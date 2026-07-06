Tales of Eternia Remastered marque le retour d’un classique du RPG sur les consoles actuelles, tandis qu’Orbitals propose une aventure coopérative inédite dans un univers rétro anime, tous deux accompagnés de leurs bandes-annonces respectives.

Tales of Eternia Remastered, remasterisation du titre original sorti en 2001 sur PlayStation 2, débarquera mondialement le 16 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Cette version modernisée conserve l’essence du récit tout en y ajoutant des améliorations techniques et ergonomiques. Le jeu suit Reid Hershel, Farah Oersted, Keele Zeibel et Meredy dans leur quête pour empêcher le « Grand Fall », une collision catastrophique entre les deux mondes d’Eternia, Inferia et Celestia. Le système de combat Aggressive Linear Motion Battle System (A-LMBS) permet des enchaînements dynamiques et une coordination entre les membres de l’équipe, tandis que les esprits élémentaires appelés Greater Craymels offrent des pouvoirs décisifs face aux ennemis.

La remasterisation introduit un mode graphique et un mode effets sonores permettant de basculer entre les visuels et les bruitages originaux ou modernisés. Plusieurs options de qualité de vie sont disponibles, comme un système de Boost pour ajuster l’expérience gagnée et la fréquence des rencontres, des icônes de destination, un mode haute vitesse en combat automatique, ainsi que des fonctionnalités de reprise de bataille et de récupération rapide. Deux nouveaux niveaux de difficulté font leur apparition : un mode Extreme accessible dès le début et un mode Unknown déblocable après avoir terminé le jeu. Le titre tourne à 60 images par seconde sur toutes les plateformes, avec une résolution pouvant atteindre 4K sur Nintendo Switch 2.

Côté Orbitals, l’attente se termine le 3 septembre 2026 avec une exclusivité sur Nintendo Switch 2. Cette aventure coopérative en deux joueurs, développée dans un style rétro anime, met en scène Maki et Omura, deux explorateurs déterminés mais peu expérimentés. Leur mission : traverser la Storm Wall, une tempête cosmique menaçant leur station spatiale, et trouver une solution pour sauver leur foyer. Le jeu se distingue par son asymétrie, chaque personnage disposant d’outils uniques pour résoudre des énigmes et surmonter des dangers. Le mode coopératif est possible en local en écran partagé ou en ligne via le système GameShare de la console.

L’expérience s’enrichit d’une bande-son inspirée des classiques du genre et de cinématiques réalisées par Studio Massket, spécialisé dans l’animation pour l’industrie anime japonaise. Orbitals propose également une édition Deluxe incluant du contenu supplémentaire, ainsi qu’un pack de mise à niveau pour ceux qui souhaitent débloquer ces avantages après l’achat de la version standard. Le jeu sera disponible en plusieurs langues : anglais, japonais, chinois simplifié, français, espagnol, espagnol latino-américain, allemand et portugais brésilien.