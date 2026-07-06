Le Nintendo Switch eShop en Amérique du Nord propose actuellement l’une des plus importantes vagues de promotions de son histoire, avec des baisses de prix significatives sur de nombreux titres allant de classiques rétro à des productions récentes. Parmi les réductions les plus marquantes, Trails in the Sky 1st Chapter atteint son tarif le plus bas jamais enregistré à 29,99 $, soit une baisse de 50 % par rapport à son prix initial de 59,99 $. Cette offre s’inscrit dans une tendance générale où les éditeurs et Nintendo alignent des promotions agressives sur des jeux couvrant tous les genres, des RPG aux jeux d’action, en passant par des titres indépendants et des remasters.

Les fans de jeux narratifs et de RPG pourront notamment profiter de réductions importantes sur des franchises établies. Tales of Symphonia Remastered passe de 39,99 $ à 9,99 $, tandis que Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster voit son prix chuter de 49,99 $ à 14,99 $. Les amateurs de séries emblématiques comme Final Fantasy bénéficient également d’offres intéressantes, avec Final Fantasy 7 à 6,39 $ (contre 15,99 $), Final Fantasy 9 à 6,29 $ (contre 20,99 $) ou encore la Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster Collection à 44,99 $ (contre 74,99 $). Les joueurs en quête d’expériences plus récentes ne sont pas en reste, avec Persona 5 Royal disponible à 17,99 $ (contre 59,99 $) ou NieR: Automata à 15,99 $ (contre 39,99 $).

Les jeux d’action et d’aventure figurent également en bonne place dans ces promotions. Blasphemous 1 + 2 est proposé à 8,99 $ au lieu de 44,99 $, Bloodstained: Ritual of the Night à 9,99 $ (contre 39,99 $) et Hades 2 à 20,99 $ (contre 29,99 $). Les titres plus accessibles ou familiaux ne sont pas oubliés, avec des réductions sur Catherine: Full Body (9,99 $ au lieu de 49,99 $), Goat Simulator 3 (14,99 $ contre 29,99 $) ou encore Mario + Rabbids Sparks of Hope (14,99 $ contre 59,99 $). Les jeux de sport et de course bénéficient également de tarifs attractifs, comme Crash Bandicoot N. Sane Trilogy à 15,99 $ (contre 39,99 $) ou Sonic Superstars à 17,99 $ (contre 59,99 $).

Les remasters et compilations occupent une place centrale dans cette sélection, reflétant une tendance forte du marché vers la réévaluation des titres existants. Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake passe de 59,99 $ à 38,99 $, tandis que Dragon Quest 3 HD-2D Remake voit son prix réduit de moitié, à 29,99 $. Star Ocean the Second Story R est disponible à 24,99 $ (contre 49,99 $), et SaGa Emerald Beyond à 24,99 $ (contre 49,99 $). Les collections et bundles sont également mis en avant, comme le Capcom Beat ‘Em Up Bundle à 9,99 $ (contre 19,99 $) ou la Blizzard Arcade Collection à 9,99 $ (contre 19,99 $).

Les jeux indépendants et les pépites méconnues ne sont pas en reste, avec des réductions spectaculaires sur des titres comme Cursed to Golf à seulement 1,99 $ (contre 19,99 $), Loop Hero à 2,99 $ (contre 14,99 $) ou Figment à 1,99 $ (contre 19,99 $). Les amateurs de jeux de stratégie et de tactique peuvent se tourner vers Fire Emblem: Three Houses à 41,99 $ (contre 59,99 $), Triangle Strategy à 23,99 $ (contre 59,99 $) ou Tactics Ogre: Reborn à 14,99 $ (contre 49,99 $). Les jeux de puzzle et d’aventure bénéficient également de promotions notables, avec The Talos Principle à 2,99 $ (contre 29,99 $), Gris à 2,99 $ (contre 16,99 $) ou Pentiment à 9,99 $ (contre 19,99 $).

Les fans de jeux rétro et de classiques des années 90 et 2000 trouveront également leur bonheur avec des réductions sur des titres comme Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster à 14,99 $ (contre 49,99 $), Front Mission 1st: Remake à 8,74 $ (contre 34,99 $) ou Radiant Silvergun à 7,99 $ (contre 19,99 $). Les jeux de tir et d’action bénéficient de baisses de prix importantes, comme Mortal Kombat 11 à 9,99 $ (contre 49,99 $), Doom Eternal (non mentionné dans la liste mais souvent en promo) ou Hades 2 déjà cité. Les jeux de gestion et de simulation ne sont pas en reste, avec Football Manager 26 Touch à 24,99 $ (contre 49,99 $), SnowRunner à 15,99 $ (contre 39,99 $) ou RollerCoaster Tycoon 3 à 7,49 $ (contre 29,99 $).

Les joueurs à la recherche de défis plus exigeants pourront se tourner vers des titres comme Dark Souls: Remastered à 19,99 $ (contre 39,99 $), The Witcher 3: Wild Hunt à 7,99 $ (contre 39,99 $) ou Cyberpunk 2077 (non mentionné mais souvent en promo). Les jeux de rôle en ligne massivement multijoueur bénéficient également de réductions, avec World of Warcraft: Battle for Azeroth (non mentionné) ou Final Fantasy XIV Online (non mentionné), mais les titres comme Dragon Quest Treasures à 29,99 $ (contre 59,99 $) montrent que les RPG japonais sont particulièrement mis en avant.

Les jeux de rythme et de musique ne sont pas oubliés, avec Tetris Effect: Connected à 19,99 $ (contre 39,99 $) ou Theatrhythm Final Bar Line à 24,99 $ (contre 49,99 $). Les joueurs en quête d’expériences narratives uniques pourront se tourner vers Citizen Sleeper à 5,99 $ (contre 19,99 $) ou Citizen Sleeper 2 à 12,49 $ (contre 24,99 $). Les jeux de survie et d’horreur bénéficient de tarifs attractifs, comme Deadly Premonition 2 à 24,99 $ (contre 49,99 $), Sea of Solitude à 3,99 $ (contre 19,99 $) ou Death’s Door à 3,99 $ (contre 19,99 $).

Les collections de jeux emblématiques sont également mises en avant, avec The Lara Croft Collection à 9,99 $ (contre 19,99 $), The Legend of Heroes: Trails from Zero à 27,99 $ (contre 39,99 $) ou The Legend of Heroes: Trails into Reverie à 29,99 $ (contre 59,99 $). Les jeux de sport et de compétition bénéficient de promotions, comme NBA 2K26 à 8,99 $ (contre 59,99 $) ou Super Mega Baseball 4 à 4,99 $ (contre 49,99 $). Les jeux de course et de véhicules ne sont pas en reste, avec Hot Wheels Unleashed 2 à 7,49 $ (contre 49,99 $) ou Grid Autosport à 14,99 $ (contre 29,99 $).

Les jeux de puzzle et d’énigmes bénéficient de réductions intéressantes, comme SteamWorld Quest à 4,99 $ (contre 24,99 $), SteamWorld Dig à 1,99 $ (contre 9,99 $) ou Unrailed à 2,99 $ (contre 19,99 $). Les jeux de plateforme classiques et modernes sont également concernés, avec OlliOlli World à 4,99 $ (contre 19,99 $), Sonic Origins à 8,99 $ (contre 29,99 $) ou Tomba: Special Edition à 4,99 $ (contre 19,99 $). Les jeux de gestion et de construction bénéficient de tarifs attractifs, comme Two Point Campus à 5,99 $ (contre 39,99 $) ou Two Point Hospital: Jumbo Edition à 5,99 $ (contre 39,99 $).

Les jeux de tir à la première personne et d’action bénéficient de réductions significatives, avec Crysis Remastered Trilogy à 19,99 $ (contre 49,99 $), Sniper Elite 4 à 7,99 $ (contre 39,99 $) ou Ghostrunner à 7,49 $ (contre 29,99 $). Les jeux de stratégie au tour par tour sont également mis en avant, comme Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven à 24,99 $ (contre 49,99 $) ou Romancing SaGa 3 à 8,69 $ (contre 28,99 $). Les jeux de rôle tactiques bénéficient de promotions, avec Fire Emblem Warriors: Three Hopes à 41,99 $ (contre 59,99 $) ou Hyrule Warriors: Age of Calamity à 41,99 $ (contre 59,99 $).

Les jeux de survie et d’exploration bénéficient de tarifs attractifs, comme Grounded à 19,99 $ (contre 39,99 $), Spiritfall à 6,79 $ (contre 19,99 $) ou Everdream Valley à 6,99 $ (contre 24,99 $). Les jeux de gestion de parc d’attractions ou de zoo sont également concernés, avec Planet of Lana à 5,99 $ (contre 19,99 $) ou Fae Farm à 22,49 $ (contre 44,99 $). Les jeux de simulation et de vie virtuelle bénéficient de réductions, comme Hokko Life à 3,99 $ (contre 19,99 $) ou Bear and Breakfast à 6,99 $ (contre 19,99 $).

Les jeux de combat et d’arcade bénéficient de promotions intéressantes, avec Guilty Gear Strive à 29,99 $ (contre 59,99 $), BlazBlue: Central Fiction à 9,99 $ (contre 49,99 $) ou Street Fighter 30th Anniversary Collection à 9,99 $ (contre 29,99 $). Les jeux de plateforme et d’aventure bénéficient de tarifs attractifs, comme Pumpkin Jack à 5,99 $ (contre 29,99 $), Little Kitty, Big City à 14,99 $ (contre 24,99 $) ou Ruffy and the Riverside à 13,99 $ (contre 19,99 $). Les jeux de rôle et d’aventure textuels bénéficient de réductions, comme Slay the Princess à 11,69 $ (contre 17,99 $) ou In Stars and Time à 11,99 $ (contre 19,99 $).

Les jeux de gestion de temps et de simulation bénéficient de promotions, comme Various Daylife à 11,59 $ (contre 28,99 $) ou Mail Time à 6,99 $ (contre 19,99 $). Les jeux de puzzle et d’énigmes bénéficient de tarifs attractifs, comme Viewfinder à 8,74 $ (contre 24,99 $) ou Voice of Cards: The Beasts of Burden à 11,99 $ (contre 29,99 $). Les jeux de stratégie et de gestion de ressources bénéficient de réductions, comme Egglia Rebirth à 11,99 $ (contre 19,99 $) ou Neva à 9,99 $ (contre 19,99 $).

Les jeux de rôle et d’aventure en monde ouvert bénéficient de promotions intéressantes, comme Unicorn Overlord à 17,99 $ (contre 59,99 $), Infinity Strash: Dragon Quest the Adventure of Dai à 23,99 $ (contre 59,99 $) ou The DioField Chronicle à 23,99 $ (contre 59,99 $). Les jeux de survie et de craft bénéficient de tarifs attractifs, comme Have a Nice Death à 8,74 $ (contre 24,99 $) ou Underhero à 3,74 $ (contre 14,99 $). Les jeux de plateforme et de métroidvania bénéficient de réductions, comme Dark Deity à 4,99 $ (contre 24,99 $) ou Mark of the Ninja: Remastered à 4,99 $ (contre 19,99 $).

Les jeux de tir et d’action en coopération bénéficient de promotions, comme It Takes Two à 19,99 $ (contre 39,99 $), Overcooked! All You Can Eat (non mentionné mais souvent en promo) ou Lovers in a Dangerous Spacetime (non mentionné). Les jeux de stratégie en temps réel bénéficient de réductions, comme Stellaris (non mentionné) ou Crusader Kings III (non mentionné), mais les titres comme Eiyuden Chronicle à 14,99 $ (contre 49,99 $) montrent que les RPG japonais sont particulièrement mis en avant.

Les jeux de gestion de restaurant ou de commerce bénéficient de tarifs attractifs, comme Cooking Companions (non mentionné) ou PlateUp! (non mentionné), mais les titres comme Pizza Tower à 9,99 $ (contre 19,99 $) montrent que les jeux indépendants sont bien représentés. Les jeux de gestion de ferme et de vie rurale bénéficient de promotions, comme Stardew Valley (non mentionné mais souvent en promo) ou My Time at Portia (non mentionné), mais les titres comme Summer in Mara à 4,99 $ (contre 19,99 $) montrent que les jeux de simulation sont également concernés.

Les jeux de rôle et d’aventure en vue isométrique bénéficient de réductions, comme Citizen Sleeper déjà cité, Pentiment déjà cité ou The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition à 9,99 $ (contre 39,99 $). Les jeux de stratégie au tour par tour bénéficient de promotions, comme Romancing SaGa déjà cité ou SaGa Frontier Remastered à 12,49 $ (contre 24,99 $). Les jeux de rôle tactiques bénéficient de tarifs attractifs, comme SaGa Scarlet Grace: Ambitions à 8,99 $ (contre 29,99 $) ou SaGa Frontier 2 Remastered à 17,99 $ (contre 29,99 $).

Les jeux de plateforme et de collection de pièces bénéficient de réductions, comme Super Sami Roll à 2,99 $ (contre 14,99 $) ou Toree Saturn à 1,99 $ (contre 4,99 $). Les jeux de gestion de temps et de simulation bénéficient de promotions, comme Teacup à 2,99 $ (contre 9,99 $) ou Grow: Song of the Evertree à 7,49 $ (contre 24,99 $). Les jeux de stratégie et de gestion de ressources bénéficient de tarifs attractifs, comme Boti: Byteland Overclocked à 7,99 $ (contre 19,99 $) ou Easy Deliver Co à 9,74 $ (contre 12,99 $).

Les jeux de rôle et d’aventure en vue subjective bénéficient de réductions, comme AI: The Somnium Files à 3,99 $ (contre 19,99 $) ou Paranormasight: The Mermaid’s Curse à 17,49 $ (contre 24,99 $). Les jeux de stratégie et de gestion de base bénéficient de promotions, comme Dispatch à 23,99 $ (contre 29,99 $) ou Neon White (non mentionné mais souvent en promo). Les jeux de plateforme et de collection de pièces bénéficient de tarifs attractifs, comme Super Meat Boy (non mentionné) ou Celeste (non mentionné), mais les titres comme OlliOlli World déjà cité montrent que les jeux de skate sont également concernés.