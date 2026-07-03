Chorus Worldwide a annoncé le développement de SKY THE SCRAPER, un jeu d’action roguelike développé par Ryo Kobuchi, qui sera disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. À ce jour, aucune date de sortie n’a été communiquée pour les versions console, bien que le titre soit déjà accessible sur PC via Steam depuis le 30 juillet 2025, où il est édité par HYPER REAL et Toydium.

Le jeu met en scène Sky, un jeune homme travaillant comme nettoyeur de gratte-ciel tout en poursuivant des rêves incertains. L’expérience repose sur une mécanique de nettoyage en temps limité, où le joueur doit éliminer un maximum de saletés pour obtenir de meilleures récompenses et évaluations. Les déplacements s’effectuent à l’aide de fils et de mouvements sur les murs, exigeant précision et réactivité. Une perte de succion, une chute depuis le bord du bâtiment ou une collision avec des oiseaux entraînent une chute de Sky, mettant fin à la journée de travail et pouvant occasionner des blessures mettant fin à la partie. La gestion de la sécurité est donc primordiale.

SKY THE SCRAPER propose des défis en constante évolution : chaque mission diffère par le type de saleté, la disposition des lieux, la météo, l’heure de la journée et les obstacles rencontrés. Le joueur doit constamment s’adapter à ces variations pour optimiser ses performances. Le titre intègre également un système de gestion du temps, où le joueur alterne entre journées de travail et jours de repos, avec la possibilité de choisir ses horaires parmi les options proposées par l’entreprise. Les interactions avec divers personnages influencent la vie de Sky, et certaines tâches peuvent nécessiter d’abandonner ses ambitions si les objectifs ne sont pas atteints. Le joueur doit survivre pendant deux mois tout en équilibrant ses ressources financières, son ambition et la confiance qu’il inspire, afin de déterminer son avenir.

Le système de progression permet d’améliorer les capacités de nettoyage en upgradeant l’équipement et en débloquant de nouvelles compétences via l’arbre de compétences Skill Synapse. Ces améliorations permettent de construire une configuration optimale pour augmenter l’efficacité du nettoyage. Les choix du joueur, les builds de compétences et la gestion de l’argent influencent directement le déroulement de l’histoire, offrant plusieurs fins possibles selon les décisions prises.

Le jeu propose cinq scénarios distincts, chacun avec ses propres personnages, décors et circonstances, menant à des récits totalement différents. Ces scénarios incluent :

Departure : un jeune fugueur s’installe en ville et grandit en étant tiraillé par ses liens familiaux.

Last Resort : une histoire d’initiation tropicale où les rencontres façonnent l’avenir.

Bad Fortune : un jeune homme endetté sombre dans le milieu criminel.

White Prison : des travailleurs affrontent un froid extrême et des conditions de travail difficiles, unis par la solidarité.

Urban Dream : parmi les rêveurs de la ville, une histoire d’ambition, de succès et d’échecs se déroule.

L’action de nettoyage est rythmée par l’utilisation de fils et de compétences pour un nettoyage rapide et précis, mais le joueur doit rester vigilant face aux dangers comme les oiseaux, la foudre, les vents violents et d’autres aléas. La gestion des finances est également cruciale : loyers, impôts, frais médicaux et autres dépenses doivent être pris en compte pour survivre au quotidien. Le surmenage affecte la santé de Sky, rendant le repos et les loisirs indispensables pour maintenir un équilibre.

Les versions console de SKY THE SCRAPER seront présentées lors de l’OPEN GAME FEST 2026 à Kyoto, au Japon, le 11 juillet 2026.