Square Enix a précisé les caractéristiques techniques de DRAGON QUEST XI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime pour la Nintendo Switch 2, confirmant la présence de deux modes d’optimisation distincts permettant aux joueurs de privilégier soit les performances, soit la qualité graphique. Dans le mode Performance Priority, le jeu affiche un taux de rafraîchissement constant de 60 FPS en résolution 1080p. À l’inverse, le mode Image Quality Priority réduit le taux de rafraîchissement à 30 FPS tout en proposant une résolution native de 1440p. Square Enix n’a pas précisé de différences entre les modes docké et portable, la résolution maximale de l’écran de la Nintendo Switch 2 étant limitée à 1080p.

Un point important à noter concerne la gestion des sauvegardes. Contrairement à ce que certains joueurs pouvaient espérer, il ne sera pas possible de transférer les données de sauvegarde de la version Nintendo Switch 1 vers la version Nintendo Switch 2. Cette absence de compatibilité s’explique par le fait que cette édition ne constitue pas une version exclusive à la nouvelle console. Par conséquent, les joueurs souhaitant acquérir Dragon Quest 11 S sur Nintendo Switch 2 devront racheter le jeu, même s’ils possèdent déjà la version précédente. Aucune nouveauté de contenu n’étant annoncée, cette situation pourrait limiter l’attrait de cette sortie pour une partie de la communauté.

Dragon Quest 11 S reprend l’ensemble du contenu de la Definitive Edition initialement sortie sur Nintendo Switch, incluant de nouveaux chapitres mettant en avant les membres du groupe, des voix japonaises et des voix anglaises supplémentaires, ainsi que la possibilité de basculer entre les modes 3D et 2D. Le jeu propose également une bande-son orchestrale et conserve la mécanique permettant de modifier l’apparence des personnages via des ensembles d’objets spéciaux. Trois sets sont disponibles : le Trodain Set, le Baby Boar Set et le Happy Adventurer Set, ce dernier contenant cinq fioles de Pep Pop et cinq graines de compétence.

La sortie de Dragon Quest 11 S sur Nintendo Switch 2 est prévue pour le 24 septembre 2026. Le jeu met en scène le Luminary, un héros traqué chargé de protéger le monde de la destruction, accompagné d’une équipe d’aventuriers. L’expérience de jeu repose sur un système de combat tour par tour équilibré, tandis que les quêtes se déroulent dans le royaume d’Erdrea. Les joueurs peuvent forger du matériel, développer les compétences des membres de leur équipe et modifier leurs tenues sans changer d’équipement. Une fonctionnalité permet également de chevaucher et d’attaquer avec des monstres sur le terrain pour accumuler des points d’expérience. Les visuels peuvent être ajustés entre HD et 16 bits, la musique entre version orchestrale et synthétique, et les voix entre anglais et japonais.

Le jeu introduit les Tockles, des créatures mystérieuses offrant la possibilité de visiter des versions 2D et 16 bits de zones emblématiques issues d’anciens opus de la série, comme Dragon Quest 4 et Dragon Quest 8. Ces environnements rétro s’intègrent harmonieusement avec le mode 2D principal, renforçant l’homogénéité visuelle de l’expérience. Les designs des personnages restent fidèles au style signature d’Akira Toriyama, tandis que les dialogues vocalisés donnent vie aux personnalités des compagnons et des antagonistes. Le jeu propose également un mode Draconian Quest pour un défi accru et un mode Photo pour capturer les moments marquants de l’aventure.

source