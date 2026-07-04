Développé par Kimmo Lahtinen, Sektori est un shoot’em up multidirectionnel disponible sur Nintendo Switch 2 depuis le 14 mai 2026. Le principe est simple à comprendre : on dirige un vaisseau avec un stick, on vise avec l’autre, et l’on tente de survivre dans une arène saturée d’ennemis, de projectiles et d’effets lumineux. Derrière cette base très arcade, le jeu cherche surtout à créer une boucle immédiate : lancer une partie, progresser, mourir, améliorer sa lecture du terrain, puis recommencer.

Une prise en main immédiate, mais pas simpliste

Sektori repose sur des mécaniques très épurées. Les premières secondes suffisent à comprendre comment déplacer son vaisseau, tirer et éviter les menaces. Cette accessibilité est l’une de ses grandes forces : le jeu ne perd pas de temps en explications inutiles et laisse rapidement parler les réflexes. Pour autant, la simplicité des commandes ne signifie pas que l’expérience est facile. Les ennemis arrivent par vagues, l’arène évolue, les tirs se croisent et le joueur doit constamment surveiller son placement. Le plaisir vient de cette tension permanente : se faufiler entre deux salves, récupérer une amélioration au bon moment, puis reprendre l’avantage avant d’être submergé. Quand le rythme s’installe, Sektori fonctionne très bien et retrouve cette sensation arcade où chaque seconde compte.

Une campagne courte, mais pensée pour être rejouée

Le mode campagne se compose de cinq mondes avec des niveaux dynamiques et des boss qui évoluent au fil de l’affrontement. Chaque monde pousse le joueur à s’adapter à de nouvelles vagues ennemies et à choisir ses améliorations avec soin. C’est là que le jeu gagne en épaisseur : au fil d’un run, on peut orienter son vaisseau vers plus de puissance, de protection, de mobilité ou de score. La durée de vie dépend donc énormément de votre rapport au genre. En ligne droite, une campagne victorieuse peut rester relativement courte, mais Sektori n’est pas conçu comme une aventure que l’on termine une fois avant de passer à autre chose. Son intérêt repose sur la répétition des runs, les trois niveaux de difficulté, dont le mode Révolution pour les joueurs les plus aguerris, les médailles à décrocher et l’envie d’améliorer ses performances. Pour un joueur curieux, le contenu peut sembler limité. Pour un amateur d’arcade et de scoring, la marge de progression est bien plus solide.

Des modes alternatifs qui prolongent l’expérience

Au-delà de la campagne, Sektori propose six modes de jeu alternatifs. Le mode Classique se rapproche d’une expérience arcade plus directe, centrée sur la survie et le score. Le mode Portails modifie la manière d’éliminer les ennemis en obligeant le joueur à utiliser l’environnement. Le mode Assaut joue davantage sur la pression et la gestion des vagues adverses. D’autres modes, comme Surge, Crash ou Boss Rush, viennent varier les règles et pousser le joueur à sortir de ses habitudes. Tous ces modes ne remplaceront pas forcément la campagne principale, mais ils donnent de vraies raisons de revenir au jeu. Ils permettent surtout à Sektori d’éviter l’écueil du simple shooter sympathique mais vite rangé. Le titre assume son identité : il veut être relancé, maîtrisé et rejoué pour grappiller quelques secondes, quelques points ou une meilleure performance.

Des ennemis lisibles dans l’idée, parfois moins dans le chaos

Le bestiaire de Sektori repose sur des formes géométriques plutôt que sur des créatures détaillées. C’est un choix cohérent avec la direction artistique du jeu : chaque ennemi doit être reconnu rapidement par sa forme, son déplacement ou son comportement. Certains foncent vers le joueur, d’autres saturent l’écran de tirs, tandis que les adversaires plus imposants obligent à revoir son placement. Les boss, eux, apportent des pics de tension bienvenus et demandent une lecture plus attentive des patterns. Le problème, c’est que cette clarté théorique se heurte parfois à la générosité visuelle du jeu. Néons, explosions, particules, effets lumineux : Sektori veut en mettre plein les yeux, et il y arrive. Mais lorsque l’écran se charge trop, la lisibilité peut devenir plus fragile, surtout en mode portable. Ce n’est pas injouable, loin de là, mais pour un jeu qui repose autant sur la précision, quelques morts donnent parfois l’impression d’avoir été causées autant par la surcharge visuelle que par une vraie erreur du joueur.

Une identité visuelle et sonore très forte

Sektori assume pleinement son esthétique techno. Les couleurs sont agressives, les formes abstraites, la musique martèle l’action et l’ensemble cherche à provoquer une sorte d’état de concentration presque hypnotique. C’est probablement l’un des points les plus marquants du jeu : il a une identité immédiatement reconnaissable. Cette direction artistique sera aussi un critère important pour savoir si le jeu est fait pour vous. Les amateurs d’expériences arcade nerveuses y trouveront un vrai plaisir sensoriel. Les joueurs plus sensibles aux effets lumineux ou à la fatigue visuelle devront sans doute faire des pauses, voire préférer des sessions courtes.