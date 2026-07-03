Parfois, tout démarre mal et les problèmes ne font que se succéder. Nous avons même coutume d’appeler cela la loi des séries. Mais d’autres fois, malgré un mauvais départ, tout s’arrange. Une première impression négative suivie de bien bonnes surprises… Voilà comment nous pourrions résumer notre arrivée puis nos impressions sur Dailoop après plusieurs heures de jeu. Restez avec nous, nous vous racontons tout en détail !

Premières impressions…

Au début, nous devons admettre avoir été totalement déboussolés : le jeu était alors en japonais et dans la précipitation, nous sommes passés à côté du changement de langue. Avez-vous déjà essayé de jouer sans comprendre le moindre mot qui s’affiche à l’écran ? Pour certains titres, rien d’alarmant, il suffit de suivre les petites images. Pour Dialoop, nous étions quelque peu perdus, même si le texte reste globalement réduit. Tout cela nous semblait bien fouillis et finalement, nous sommes parvenus à mettre le titre en anglais : voilà qui était déjà beaucoup mieux ! Plusieurs modes de jeux se sont alors dévoilés face à nous, dans un univers rétro, avec ses personnages cubiques qui ne sont pas sans rappeler le cultissime Minecraft. Le menu général s’ouvre sur une carte du monde assez colorée, disposant de multiples reliefs qui mettent en lumière un volcan, quelques temples et autres îles aux allures paradisiaques. Afin de commencer à nous faire la main, nous décidons de nous atteler au mode solo, idéal pour comprendre toutes les mécaniques du titre sans la pression des autres joueurs.

L’apprentissage en solo

Dans un premier temps, le joueur choisit son personnage. Il n’y en a qu’un de disponible au départ mais de nombreux autres sont à déverrouiller. Chacun d’eux dispose de caractéristiques propres, ce qui multiplie les plaisirs au cours des parties qui se succèdent. L’arrivée d’un nouveau protagoniste permet en effet de redonner un nouveau souffle à la prochaine partie puisqu’elle peut se jouer dans des conditions légèrement différentes. Justement, débutons notre toute première partie. La mise en place est assez rapide en solo. Au centre de l’écran trône le plateau de jeu avec ses multiples blocs. A droite, l’adversaire avec ses points de vie, à gauche le personnage choisi avec le nombre de coups portés et les dégâts commis. D’autres informations complémentaires sont disponibles pour aider le joueur à se sentir pleinement à l’aise, comme le niveau actuel ou la vitesse du jeu. Sachez qu’il est possible de demander à la machine de jouer pour nous, totalement ou à moitié, en choisissant les coups (il ne nous reste plus qu’à les valider). Les coups, parlons-en ! Dialoop repose sur l’idée très classique des match-3 : réunir des blocs similaires, trois ou plus, afin de cumuler un maximum de points. Le titre dispose néanmoins de sa petite facétie puisque le joueur attrape le bloc de son choix avant de le balader dans toutes les directions (haut-bas-droite-gauche). Cette manipulation, en revanche, entraine tous les autres blocs de la ligne/colonne, ce qui a pour effet de mettre en place de nombreuses combinaisons possibles ! Pour un seul et même bloc, le joueur peut le déplacer à sa guise. En revanche, le nombre de blocs qu’il est possible de déplacer est limité : si le joueur ne parvient pas à vaincre l’ennemi avec le nombre de coups impartis, c’est le game over ! Toute la stratégie de Dialoop repose sur l’accumulation de combos. Il ne s’agit pas de se contenter de ne réunir qu’un lot de 3 blocs au même motif… Si vous souhaitez aller le plus loin possible, il va falloir réaliser de sacrés combos en même temps ! 3, 4, 6… 10, 12… autant que possible ! Les dégâts commis seront alors nettement plus forts, et vous pourrez débloquer quelques blocs bonus forts sympathiques (comme des bombes pour faire exploser les blocs aux alentours !). Une fois l’adversaire vaincu, la fiche des gains obtenus s’affiche, suivie de la boutique ! Pratique et indispensable pour progresser, cette dernière permet d’acquérir des reliques plus ou moins rares et efficaces. Les achats sont variables pour toutes les parties et à chaque fin de combat ! Vous ne savez donc jamais ce qu’il sera possible d’acheter. Préférez-vous économiser dans l’espoir de pouvoir acquérir une relique légendaire (si elle apparait dans la boutique) ou bien jouer la sécurité et vous contenter des petites reliques pas si mal ? Il est possible de changer le choix de la boutique mais c’est assez coûteux. Nul doute que vous ne le ferez que très peu, surtout au début ! Certaines reliques permettent aussi de gagner de l’argent. Chut ! Chaque niveau compte plusieurs adversaires puis un boss final ! Si les premiers niveaux sont assez accessibles, vous allez bien vite déchanter ! Chaque partie est l’occasion de faire progresser son petit personnage, d’en déverrouiller de nouveaux ainsi que des blocs et reliques. La défaite fait quelque peu revenir en arrière mais avec un petit pas en avant tout de même ! C’est tout le principe de ce genre de jeux !

L’affrontement en multi !

Le multi de Dialoop est une confrontation entre huit joueurs qui peuvent survenir d’un peu partout sur la planète, ou bien être simplement contrôlés par la machine. Vous serez donc libres de lancer une partie en multi quoiqu’il arrive. Le mode opératoire est toujours le même, avec un maximum de combos à réaliser pour un nombre de coups impartis. Mais attention ! Vous avez 3 jours pour faire vos preuves. Chaque jour équivaut à un nombre de coups. Si vous terminez parmi les deux derniers en fin de journée, vous êtes éliminé ! Finissez premier à la fin du troisième et dernier jour, et vous pourrez monter sur la première marche du podium ! Une partie multi ne dure qu’une poignée de minutes mais elle est suffisamment intense pour vous tenir en haleine. A la fin de chaque journée, vous pourrez faire un petit tour dans la boutique mais il se pourrait bien que les autres joueurs l’aient déjà vidée de ses meilleurs biens ! En solo ou en multi, le personnage acquiert de l’expérience et grimpe ainsi dans les niveaux. La progression est un peu lente mais, quand il y a le fun, ça n’est pas vraiment un problème ! Un bémol tout de même : il n’est guère possible de jouer à deux sur une seule et même console. Quel dommage, le concept s’y prête pourtant parfaitement !

Environnements et bonus

Comme énoncé précédemment, Dialoop arbore un style rétro prononcé. Les graphismes ne sont donc pas particulièrement chatoyants à l’oeil, mais la visibilité est bonne et le joueur peut parfaitement distinguer les différents blocs. Les reliques obtenues sont un peu petites, surtout en mode nomade. Soulignons par ailleurs que le tactile est fonctionnel mais limité : vous ne pourrez pas déplacer les blocs du bout des doigts. La musique est d’une qualité correcte, épique. Elle confère clairement sa petite identité au titre, mais il est certain que nous aurions apprécié un peu plus de variété. Les bruitages, en revanche, sont plutôt funs : nous avons adoré multiplier les combos ! Une galerie est accessible depuis le menu principal. Vous y retrouverez toutes les reliques déverrouillées (pour le solo mais aussi pour le multi) ainsi que les nombreux blocs. Assez conséquente, elle permet de mettre en avant le contenu du jeu, appréciable pour son petit prix. Dialoop est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 8 euros environ. Le saviez-vous ?

Considéré comme le premier jeu de match-3, Shariki est sorti en 1994 pour MS-DOS par le développeur russe Eugene Alemzhin. L’objectif y était déjà de faire le meilleur score possible. La partie prenait fin lorsqu’il n’était plus possible d’effectuer le moindre mouvement. De très nombreux (et parfois célèbres) titres ont vu le jour ensuite, dont le populaire Candy Crush.