Le Nintendo eShop japonais a publié ses classements mensuels des ventes pour juin 2026, couvrant les téléchargements payants sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Les données, basées sur les revenus générés, excluent les titres free-to-play ainsi que les jeux classés CERO Z ou IARC 18+. Les classements prennent en compte les différentes versions SKU, y compris les éditions spéciales ou bundles. Voici les résultats pour la période du 1er au 30 juin 2026.

Pour la Nintendo Switch 2, le classement est dominé par des nouveautés et des titres récents. En tête du classement se trouve Star Fox, sorti le 25 juin 2026 au prix de 5 480 yens, marquant une entrée immédiate en première position. Il est suivi par eFootball Kick-Off!, également une nouveauté sortie le 4 juin 2026 au prix de 3 850 yens. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, sorti le 18 juin 2026 au prix de 7 480 yens, occupe la troisième place, tandis que son édition Deluxe, au prix de 8 580 yens, se classe en sixième position. Pokémon Pokopia, sorti le 5 mars 2026 au prix de 8 980 yens, conserve sa quatrième place. FINAL FANTASY VII REBIRTH, sorti le 3 juin 2026 au prix de 6 578 yens, bénéficie d’une réduction de 20% jusqu’au 10 juin, ce qui explique son maintien dans le top 5 malgré sa sortie récente. La version Deluxe numérique de FINAL FANTASY VII REBIRTH, au prix de 8 201 yens, se classe en douzième position avec la même promotion. Mario Kart World, sorti le 5 juin 2025 au prix de 8 980 yens, reste en huitième position. Yoshi and the Mysterious Book, sorti le 21 mai 2026 au prix de 6 980 yens, se classe neuvième. Dragon Quest VII Reimagined, sorti le 3 février 2026 au prix de 8 778 yens, bénéficie d’une réduction de 25% jusqu’au 10 juin et se classe dixième. Street Fighter 6 Year 1-2 Fighters Edition, sorti le 5 juin 2025 au prix de 7 990 yens, est en onzième position, tandis que la version standard de Street Fighter 6, au prix de 4 990 yens, se classe dix-neuvième. Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition, sorti le 23 juin 2026 au prix de 3 990 yens, bénéficie d’une réduction de 25% jusqu’au 31 juillet et entre directement en treizième position. Xenoblade Chronicles Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition, sorti le 10 juin 2026 au prix de 7 576 yens, est en quinzième position. A-Train 9 Evolution, sorti le 4 juin 2026 au prix de 12 980 yens, se classe seizième. Dragon Quest I & II HD-2D Remake, sorti le 30 octobre 2025 au prix de 7 678 yens, est en dix-septième position, tout comme Persona 3 Reload, sorti le 23 octobre 2025 au même prix. Momotarou Dentetsu 2, sorti le 13 novembre 2025 au prix de 8 980 yens, se classe quatorzième. Enfin, Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition, sorti le 15 janvier 2026 au prix de 7 128 yens, occupe la vingtième place.

Nintendo Switch 2

# Nom du Jeu Éditeur Date de Sortie 01 Star Fox Nintendo 25.6.2026 02 eFootball Kick-Off! Konami 04.6.2026 03 The Adventures of Elliot: The Millenium Tales Square-Enix 18.6.2026 04 Pokémon Pokopia The Pokémon Company 05.3.2026 05 FINAL FANTASY VII REBIRTH Square-Enix 03.6.2026 06 The Adventures of Elliot: The Millenium Tales Deluxe Edition Square-Enix 18.6.2026 07 FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Square-Enix 22.1.2026 08 Mario Kart World Nintendo 05.6.2025 09 Yoshi and the Mysterious Book Nintendo 21.5.2026 10 Dragon Quest VII Reimagined Square-Enix 03.2.2026 11 Street Fighter 6 Year 1-2 Fighters Edition Capcom 05.6.2025 12 FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition Square-Enix 03.6.2026 13 Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition Capcom 23.6.2026 14 Momotarou Dentetsu 2 Konami 13.11.2025 15 Xenoblade Chronicles Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition Nintendo 10.6.2026 16 A-Train 9 Evolution Artdink 04.6.2026 17 Dragon Quest I & II HD-2D Remake Square-Enix 30.10.2025 18 Persona 3 Reload Atlus 23.10.2025 19 Street Fighter 6 Capcom 05.6.2025 20 Animal Crossing: New Horizons Nintendo Switch 2 Edition Nintendo 15.1.2026

Côté Nintendo Switch, le classement est marqué par la domination des nouvelles sorties de Konami. POWER PROS 2026-2027 Powerful Edition, sorti le 11 juin 2026 au prix de 10 670 yens, et POWER PROS 2026-2027, sorti le même jour au prix de 8 470 yens, occupent respectivement les première et deuxième places. Rhythm Heaven Groove, sorti le 2 juillet 2026 au prix de 6 500 yens, entre directement en troisième position. Tomodachi Life: Living the Dream, sorti le 16 avril 2026 au prix de 7 100 yens, conserve sa quatrième place. Ganbare Goemon Dai Shuugou, sorti le 2 juillet 2026 au prix de 5 478 yens, est en sixième position. Super Smash Bros. Ultimate, sorti le 7 décembre 2018 au prix de 7 920 yens, reste en septième position. Overcooked! All You Can Eat, sorti le 23 mars 2021 au prix de 4 100 yens, se classe huitième. Minecraft, sorti le 21 juin 2018 au prix de 3 960 yens, est en neuvième position. Pokémon Champions + Starter Pack, sorti le 8 avril 2026 au prix de 980 yens, se classe dixième. Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics, sorti le 5 juin 2020 au prix de 4 378 yens, est en onzième position. Monster Hunter Rise + Sunbreak Set, sorti le 30 juin 2022 au prix de 5 990 yens, se classe douzième. Dragon Quest Monsters: The Dark Prince, sorti le 1er décembre 2023 au prix de 7 678 yens, bénéficie d’une réduction de 75% jusqu’au 10 juin et se classe treizième. Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition en édition prix neuf, sorti le 27 septembre 2019, est en quatorzième position. Dragon Quest III HD-2D Remake, sorti le 14 novembre 2024 au prix de 7 678 yens, se classe quinzième. Collection of Mana, sorti le 1er juin 2017, est en seizième position. Animal Crossing: New Horizons, sorti le 20 mars 2020 au prix de 6 578 yens, conserve sa dix-septième place. Monster Hunter Generations Ultimate, sorti le 25 août 2017 au prix de 4 063 yens, est en dix-huitième position. Persona 5 Royal, sorti le 21 octobre 2022 au prix de 7 678 yens, se classe dix-neuvième. Enfin, Pokémon FireRed Version, sorti le 27 février 2026 au prix de 2 000 yens, occupe la vingtième place.

Nintendo Switch