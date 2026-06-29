Une nouvelle collaboration entre Shovel Knight et Uno est désormais disponible sur Nintendo Switch. Le jeu s’associe à la franchise Uno pour proposer un pack cosmétique exclusif, le Shovel Knight Cosmetic Pack, accessible aux joueurs depuis sa mise en ligne.

Ce pack transforme l’expérience de jeu Uno en y intégrant des éléments visuels et sonores directement inspirés de l’univers de Shovel Knight. Les joueurs peuvent ainsi personnaliser leur espace de jeu avec des créations pixel art et une bande-son chiptune caractéristique du titre. Le contenu se compose de dix éléments distincts, dont un plateau de jeu en 3D pixel art représentant une scène de campement au cœur d’une forêt, accompagné d’un feu de camp.

Le jeu de cartes est également repensé avec seize designs uniques mettant en avant des personnages emblématiques de Shovel Knight. Une piste musicale issue de la bande originale du jeu est incluse, ainsi que quatre avatars représentant des figures marquantes de la licence. Les joueurs peuvent également s’équiper d’un cadre d’avatar et d’un effet visuel brillant réservé aux cartes de type Action ou Wild.

Le Shovel Knight Cosmetic Pack pour Uno est proposé au prix de 3,99 € sur Nintendo Switch.