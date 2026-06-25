Lors de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de Square Enix, une question a retenu l’attention parmi toutes celles posées à l’éditeur japonais : la possibilité de voir Final Fantasy XV débarquer sur Nintendo Switch. La réponse officielle de la société est formulée ainsi : « Il existe des contraintes matérielles, mais d’un point de vue des spécifications, ce n’est pas complètement impossible, donc c’est à l’étude. » Une déclaration mesurée, qui ne constitue en aucun cas une annonce, mais qui laisse la porte entrouverte.

Ce qui interpelle en premier lieu, c’est que la question posée aux actionnaires portait explicitement sur la Nintendo Switch originale, et non sur la Switch 2. Un détail qui surprend, dans la mesure où un portage vers la nouvelle console Nintendo, dotée de spécifications bien supérieures, paraîtrait nettement plus réaliste sur le plan technique. Il convient toutefois de rappeler que la Switch a accueilli par le passé plusieurs portages qualifiés de miraculeux compte tenu des limitations du hardware, et que certains titres ont également bénéficié de versions cloud lorsque l’adaptation native s’avérait trop complexe.

Cette situation n’est pas sans précédent dans l’histoire du développement du jeu. Hajime Tabata, réalisateur de Final Fantasy XV, avait déclaré plusieurs années auparavant que Square Enix explorait déjà à l’époque la faisabilité d’un portage sur la console Nintendo. La sortie de Pocket Edition HD, un an après ces déclarations, laisse supposer que la société avait alors conclu que le portage du jeu original dépassait les capacités du hardware disponible. L’histoire semble ainsi se répéter, avec une nouvelle interrogation publique sur la faisabilité technique d’un tel projet.