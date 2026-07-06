Nintendo a annoncé que la commercialisation des systèmes de la famille Nintendo Switch — incluant les modèles originaux, la version Lite et la version OLED — prendra fin en Europe à partir de mi-février 2027. Cette décision s’appliquera aussi bien aux revendeurs qu’au Nintendo Store officiel.

Voici l’annonce officiel de Nintendo :

« À partir de mi-février 2027, soit près de dix ans après le lancement de la Nintendo Switch en mars 2017, Nintendo cessera de vendre aux revendeurs les systèmes de la famille Nintendo Switch, à savoir la Nintendo Switch, la Nintendo Switch Lite et la Nintendo Switch – Modèle OLED. Les ventes de matériel Nintendo Switch sur le Nintendo Store cesseront également à cette date.

Pour ce qui est de la disponibilité en magasin, nous vous invitons à vous renseigner auprès de vos revendeurs locaux pour plus d’informations. La Nintendo Switch dispose d’une bibliothèque de jeux extensive qui continue de s’enrichir, et les propriétaires actuels pourront continuer à profiter de leurs jeux et accessoires Nintendo existants. Les services tels que Nintendo Switch Online resteront également disponibles dans un avenir prévisible. »