et d’intérêt… Allez, il est temps de reprendre sa plus belle épée : une nouvelle grande aventure épique vous attend ! « Spoiler alert » : vous êtes amateur de ce genre de jeu ? Vous risquez bien de tomber sous le charme… Nous, c’est fait !

Le royaume d’Huther est en danger

Développé et édité par Square Enix, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales invite les joueurs à se plonger dans une aventure qui n’est pas sans rappeler les escapades épiques réalisées par les gamers des années 2000. À l’ouverture du titre, nous avons la vive impression de retrouver nos plaisirs d’époque, avec ses pixels un peu grossiers et ses histoires prolixes qui parvenaient à nous happer dès l’introduction. Pourtant, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales va très vite nous révéler bien des surprises… et réussir à nous plonger dans son propre univers avec grâce et magie. Au commencement, l’histoire se veut très évasive, avec comme chape générale l’idée assez répandue dans les jeux vidéo : il va (encore !) falloir sauver le monde, ou tout du moins le royaume. La séquence se porte ensuite sur un dialogue protocolaire entre le roi Hichard, son scientifique Euygene ainsi que le « punchy » ministre Kayfried. Cette scénette nous permet de découvrir le fonctionnement des dialogues de The Adventures of Elliot : l’orateur est mis en avant par un dessin soigné, accompagné d’un sous-titre, en français. Le tout avec des dialogues parlés (anglais ou japonais), dans un ton particulièrement adapté à la situation. Un véritable effort a été porté sur ces dialogues afin de rendre l’immersion accessible et agréable à tous les joueurs. Nous apprenons que de nouvelle ruines ont été découvertes. La devise de la famille royale « N’aie jamais soif de pouvoir. Celui qui le convoite sera détruit par lui. » est mise à l’honneur : il est nécessaire d’assurer le futur du royaume d’Huther, tout en conservant la tête froide. De légères tensions sont perceptibles entre la sagesse du roi, face à la fougue du ministre qui est friand de risques et de sacrifices afin d’étendre son pouvoir. Un pouvoir qui reste limité à l’ébauche à ce stade puisque la protection du royaume est confiée à la princesse Heuria. Le ministre, sûr de lui, prend appui sur ce fait afin d’argumenter sa demande : il est nécessaire de visiter ces nouvelles ruines, une dangereuse magie pourrait y être dissimulée, et pourrait être à même de soulager la princesse dans sa tâche fastidieuse. La princesse, loin de répondre aux clichés, intervient pour souligner qu’il ne s’agit en aucun cas d’un fardeau pour elle tout en rappelant que les soldats ont pour mission la protection du royaume et non pas le sacrifice dans des ruines. Euygene, que nous avions presque oublié, intervient pour faire une proposition : il connaît un vieil ami aventurier, spécialiste des régions inexplorées, qui serait à même de se charger de l’exploration des ruines mystérieuses. Le ministre n’est pas particulièrement convaincu mais se plie au souhait du roi : que l’on adresse une missive à cet aventurier afin de pouvoir le rencontrer. Un aventurier qui se prénomme Elliot… Nous y voilà !

Elliot

L’aventure se dessine autour de notre bel aventurier. Elliot se balade en forêt, accompagné de son ami Oliveer. Les deux camarades travaillent de pair afin de soulager un villageois qui ne peut se mouvoir. Le prétexte est léger mais efficace afin de prendre en main le personnage. Elliot est plutôt agile et se meut sans difficulté dans l’espace. Il est capable d’attaquer en temps réel, avec une attaque simple (bouton Y) mais avec aussi une attaque chargée (en maintenant ce même bouton Y), ou encore de se mettre en garde. Cette défense permet de parer certains coups, mais requiert une utilisation dosée puisque la résistance du bouclier diminue (jusqu’à tomber à 0 et briser toute la garde si le joueur se montre un peu trop gourmand !). Le maniement d’Elliot et de son attirail est fluide et agréable. Il n’est pas sans nous rappeler Link bien-aimé, avec cette manie de défricher toutes les hautes herbes en quête de quelques joyaux. Vous ne serez guère déstabilisés et retrouverez même quelques jarres à éclater… Et ne nous dites pas que vous ne le faites pas ! Un menu circulaire permet le choix des armes, tandis qu’un menu plus général est disponible pour l’inventaire des objets, la magie et les différents paramètres. Le premier espace consacré à la sauvegarde apparaît (à notre grand soulagement) : une colonne lumineuse. Ces dernières sont relativement nombreuses et sont à l’origine d’une sauvegarde automatique mais aussi manuelle. Retrouver toutes ces colonnes permet aussi de voyager rapidement sur le territoire, au gré des époques, avec une efficacité et une rapidité reposantes. Les joueurs las des déplacements incessants sur des cartes longues et répétitives seront ravis : la téléportation est de la partie ! Après avoir fait preuve de citoyenneté, Elliot se rend au palais afin d’honorer son invitation et répondre par l’affirmative à la quête soumise par le roi. La princesse Heuria se joint à lui grâce à un astucieux stratagème de boucles d’oreilles connectées (enfin, presque !). L’aventure peut débuter… Et nul doute que vous allez y plonger avec assiduité et plaisir ! Vous l’avez compris : ces ruines sont à l’origine d’un grand chamboulement pour le royaume et le fourbe ministre ne va pas y aller par quatre chemins. Le roi, la princesse et tous les sujets ont besoin de vous afin de conserver la paix. Endosserez-vous (encore et toujours) ce rôle de preux et valeureux guerrier ? Avec joie !

Une mission chevaleresque

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales est une belle et grande aventure qui parvient à reprendre les codes des RPG rétros tout en leur apportant de nombreuses bonnes idées pour saupoudrer l’ensemble d’un vent de modernité. L’épopée se scinde en plusieurs phases, entre des donjons plus ou moins complexes, des voyages dans le temps, de nombreuses rencontres et, bien entendu, moult et moult combats. Ces derniers s’effectuent en temps réel, avec une visibilité sur la vie des adversaires. Les donjons rappellent à nouveau ce qu’il est possible de retrouver auprès des meilleurs jeux rétros, avec notamment une lourde pensée pour Zelda. Les enchevêtrements des salles sont bien présents, avec des échelles et des tunels, sans oublier le florilège d’interrupteurs et de clefs qu’il va falloir trouver afin de déverrouiller les imposantes portes qui camouflent des boss de plus en plus coriaces. À l’instar de Zelda, il est possible (et vivement recommandé !) de collecter des fragments de cœur qui, une fois complétés, reconstituent un cœur complet qui permet au joueur d’obtenir un peu plus de vie. Elliot va, en effet, devenir de plus en plus fort, grâce à des points de vie supplémentaires, mais aussi grâce à un attirail de combat de plus en plus chargé. Nous y retrouvons la célèbre et indispensable épée, mais aussi l’arc (très efficace pour attaquer à distance !), le boomerang (il nous a toujours fait rire celui-ci… Pas vous ?)… Et même les bombes (vous allez chercher la moindre petite fissure pour tout faire sauter !). Le menu circulaire se remplit peu à peu d’armes. Nous avons apprécié l’efficacité de la dernière, même si une petite prise en main est nécessaire… Chut ! Les consommables (bombes, flèches…) sont à utiliser avec modération, mais sachez qu’il reste assez simple de s’en procurer. Notamment lors des combats où les bestioles relâchent pas mal de babioles en succombant… Parfois même quelques bonus temporaires pour rendre Elliot toujours plus fort. Les compétences de notre héros sont valorisées grâce à une mise en exergue des talents du joueur : si ce dernier parvient à frapper les ennemis de nombreuses fois d’affilée sans se faire toucher (à moins que… Vous verrez !), un bonus de butin (et plus encore…) se déclenche. Une bonne idée pour rendre les joueurs toujours plus vigilants face aux ennemis et accentuer leur défense pour qu’ils ne soient jamais touchés ! Après seulement quelques heures d’aventure, le joueur est confronté aux voyages temporels. Sans vous dévoiler le pourquoi du comment, soulignons simplement que ces voyages s’avèrent être très simples à appréhender sans rendre l’histoire ni les déplacements trop farfelus. Quoi de plus agaçant que de vagabonder dans les époques, sans trop savoir où aller, ni même dans quelle génération se situer pour progresser dans l’aventure. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales offre un système accessible, avec quelques repères et aides visuelles qui offrent aux joueurs la possibilité de toujours retomber sur leurs pieds, même après quelques jours sans ouvrir la console. Vous ne perdrez pas le fil ! Le fil rouge de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales est donc assez clair, mais il n’en reste pas moins pourvu d’un grand nombre de quêtes secondaires et autres défis. Comme partout (toujours ?), les villageois ne manqueront pas de vous solliciter pour de nombreuses petites choses, et, bon comme vous êtes, vous prendrez plaisir à honorer toutes les requêtes… Combats, voyages, quêtes encore et toujours… Il serait peut-être temps de faire une petite pause, qu’en dites-vous ?

Pause café

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales met l’accent sur les rencontres, les dialogues, l’identité des nombreux personnages. Nous avons été charmés par le talent d’écriture, avec une mise en valeur des identités de chacun des protagonistes principaux. Dès le départ, le ministre semble assez louche ! Les villages sont pourvus de multiples bâtisses qu’il est plaisant de découvrir, notamment grâce à l’absence de temps de chargement en pénétrant dans les charmantes maisons. Un jeu de transparence est mis en place, ainsi qu’auprès des arbres dans les décors les plus feuillus ! Malgré une omniprésence des détails, les environnements restent beaux et lisibles, avec des dessins d’une finesse certaine. Le joueur n’est absolument pas dans l’obligation de discuter avec tous les petits personnages de l’aventure. Néanmoins, ces petits échanges peuvent parfois être à l’origine d’une meilleure compréhension de l’histoire, de l’ambiance, voire même un peu plus… Aussi, une fois le discours terminé, l’icône sur le personnage se grise afin de signifier que ce dernier n’a plus rien de neuf à dire. Simple mais toujours appréciable ! Les haltes en ville ou auprès de quelques voyageurs sont aussi l’occasion d’utiliser tous les deniers (les tuls) récoltés au cours des combats (et dans les brins d’herbe ratatinés !). Petit bonus : sachez que certains monstres sont de véritables distributeurs à monnaie : ils brillent à outrance et ne demandent qu’à vous offrir le pesant de leur besace plein de soussous ! Revenons dans notre village… Marchands d’armes, de potions mais aussi un drôle de voyageur ami des chats seront autant de points d’intérêt nécessaires à votre progression dans l’aventure. Après avoir pris vos marques sur l’aventure, vous pourrez vous initier à la magie des magilithes : le mana cristallisé. Afin de concevoir ces magilithes, il convient d’en récolter plusieurs fragments. Plus le joueur en fabrique (dans un joli menu dédié, les amoureux des chats seront ravis…), plus son rang de création augmente… Peut-être parviendrez-vous à concevoir des magilithes rares ? Et si toutes ces créations pouvaient vous apporter bien d’autres choses ? Hey hey hey… Une fois fabriquées, les magilithes sont équipés sur vos armes afin de leur conférer différents effets. Ainsi, chaque joueur s’équipe selon sa façon de jouer et évolue dans l’aventure selon ses propres critères.

Toujours plus !

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales continue de surprendre au fil des découvertes. Sachez par exemple que vous pourrez jouer en coop après quelques heures de jeu. Une adorable petite fée du nom de Faie peut être contrôlée par un second joueur : se déplacer, utiliser de la magie, attaquer, ou encore récolter cristaux et ressources, son rôle est tout bonnement indispensable ! Cette petite fée peut parfaitement se contrôler en solo (pour les tâches les plus importantes), mais quel plaisir de pouvoir partager l’aventure ! Bien entendu, son impact sur l’aventure est moindre face à Elliot, mais sachez que sans Faie, vous serez bien vite bloqué… ! Autre point satisfaisant, The Adventures of Elliot: The Millennium Tales dispose d’un panel musical particulièrement intéressant, avec notamment quelques musiques épiques ou émouvantes. Nous avons pris plaisir à découvrir les mélodies et les bruitages du jeu, tantôt un poil rétro, tantôt plus modernes, qui viennent parfaitement s’imbriquer dans l’aventure. Point de son en sourdine sur The Adventures of Elliot: The Millennium Tales… ! The Adventures of Elliot: The Millennium Tales est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 70 euros environ. Une version boîte est proposée par les revendeurs habituels.