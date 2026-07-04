Aksys Games, en collaboration avec room6, a annoncé l’arrivée de UNDERGROUNDED sur Nintendo Switch pour l’automne 2026. Le jeu, développé par Game Studio, était initialement sorti sur PC via Steam le même jour que l’annonce de sa version console.

UNDERGROUNDED se présente comme un puzzle adventure dans lequel le joueur incarne Scott, un jeune homme originaire de Manhattan ayant récemment essuyé un refus à sa demande en mariage. Désemparé, il laisse échapper l’anneau de fiançailles, qui tombe dans un égout avant de poursuivre sa chute à travers un labyrinthe souterrain. Ce dernier mène à des environnements aussi inattendus que variés : des égouts, un cinéma, un avion à réaction, puis l’Ouest américain, où des cow-boys évoluent dans des souterrains. L’explication réside dans l’existence d’un donjon situé sous Manhattan, où les époques et les cultures américaines coexistent de manière anachronique.

L’exploration de ce donjon permet de découvrir une reconstitution des décors emblématiques de l’histoire des États-Unis, depuis l’âge d’or du cinéma jusqu’à la course à l’espace en passant par l’Ouest sauvage. Le jeu propose ainsi une immersion dans des paysages nostalgiques, organisés comme un parcours de donjon où chaque section correspond à une période ou un thème culturel distinct.

Pour avancer dans les énigmes, le joueur est accompagné d’un canari bavard et optimiste, dont les conseils peuvent s’avérer décisifs face aux défis posés. Ce compagnon sert également de guide pour résoudre les casse-têtes, offrant des indices adaptés au profil du joueur, qu’il s’agisse d’un novice ou d’un joueur plus expérimenté.

Au-delà de la quête personnelle de Scott, le jeu intègre une dimension de solidarité avec d’autres personnages également piégés dans le donjon, chacun cherchant à retrouver un objet perdu. Aider ces individus pourrait, selon les développeurs, avoir un impact positif sur le déroulement de l’histoire de Scott.

La mécanique de combat repose sur l’utilisation de bornes d’arcade rétro, une capacité mystérieuse que Scott découvre en explorant le donjon. En jouant à des hommages aux jeux d’arcade des années 1980, le joueur active des effets spéciaux dans l’environnement, permettant de vaincre les boss rencontrés lors de l’aventure. Ces affrontements s’inscrivent dans une approche hybride mêlant réflexion et action, tout en rendant hommage à l’ère des jeux vidéo classiques.