Pour bien commencer le mois, je vous propose notre sélection des jeux à suivre en juillet 2026, sur Nintendo Switch et sur Switch 2, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Doté d’une bande-son originale entraînante comprenant des morceaux du célèbre musicien japonais Tsunku♂, Rhythm Paradise Groove vous proposera toute une gamme de jeux rythmiques où vous devrez appuyer sur les boutons en cadence. Qu’on vous demande d’attraper et de découper des légumes ou de faire rebondir des fruits sur vos biceps, vous devrez accomplir toutes sortes de défis groovy, faciles à prendre en main et gratifiants à maîtriser.

Splatoon Raiders est un jeu de tir et d’action axé sur le mode solo, destiné aussi bien aux habitués qu’aux nouveaux venus. Dans ce titre, vous incarnez un mécano embarqué dans une aventure pleine de rebondissements à travers le mystérieux archipel Spirhalite. Personnalisez votre apparence et vos équipements et préparez-vous à explorer les îles à la recherche de trésors. Tout au long de votre aventure dans l’univers unique de Splatoon, utilisez votre arsenal d’armes à projection d’encre et de gadgets mécaniques pour éliminer des dizaines d’ennemis salmonoïdes, mener des raids et récupérer du butin. Au cours de votre périple, vous pourrez compter sur l’aide d’Angie, de Pasquale et de Raimi, le trio de musiciens intrépides de l’encre-oyable groupe de musique Tridenfer. L’un des membres de ce groupe vous accompagnera dans vos raids sous la forme d’un redoutable bot.

Inclut : Définition 4K en mode téléviseur*

Affichage à 60 images par seconde

Contrôlez directement les Lames dans un nouveau mode de jeu

Nouvelle Lame rare et quête de Lame

Nouveaux équipements pour Pyra et Mythra

Jeu Nintendo Switch : Xenoblade Chronicles 2

Vous débutez votre entraînement sportif ? Vous voulez renforcer votre routine fitness ? Quels que soient vos objectifs, il y en a pour tous les profils ! Vous voulez commencer sans attendre ? Munissez-vous d’une paire de manettes Joy-Con et démarrez directement un entraînement rapide depuis l’écran titre, sans menu intermédiaire.

Planifier, construire et prospérer. En tant que maire, c’est à vous d’insuffler la vie à cette ville délabrée. Bâtissez des magasins, embauchez du personnel, automatisez les livraisons et attirez les touristes en gérant l’infrastructure et en évitant les catastrophes ! Pas facile d’être maire.

Granblue Fantasy: Relink arrive sur Nintendo Switch™ 2. Célèbre pour ses combats dynamiques, sa large sélection de personnages et son mode coopératif en ligne captivant, cette nouvelle édition de Relink offre davantage de contenu solo et multijoueur, permettant aux Navigateurs, novices comme vétérans, de vivre une aventure sans fin. Caractéristiques de gameplay Unissez-vous lors de combats palpitants. Formez une équipe de quatre et plongez dans un RPG d’action épique. Chaque personnage possède son propre style de combat, offrant une grande variété de gameplay. Enchaînez les styles lors d’attaques combinées spectaculaires (attaques liées, chain bursts) pour des combats intenses. Grâce au mode Assistance, l’aventure est à la portée de tous. Embarquez pour des quêtes coopératives variées. Progressez dans l’histoire et débloquez une large sélection de quêtes : combats de boss uniques, vagues d’ennemis et plus encore. Jouables en solo ou en ligne jusqu’à quatre, elles s’adaptent à toutes les envies. Envie de détente ou de défis relevés ? Il y en a pour tous les goûts ! Endless Ragnarok, au-delà du firmament Appelez des renforts. Au cours de l’aventure, débloquez de puissantes invocations : équipez‑les et déclenchez‑les pour enrichir vos stratégies. Invoquées par Lyria, certaines se laissent contrôler directement. Quand les conditions sont réunies, attendez‑vous à une entrée en scène explosive avec le « Primal Burst », version améliorée du « Chain Burst ». Toujours plus de contenus et de défis : l’aventure ne s’arrête jamais ! • Affrontez des quêtes coopératives avec des boss de plus en plus coriaces. • Entrez dans le Néant chaotique, un mode solo rempli d’obstacles imprévisibles et de pouvoirs énigmatiques. • Débloquez des tonnes de personnages jouables et repoussez leurs limites. • Profitez du jeu inter-plateforme et du mode coopératif local exclusif à la Nintendo Switch™ 2.

Digimon Story Time Stranger est un jeu de rôle où vous pouvez entraîner votre propre équipe de monstres afin de combattre à ses côtés. Apprenez-en plus sur les liens qui unissent les humains et les Digimon au cours d’une quête épique afin de percer le mystère derrière l’apocalypse qui menace le monde. Plongez dans une aventure qui vous conduira au-delà des frontières du monde des humains et du Digimonde. Rencontrez et faites évoluer de nombreux Digimon différents et entraînez-les pour livrer des combats palpitants au tour par tour. Une histoire épique de liens et d’amitié Tokyo, Japon – Un agent d’une organisation secrète rencontre une créature inconnue juste avant qu’une explosion ne rase la ville. À son réveil, l’agent se retrouve huit ans dans le passé… Partez en mission pour dévoiler le mystère qui se cache derrière le chaos qui menace de détruire le monde. Rencontrez des personnages uniques qui vous prêteront main-forte pendant votre aventure à travers le temps et les mondes parallèles, et changez le cours du destin. Une aventure à travers le temps et les dimensions Voyagez du monde parallèle des humains au Digimonde : Iliade, où vivent les Digimon. Explorez le Digimonde et découvrez les secrets de ses régions incroyablement détaillées. Des combats au tour par tour stratégiques Profitez d’un système de combat dynamique en employant différentes tactiques et options de combat avancées. Faites votre choix parmi plus de 450 Digimon différents et bénéficiez d’options de personnalisation poussées pour aborder les combats à votre façon, et dévoilez toute la puissance des liens que vous avez forgés avec vos Digimon. *Il s’agit de l’édition Standard du produit. Une édition Deluxe ainsi qu’une édition Ultime sont également disponibles. Faites attention aux achats en double. La version Nintendo Switch 2 dispose de deux modes : Mode qualité : 4K et HDR

Mode performances : Jusqu’à 60 IPS *4K et HDR disponibles uniquement sur les télévisions compatibles. *HDR disponible également en mode portable.

Un complot intergalactique menace l’humanité ! Faites équipe avec des armes parlantes extraterrestres pour vous frayer un chemin à travers des lieux exotiques à coup de pistolet, de poignard et de skate et sauver votre espèce préférée (les humains) !

La princesse a besoin de son flan dans cette toute nouvelle vision de la vénérable franchise Disgaea ! Incarnez N/A, un mercenaire au palais exigeant, et prenez le contrôle direct de l’action en terrassant des hordes de monstres pour l’argent ! Choisissez parmi sept types d’armes et adoptez le style de combat qui vous ressemble. Épée, arc, pistolet, poings ou hache : changez d’arme à tout moment pour adapter votre stratégie et enchaîner les combos dévastateurs. Plus les choses Magimorphent, plus elles restent les mêmes ! Gagnez des niveaux, améliorez votre équipement et faites adopter de nouvelles lois à l’Assemblée sucrée pour voir vos stats exploser, jusqu’à infliger un million de dégâts par coup ! Recrutez des démons emblématiques comme les Prinnies pour vous accompagner ! Découvrez Disgaea comme vous ne l’avez jamais vu ! Magimorph en pleine action : Découvrez Disgaea sous un tout nouvel angle dans ce spin off action RPG dynamique. Éliminez des centaines d’ennemis à l’aide des armes caractéristiques de la série Disgaea et enchaînez les affrontements rapides et spectaculaires. Toujours plus fort : Ce ne serait pas Disgaea sans la possibilité de devenir toujours plus puissant. Explorez le Monde des objets pour renforcer votre équipement, réincarnez-vous pour améliorer vos stats de base et enchaînez les niveaux pour rester au sommet ! Satisfaire ses envies : Il faut un démon pour nourrir une princesse ! Tichelle adore son flan, et N/A adore être payé. Ensemble, ils obtiennent ce qu’ils veulent dans une aventure légère où même les démons se rassemblent autour d’un dessert !

Avatar Legends : The Fighting Game est un jeu de combat rapide en 1 contre 1 dans lequel vous incarnez vos personnages préférés de la franchise Avatar. Il est doté d’une animation 2D dessinée à la main, fidèle aux racines de la série, d’un netcode rollback propriétaire et d’un cross-play complet pour un gameplay fluide et compétitif.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster permet aux joueurs de replonger dans l’univers de Spira à travers deux titres emblématiques de la série. Final Fantasy X raconte l’histoire de Tidus, un joueur de blitzball, qui accompagne Yuna, une jeune invocatrice, dans sa quête pour sauver Spira d’un cycle sans fin de destruction causé par Sin, une entité démoniaque colossale. Deux ans après la fin de ce cycle, Final Fantasy X-2 reprend l’histoire avec Yuna, Rikku et Paine, trois Sphere Hunters, qui partent à la recherche d’un mystère lié à une image familière mais énigmatique. Ensemble, ces deux jeux offrent plus de cent heures de gameplay combiné, permettant aux joueurs de s’immerger pleinement dans le monde de Spira.

Jeu classique méconnu qui fusionne jeux de société et jeux de cartes, Culdcept propose un système unique et innovant qui captive les fans depuis ses débuts. Les joueurs incarnent des Cepters, maniant des cartes dans des combats intenses où la chance et la stratégie s’affrontent. Dix ans plus tard, une toute nouvelle histoire commence.

Cette compilation réunit deux jeux de plateforme et d’action 2D traditionnels, Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX (2019) et Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 (2022), en un seul pack, incluant l’intégralité de leur contenu téléchargeable. Nouveau mode « Endless Battle » Exclusif à cette Dual Collection, le mode « Endless Battle » proposera aux joueurs un défi sans fin. Personnalisez les paramètres selon vos préférences, puis affrontez une vague incessante de boss aléatoires. Améliorations du gameplay Chaque titre bénéficie également de mises à jour d’équilibrage pour offrir une expérience de jeu plus précise et plus accessible que jamais, tant pour les nouveaux venus que pour les joueurs de longue date. Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX Découvrez l’apogée de l’action 2D ! Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX apporte un niveau de vitesse inédit à l’action 2D stylisée de la série Gunvolt. Il met en scène Copen, le protagoniste secondaire, en tant que héros unique de ce spin-off, et se concentre sur un gameplay rapide et accessible, faisant évoluer ses compétences aériennes. En plus de l’ajout du mode « Endless Battle », le mode « berserk » Darkness Trigger de Luminous Avenger iX a également été renforcé. Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 propulse le gameplay d’action 2D rapide et stylisé de l’original vers de nouveaux sommets. Copen fend l’armure de ses ennemis avec sa nouvelle forme « Break-Shift ». Ses nouvelles capacités destructrices rendent l’action à haute vitesse plus satisfaisante que jamais ! Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 accueille son propre mode « Endless Battle », ainsi qu’un nouveau système « Spike Smash » qui renforce l’arme principale de Copen, la Roue Rasoir. Inti Creates a annoncé la sortie de Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 1+2 Dual Collection. Il sortira le 9 juillet sur Switch et Switch 2 (Game Key Card) Il contient les deux jeux, tous les DLC et un nouveau mode de combat sans fin.

La Nintendo Switch 2 Edition pourra… pic.twitter.com/8qkYApPDxO — Nintendo-Town (@NintendoTown) February 25, 2026

Cultivez des plantes mystiques, apprenez à lancer des sorts et à concocter des potions, liez-vous d’amitié, et peut-être même d’amour, avec des loups-garous, des sorcières et des sirènes dans ce jeu de simulation de vie surnaturel et réconfortant. L’éternité n’attend plus que vous ! Découvrez la vie d’un vampire dans une ville magique de Moonlight Peaks où se côtoient loups-garous, sorcières, sirènes et bien plus encore ! Dans ce jeu de simulation de vie surnaturel et touchant, vous vous lancez dans une quête pour prouver à votre père sceptique qu’une vie empreinte de compassion est possible, même pour les morts-vivants. Installez-vous dans le manoir hanté de votre famille et personnalisez-le selon votre propre sens du style gothique. Embrassez votre immortalité et débloquez des capacités ancestrales, maîtrisez l’art de la fabrication de potions et enrichissez votre grimoire de sortilèges, afin d’obtenir une récolte plus abondante. Percez les mystères des sept familles qui habitent Moonlight Peaks et ramenez un peu de lumière dans ce village sinistre. Et surtout… N’oubliez pas de regagner votre cercueil avant le lever du soleil ! Vivez ! Un voyage à la fois doux et effrayant Personnalisez votre personnage pour en faire un vampire idéal et nouez des relations avec les habitants de Moonlight Peaks pour en savoir plus sur l’histoire de la ville. Découvrez les secrets des sept familles de la ville. Qui sait ? Vous trouverez peut-être l’amour éternel parmi les deux douzaines de personnages avec lesquels vous pouvez vivre une histoire romantique. Courez ! Une ferme remplie de cultures et d’animaux magiques Créez votre chaleureuse propriété gothique en transformant une ferme abandonnée en un sanctuaire idéal. Obtenez de nouveaux outils et développez votre propriété pour cultiver des plantes encore plus magiques et élever des animaux enchanteurs. Admirez ! Des pouvoirs mythiques entre vos mains Embrassez votre héritage surnaturel. Transformez-vous en d’autres créatures pour explorer tout ce que la ville a à offrir, et étudiez la sorcellerie pour apprendre des sorts qui vous permettront d’améliorer votre ferme ou de récolter des ressources. Attention ! Des divertissements délicieusement sombres Au-delà de la ferme, vous pourrez vous adonner à la pêche, à la cueillette et à la fabrication de potions, ainsi qu’à des activités telles que la broderie, l’art floral et bien plus encore. Vous pourrez même collectionner des cartes pour le jeu préféré de la ville, Nokturna, et affronter les autres habitants.

Vous aimez vous la donner à 2-4 personnes en coop ou versus ? Vous aimez attraper des membres au hasard pour les jeter de toutes vos forces dans le vide ? Plongez dans huit nouveaux mondes complètement foutraques – l’espace en gravité basse, une cuisine chaotique – et donnez littéralement un coup de main à vos amis qui l’auront, de toute façon, bien mérité.

Montez à bord de ce train défiant les lois de la gravité, et préparez-vous à vivre une aventure mouvementée pour vaincre la société Miraido, accompagné d’un groupe de marginaux à la personnalité explosive. Enchaînez ollies, kickflips et grinds à travers les plus grandes villes du Japon, mais aussi à travers des prairies, des volcans et des océans. Gagnez un maximum de points pour toujours atteindre le meilleur score possible en réalisant des flips, des tricks et des atterrissages en beauté à bord de votre train personnalisable. Affrontez divers modèles de trains japonais redessinés, gagnez le respect d’un réseau de gangs rebelles clandestins, et transformez vos rivaux en alliés à mesure que vous maîtrisez vos compétences. Progressez de débutant naïf à professionnel chevronné tout en pilotant le train le plus rapide jamais construit et devenez un rider de densha légendaire ! Du mecha magical girl au château en mouvement, en passant par un ver géant mécanique à une armée entière de riders de densha, faites face à une multitude de boss plus fous les uns que les autres à mesure que vous progressez dans l’aventure. Mettez à profit vos toutes nouvelles compétences pour mettre fin à leur course. Voyagez depuis la campagne de Kyushu à travers les métropoles d’Osaka, Tokyo, et bien plus encore, à présent scellées sous des dômes par Miraido. Aventurez-vous à travers tout le Japon, jusqu’aux terres enneigées d’Hokkaido… et au-delà ! Chaque nouvelle région propose de nouveaux défis à relever et de nouvelles règles à enfreindre.

Plongez dans D-topia et ses puzzles au rythme paisible, où la vie est régie par l’IA pour maximiser le bonheur de la majorité. En tant que nouveau Facilitateur, résolvez des énigmes pour assurer le bonheur des résidents de D-topia et le bon fonctionnement du complexe. Dans cette aventure pleine de puzzles au rythme doux, découvrez un futur où le bonheur est régi par l’IA. Le Projet Utopia a été créé dans le but d’optimiser le bonheur et le confort des humains. En tant que nouveau Facilitateur de D-topia, votre rôle consiste à résoudre les problèmes de la communauté. Résolvez des énigmes de logique amusantes pour régler les soucis d’ordre mécanique et assurer le bon fonctionnement des installations. Rencontrez les nombreux résidents hauts en couleurs, chacun avec son histoire et ses peines. Mais que se passe-t-il lorsque les problèmes dépassent le cadre mécanique ? Quel impact vos choix auront-ils sur le bien-être des résidents et l’avenir de l’humanité ? Dans un monde où le bonheur est soigneusement planifié, que signifie trouver un sens à sa vie ? Fonctionnalités : Une aventure de réflexion au rythme doux : détendez-vous dans un voyage calme et stimulant pour découvrir le vrai sens du bonheur.

Des puzzles astucieux et intégrés : résolvez des énigmes de logique toutes liées au cœur de cette aventure au rythme doux.

Rencontrez les résidents de D-topia : gagnez leur confiance, découvrez leurs histoires et façonnez leur avenir de manière inattendue.

Vos choix comptent : en fonction de vos décisions, vous mènerez cette utopie régie par l’IA vers le bonheur… ou le désespoir.

Entrez dans deux mondes : naviguez entre une réalité visible et gaie et « l’Autre côté », un monde alternatif secret, pour régler les bugs et découvrir des secrets.

Une aventure touchante et envoûtante qui se déroule dans les pages d’un livre de contes vivant, lequel foisonne de mythes et de magie ancestrale. Guidez une héroïne lilliputienne, mais déterminée qui se lance dans un périple émouvant où défi, courage et interaction se mêlent et s’entremêlent. Aventurez-vous dans les pages d’une fable vivante. Moss : La relique oubliée est une aventure touchante et envoûtante qui se déroule dans les pages d’un livre de contes vivant, lequel foisonne de mythes et de magie ancestrale. Guidez une héroïne lilliputienne, mais déterminée qui se lance dans un périple émouvant où défi, courage et interaction se mêlent et s’entremêlent. Moss : La relique oubliée réunit les Livres I et II, tous deux adulés par les joueurs et salués par la critique. (Re)découvrez ces deux bijoux vidéoludiques dans une seule et même aventure singulière, merveilleusement optimisée et remaniée pour son arrivée sur PC et consoles. Explorez un royaume déchu Aventurez-vous sur une terre mythique, où une nature tenace et indomptée reprend ses droits en conquérant lentement les vestiges d’un royaume ancestral. Guidez un héros inattendu Tissez un lien indéfectible avec Quill, une petite souris intrépide qui compte sur vos conseils, votre protection et votre confiance lors de chaque étape de son voyage. Embarquez pour un conte intemporel Percez des secrets cachés, franchissez des lieux énigmatiques et faites face à des forces occultes dans une fable épique et intime inspirée des aventures classiques de fantasy. Fonctionnalités supplémentaires Explorez un royaume déchu où la nature reprend lentement ses droits

Guidez une héroïne lilliputienne au cœur de lieux mystérieux et de dangers colossaux

Résolvez des dioramas-énigmes façonnés de main de maître

Découvrez des secrets cachés et des surprises qui sortent des sentiers battus

Faites face à des menaces de l’Arcane avec une option d’accessibilité pour passer les combats

Laissez-vous captiver par le conte émouvant et épique d’une héroïne qui a besoin de vous

Amoureusement ouvragé et conçu avec grand soin par une petite équipe

Applaudi par la critique avec plus de 160 prix et nominations

Bande-son orchestrale du compositeur acclamé Jason Graves Remanié pour offrir l’aventure à son apogée Moss : La relique oubliée réunit Moss : Livre I et Moss : Livre II en une seule et même expérience optimisée, disponible pour la toute première fois sur PC. Nouvelles fonctionnalités : Retrouvez en un jeu deux expériences adulées par les joueurs et saluées par la critique

Performances et visuels optimisés

Nouvelles scènes cinématiques créées à la main et suivi intelligent de la caméra

DLC « Le Jardin du Crépuscule » inclus

Nouvelle option d’accessibilité « Passer le combat »

Dans les eaux noires d’encre bordant un village de pêcheurs abandonné depuis des années, l’énigmatique capitaine du sous-marin le plus étrange au monde a été assassiné. Certains prétendent que c’était un voyageur du temps immortel, d’autres un vampire condamné à rester caché en mer de toute éternité… Après la découverte de son cadavre dans une pièce fermée à clé, avec un vieux chaudron en pierre pour seul indice quant aux circonstances de sa mort, c’est au détective Grimoire et à Sally de reconstituer ce qui s’est réellement passé. Malédiction libérée par le chaudron ou crime de sang perpétré par l’un des membres de son équipage, tous plus excentriques les uns que les autres ? À moins que la troublante vérité soit encore plus inattendue… Chaque indice est un objet en 3D travaillé dans les moindres détails qu’il vous faudra examiner en quête de secrets cachés

Grimoire et Sally sont de retour, flanqués d’une galerie de mystérieux suspects aux voix entièrement doublées

Une bande originale à la beauté envoûtante interprétée par le Budapest Art Orchestra

Explorez chacun des décors peints à la main du sous-marin Mortuga, un lieu où les apparences sont trompeuses…

Explorez un monde de chaos et de Michaels ! Rejoignez Teeto le blob et Nory le lapin dans ce jeu de plateforme et d’aventure en 3D pour empêcher la corruption de l’ombre de se propager. Absorbez des pouvoirs sauvages, aidez des personnages excentriques et sauvez le monde, un Michael à la fois ! ABSORBEZ DES OBJETS POUR CHANGER DE FORME

Teeto est capable d’absorber toute sorte d’objets, ce qui lui permet d’utiliser de nouvelles formes démentielles ! Nory lui a confectionné un sac à dos qui utilise des vionites. Grâce à lui, nos deux héros peuvent débloquer des capacités uniques leur permettant de surprendre leurs ennemis, de résoudre des énigmes et de découvrir des secrets cachés. Faites preuve de créativité en variant vos formes et découvrez de nouveaux pouvoirs surprenants ! TRAVAILLEZ EN ÉQUIPE

Il n’y a rien de plus précieux que les copains… surtout quand on veut sauver le monde ! Faites appel à un ami et plongez dans une aventure en coopération et en écran scindé. Ensemble, absorbez tout sur votre passage, transformez-vous et explorez le monde de Teeto. Mettez vos deux têtes à profit pour résoudre des énigmes, entraidez-vous et partez dans un voyage rocambolesque main dans la main ! UNE CORRUPTION CHAOTIQUE

Le chaos se propage. Et tout ça, c’est à cause des créatures de l’ombre ! Teeto et Nory doivent unir leurs forces et utiliser leurs pouvoirs uniques afin d’arrêter tout ce désordre, de restaurer l’équilibre et d’empêcher le monde de sombrer dans l’anarchie la plus totale ! DES MICHAEL PERDUS

Tout a commencé avec un Michael, la première expérience de Nory. Mais il ne pouvait pas rester une simple créature, ah ça non ! Il s’est divisé en deux, en quatre, puis en huit… Désormais, il y a tellement de Michael que personne ne sait où donner de la tête. Partez à leur recherche, sauvez-les et ramenez ces petits farceurs à la maison ! RÉCOLTEZ CE QUE VOUS SEMEZ

Teeto et Nory ne sont pas les seuls à avoir besoin d’aide. Lors de vos aventures, vous croiserez le chemin de personnages hauts en couleur, chacun ayant leur lot de dilemmes étranges. Si vous leur donnez un coup de main, il n’est pas impossible qu’ils vous renvoient l’ascenseur avec des objets utiles, des secrets cachés ou des capacités inattendues. L’HABIT FAIT LE TEETO

Teeto peut débloquer tout un tas de costumes drôles et stylés. Certains lui donneront une classe d’enfer, tandis que d’autres sont totalement ridicules. Sauver le monde est bien évidemment important. Mais le faire avec élégance, c’est encore mieux

Aide d’adorables ours fantômes à trouver la paix dans cette suite de la simulation de vie où la gentillesse est de mise. Découvre de nouveaux objets à confectionner, construis et vis de nombreuses aventures. Avis à tous les scouts-à-l’écoute ! Il s’est passé quelque chose d’affreux : suite à un accident de bus, tu as échoué sur une île mystérieuse (quoiqu’absolument charmante). Explore les environs, lie-toi d’amitié avec des ours fantômes qui auront besoin de ton aide pour se souvenir de leur passé et trouver la paix. Aménage ton propre campement en le décorant avec des objets que tu confectionneras, et fabrique des meubles pour faire revenir de la vie et de la couleur sur cette petite île. Et après avoir réparé le bus, tu finiras peut-être par retrouver ta troupe. VIENS TE DÉTENDRE SUR TON ÎLE APRÈS UNE JOURNÉE STRESSANTE Que tu découvres la communauté « Cozy Grove » ou que tu sois déjà fan du jeu, cette suite de la célèbre simulation de vie est faite pour tous. Ce nouvel opus de « Cozy Grove » est encore plus mignon, avec de nouveaux personnages excentriques, des animaux à adopter, un nouveau cadre et de nouvelles fonctions permettant de se détendre à la fin d’une journée stressante. Alors, laisse-toi emporter dans un univers au style graphique unique, riche en détails et en activités. Viens chaque jour pour bricoler, décorer, pêcher et cuisiner, ou brave des quêtes pour t’occuper. Construis petit à petit le campement de tes rêves en personnalisant l’île hantée à ton goût. FAIS-TOI DE NOUVEAUX AMIS ET ADOPTE DES ANIMAUX En dehors de Flam et de M. Kit, tu feras la connaissance d’ours fantômes qui n’attendent que de partager leur histoire avec toi. De nouveaux animaux seront également sur l’île pour t’aider à te détendre. Maintenant, tu peux caresser un chien (!) ou demander à un escargot de te décharger. DE NOUVEAUX MYSTÈRES À ÉLUCIDER Découvre les secrets des îles reliées entre elles sur lesquelles tu as échoué en accomplissant des quêtes quotidiennes. En progressant avec patience et régularité, tu pourras débloquer de nouvelles zones à explorer. Visite les lieux dédiés aux différentes activités, et allume des lampes pour trouver de nouveaux endroits débordant de nourriture et de minerais. PERSONNALISE TON ÎLE EN BRICOLANT, EN DÉCORANT ET EN CAMPANT Ce n’est pas parce que tu vis sur une île hantée que tu ne dois pas te sentir comme chez toi ! Fais du bricolage, de la décoration ou fabrique des meubles pour aménager l’île. Plante des fleurs et des arbres pour en récolter les fruits, élève des animaux fantômes et attire les bêtes chez toi. Et si tu commences à en avoir assez, sache que tu pourras tout refaire de A à Z. UN RITUEL QUOTIDIEN POSITIF ET RÉCONFORTANT Ce jeu de simulation de vie se synchronise avec l’heure réelle, ce qui fera apparaître de jolies surprises et des saisons étranges sur l’île. Après avoir accompli les quêtes du jour, tu pourras cuisiner, bricoler, ramasser des coquillages, attraper des insectes, aller pêcher, faire des ricochets ou même donner un petit coup de neuf avec un nouvel outil de nettoyage à haute pression. Obtiens des récompenses en complétant ta collection d’objets mignons, et gagne des badges de mérite pour tes accomplissements. Le travail d’un scout-à-l’écoute ne s’arrête jamais !

PAW Patrol, la Pat’Patrouilleᴹᶜ: Mission Dino raconte une histoire originale située sur l’île des dinos, l’environnement préhistorique créé pour la saison 13 de PAT’ Patrouille et qui figurera dans le film La Pat’ Patrouille – Le film : Mission Dino dont la sortie au cinéma est prévue pour août 2026. Le jeu permet aux plus jeunes fans d’incarner Chase, Marcus, Stella et tous leurs chiots favoris dans une nouvelle aventure narrative sur l’île des dinos pour accomplir des missions de sauvetage et sauver leurs copains préhistoriques. Pensé pour les enfants, PAW Patrol, la Pat’Patrouilleᴹᶜ: Mission Dino offre une introduction accessible au jeu vidéo. Inspiré du film, conçu pour deux joueurs et spécifiquement adapté à un jeune public, le jeu raconte une histoire originale et invite les joueurs à vivre une nouvelle aventure lors de laquelle ils devront explorer l’environnement et résoudre des énigmes simples pour accomplir des missions de sauvetage sur l’île.

Grilles de Thermomètres est inspiré des meilleurs jeux de réflexion sur papier. Dans chaque niveau, vous devez remplir correctement une grille de thermomètres avec du mercure. Les nombres au bord de la grille indique le nombre de cases à remplir dans chaque ligne et colonne.

Expérimentez différentes combinaisons de bâtiments, d’armes, d’avantages et de doctrines pour créer des configurations puissantes, capables de résister à des vagues d’ennemis de plus en plus dangereuses. Débloquez de nouvelles possibilités au fil du temps, repoussez les limites de vos stratégies en mode Étendu et relevez des défis de plus haut niveau, conçus pour mettre à l’épreuve même les joueurs les plus expérimentés.

Découvrez Mythmatch, un jeu où vous fusionnerez des objets pour construire votre ville et défier les dieux grecs! Mythmatch est un jeu de construction de ville narratif aux mécaniques de jeu de fusion. Le jour, Artémis s’allie aux mortels pour reconstruire leur ville et recruter de nouveaux résidents dans un jeu de gestion relaxant. La nuit, elle regagne le mont Olympe avec un but précis : prouver qu’elle mérite sa place au panthéon en affrontant sa famille dans des minijeux d’arcade au rythme effréné. Caractéristiques :

– des mécaniques de type « série de 3 » satisfaisantes

– de nouveaux objets à découvrir au fil des fusions et fabrications

– une communauté à soutenir et à faire prospérer

– quatre minijeux distincts pour défier les dieux

– un mode Arcade pour jouer à deux

– un récit touchant abordant les thèmes de l’appartenance et de la famille choisie

UNBEATABLE est un jeu de rythme dans lequel la musique est illégale et dans lequel vous commettez des crimes. Suivez l’histoire de Mélodie et de son groupe en cavale dans une expérience narrative haute en couleur et alimentée par un gameplay d’arcade rythmique sans faille. Vous savez, quand on explique une idée, cette dernière change fondamentalement. UNBEATABLE est un jeu d’aventure et de rythme façon anime, dans laquelle vous explosez les records de la scène (au sens figuré) tout en explosant la scène (au sens propre). Dans ce jeu de rythme, vous n’aurez besoin que de deux boutons : un pour aller en haut et un pour aller en bas. En théorie, c’est simple comme bonjour ! Là où ça se complique, c’est pour la mise en pratique. Essayez de ne pas vous faire exploser. La moitié du jeu consiste à explorer et à assimiler les choses à votre rythme. Dans l’autre moitié du jeu, vous devrez tenter de suivre notre rythme à nous. La fille aux cheveux rose, c’est Mélodie, et c’est vous. Vous avez beaucoup de problèmes sur les bras. Il y a des flics partout, et ils en ont après vous, sans aucune raison apparente. Enfin, si, ils en ont une bonne qui n’aide pas votre cause : tous ceux qu’ils pourchassent sont des amis à vous. Bah, j’y peux rien, moi ! Parlez aux gens, venez-leur en aide (ou pas, je ne suis pas votre mère !), réalisez d’énormes concerts et tabassez des flics. Puis fuyez pour échapper à ceux que vous avez frappés. En prime, il y a des genres de monstres. Qu’est-ce que c’est que cette histoire ?! Tout cela crée des scènes de dingue où tout est en jeu. La musique vous a conduit jusqu’ici, et elle vous permettra de vous en sortir. si on était en 1999, cette section s’appellerait « joindre le geste à la musique » Le mode Arcade de UNBEATABLE est un jeu à part entière qui comporte son propre système de progression, ainsi qu’un mode en ligne. Il y a des modificateurs, des tonnes de chansons (dont de nouvelles prochainement !) et un tableau de défis variés à relever : des défis faciles comme « battre une chanson en mode facile » à aux défis autrement plus compliqués comme « résoudre une énigme ancienne en faisant du skate ». Celui-là n’existe pas, je l’ai inventé. si on était en 1999, cette section s’appellerait « Faites la fête comme s’il n’y avait pas de lendemain » CARACTÉRISTIQUES : Mode Histoire : 6 à 8 heures. Mode Arcade : ILLIMITÉ

Des personnages qui vous détestent !

Enfin, peut-être pas tous !

Le mode Arcade possède un petit profil mignon que vous pourrez personnaliser et pour lequel vous pourrez déverrouiller plein de choses. Ça en jette, vous verrez.

De super graphismes ! On pourrait vous les décrire, mais bon, vous les avez devant les yeux.

Un double album plein de chansons originales

sans oublier la version acoustique de ces dernières

oh, et des remix, aussi

Vous pouvez déverrouiller toutes les chansons en jouant à l’histoire OU en ne jouant simplement qu’au jeu d’arcade ! C’est le top pour ceux qui détestent les histoires.

Quelque chose (dans le jeu) vous fera ressentir quelque chose (dans la vraie vie) !

C’est un anime.

Quand on y pense, les QTE, c’est juste des jeux de rythme sans musique.

S’il vous plaît, quoi que vous fassiez, le titre est soit tout en majuscule, soit sans majuscule. Pensez à nous.

Et l’idée provoque des changements en vous.