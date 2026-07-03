Flying Rat Studio a annoncé que Pit Panic, son jeu de plateforme roguelike en 2D, sortira le 21 juillet 2026 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le titre plonge les joueurs dans une course effrénée à travers un temple aztèque en train de s’effondrer, mêlant exploration, pièges mortels et mécaniques de progression verticale. Bien que très librement inspiré de titres comme Spelunky, Pit Panic se distingue par son accent mis sur le mouvement vertical, le creusement, l’utilisation d’un grappin et un level design entièrement conçu à la main.

Le gameplay repose sur des runs rapides où le joueur doit creuser son propre chemin vers le sommet, escalader et sauter à haute vitesse tout en évitant des pièges variés. Le grappin, élément central du système de déplacement, permet de se balancer, de traverser des obstacles et de récupérer des trésors cachés. Les blocs interactifs ajoutent une couche stratégique : le sable peut être transformé en verre, des éléments peuvent être enflammés, et les ponts servir d’armes ou de plateformes temporaires. Chaque niveau exige une prise de décision instantanée, avec des centaines de façons de mourir et une seule de survivre.

Pit Panic propose plus de 1 000 niveaux entièrement conçus à la main, répartis dans quatre biomes distincts. Chacun de ces environnements présente des ennemis, des boss, des énigmes environnementales et un style visuel unique, garantissant une expérience toujours renouvelée. Après avoir échappé au temple, les joueurs peuvent poursuivre l’aventure à travers des runs quotidiens, des classements en ligne et la possibilité de créer leurs propres niveaux pour défier d’autres joueurs.

Le système de progression repose sur une mécanique de sacrifice : les joueurs peuvent échanger des cœurs (représentant la santé) contre des pouvoirs divins, des améliorations d’équipement ou des capacités spéciales. Cette approche ajoute une dimension tactique à chaque partie, où la gestion des ressources et des risques devient aussi cruciale que la maîtrise des mouvements. Les boss, inspirés de mythes anciens, représentent des défis majeurs nécessitant une adaptation constante des stratégies.