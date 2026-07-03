Aksys Games a annoncé qu’une édition physique du RPG tactique Another Eden Begins, développé par Masato Kato, sera publiée sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 en Occident en 2027. Le titre, qui s’inscrit dans la lignée des jeux de voyage temporel, a également vu sa date de sortie digitale officialisée pour le 17 septembre 2026, disponible sur Switch, Switch 2 et PC via Steam. Une version physique sera par ailleurs commercialisée au Japon à cette même date.

Le jeu propose une aventure épique au-delà du temps et de l’espace, où le joueur explore des époques variées, du passé au futur, à travers une narration riche et une histoire entièrement doublée. La bande-son, composée par Yasunori Mitsuda (connu pour ses travaux sur Chrono Trigger et Xenoblade Chronicles) en collaboration avec Procyon Studios, se veut un élément marquant de l’expérience. Après avoir terminé l’histoire principale, le mode New Game+ permet de reprendre l’aventure avec des personnages renforcés, offrant plus de dix fins différentes déterminées par les choix effectués au cours du jeu.