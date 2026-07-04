Square Enix a officiellement lancé sa plus importante opération de promotion sur le Nintendo eShop pour les consoles Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, proposant des réductions significatives sur plusieurs de ses titres phares. Cette vente marque l’un des plus importants événements de baisse de prix jamais organisés par l’éditeur pour ces plateformes.
Parmi les jeux concernés sur les deux consoles, plusieurs titres emblématiques atteignent de nouveaux prix planchers. Final Fantasy Tactics, Dragon Quest 7 Reimagined, Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake et Octopath Traveler 0 figurent parmi les productions proposées à tarifs réduits. Ces remises s’appliquent indistinctement aux versions Switch 2 et Switch, sans distinction de plateforme.
Sur Nintendo Switch 2, les mêmes baisses de prix s’appliquent également à Final Fantasy 7 Remake et Final Fantasy 7 Remake Intergrade, confirmant l’engagement de l’éditeur à valoriser ses sorties récentes sur la nouvelle console. Pour la Nintendo Switch, accessible via compatibilité descendante sur Switch 2, les réductions concernent Fantasian Neo Dimension, Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster Collection, Final Fantasy 12: The Zodiac Age, Tactics Ogre: Reborn et Trials of Mana. Ces titres, initialement conçus pour la première Switch, bénéficient ainsi d’une visibilité accrue dans le cadre de cette promotion exceptionnelle.
Nintendo Switch 2 – Square Enix (juillet 2026)
|Titre du jeu
|Prix réduit
|Prix original
|Bravely Default HD Remaster
|29,99 €
|39,99 €
|Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
|34,99 €
|59,99 €
|Dragon Quest 7 Reimagined
|48,99 €
|59,99 €
|Final Fantasy 7 Rebirth
|35,99 €
|49,99 €
|Final Fantasy 7 Remake Intergrade
|17,99 €
|39,99 €
|Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
|35,99 €
|49,99 €
|Octopath Traveler 0
|32,49 €
|49,99 €
|Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – Nintendo Switch 2 Edition
|29,99 €
|49,99 €
Nintendo Switch – Square Enix (juillet 2026)
|Titre du jeu
|Prix réduit
|Prix original
|Actraiser Renaissance
|11,99 €
|29,99 €
|Balan Wonderworld
|5,99 €
|39,99 €
|Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy
|15,99 €
|39,99 €
|Chocobo GP
|14,99 €
|49,99 €
|Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition
|7,99 €
|19,99 €
|Collection of Mana
|15,99 €
|39,99 €
|Collection of SaGa Final Fantasy Legend
|9,99 €
|19,99 €
|Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion
|19,99 €
|49,99 €
|Dragon Quest
|2,99 €
|4,99 €
|Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake
|38,99 €
|59,99 €
|Dragon Quest 2
|3,89 €
|6,49 €
|Dragon Quest 3
|7,49 €
|12,49 €
|Dragon Quest 3 HD-2D Remake
|29,99 €
|59,99 €
|Dragon Quest 7 Reimagined
|41,99 €
|59,99 €
|Dragon Quest 11 S
|19,99 €
|39,99 €
|Dragon Quest Monsters: The Dark Prince
|9,99 €
|39,99 €
|Dragon Quest Treasures
|29,99 €
|59,99 €
|Dungeon Encounters
|8,99 €
|29,99 €
|Fantasian Neo Dimension
|19,99 €
|49,99 €
|Fear Effect Sedna
|1,99 €
|19,99 €
|Final Fantasy
|7,19 €
|11,99 €
|Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster Collection
|44,99 €
|74,99 €
|Final Fantasy 2
|7,19 €
|11,99 €
|Final Fantasy 3
|10,79 €
|17,99 €
|Final Fantasy 4
|10,79 €
|17,99 €
|Final Fantasy 5
|10,79 €
|17,99 €
|Final Fantasy 6
|10,79 €
|17,99 €
|Final Fantasy 7
|6,39 €
|15,99 €
|Final Fantasy 8 Remastered
|7,99 €
|19,99 €
|Final Fantasy 9
|6,29 €
|20,99 €
|Final Fantasy 10/10-2 HD Remaster
|19,99 €
|49,99 €
|Final Fantasy 12: The Zodiac Age
|14,99 €
|49,99 €
|Final Fantasy 15 Pocket Edition HD
|11,99 €
|29,99 €
|Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition
|11,99 €
|29,99 €
|Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
|29,99 €
|49,99 €
|Harvestella
|23,99 €
|59,99 €
|I Am Setsuna
|11,99 €
|39,99 €
|Infinity Strash: Dragon Quest the Adventure of Dai
|23,99 €
|59,99 €
|Kingdom Hearts: Melody of Memory
|23,99 €
|59,99 €
|Legend of Mana
|11,99 €
|29,99 €
|Lost Sphear
|12,49 €
|49,99 €
|NEO: The World Ends with You
|17,99 €
|59,99 €
|NieR: Automata
|15,99 €
|39,99 €
|Octopath Traveler
|17,99 €
|59,99 €
|Octopath Traveler 0
|32,49 €
|49,99 €
|Octopath Traveler 2
|23,99 €
|59,99 €
|Oninaki
|14,99 €
|49,99 €
|Paranormasight: The Mermaid’s Curse
|17,49 €
|24,99 €
|Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo
|9,99 €
|19,99 €
|Romancing SaGa 2
|7,49 €
|24,99 €
|Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven
|24,99 €
|49,99 €
|Romancing SaGa 3
|8,69 €
|28,99 €
|Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered
|12,49 €
|24,99 €
|SaGa Emerald Beyond
|24,99 €
|49,99 €
|SaGa Frontier 2 Remastered
|17,99 €
|29,99 €
|SaGa Frontier Remastered
|12,49 €
|24,99 €
|SaGa Scarlet Grace: Ambitions
|8,99 €
|29,99 €
|Spelunker Party
|5,99 €
|29,99 €
|Star Ocean First Departure R
|6,29 €
|20,99 €
|Star Ocean the Second Story R
|24,99 €
|49,99 €
|Tactics Ogre: Reborn
|14,99 €
|49,99 €
|Theatrhythm Final Bar Line
|24,99 €
|49,99 €
|The Centennial Case: A Shijima Story
|19,99 €
|49,99 €
|The DioField Chronicle
|23,99 €
|59,99 €
|The Last Remnant Remastered
|7,99 €
|19,99 €
|Trials of Mana
|14,99 €
|49,99 €
|Triangle Strategy
|23,99 €
|59,99 €
|Various Daylife
|11,59 €
|28,99 €
|Voice of Cards: The Beasts of Burden
|11,99 €
|29,99 €
|Voice of Cards: The Forsaken Maiden
|11,99 €
|29,99 €
|Voice of Cards: The Isle Dragon Roars
|11,99 €
|29,99 €
|World of Final Fantasy Maxima
|15,99 €
|39,99 €
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