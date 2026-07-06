À partir de l’été 2026, Nintendo va progressivement adapter plusieurs de ses produits commercialisés en Europe pour se conformer aux nouvelles réglementations européennes sur les batteries, qui entreront en vigueur en février 2027. Ces révisions concerneront uniquement l’ajout de batteries remplaçables par l’utilisateur, sans modification des fonctionnalités ou des performances.

Produits concernés par les révisions

Les mises à jour commenceront à être disponibles dès l’été 2026, avec un déploiement progressif jusqu’au début 2027. Les pays concernés incluent l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, et d’autres pays européens (voir liste complète en fin de message).

Produit Disponibilité estimée Modifications Paire de Joy-Con (couleurs sélectionnées) Été 2026 Aucune modification de capacité ou de poids. Nintendo Switch 2 Automne 2026 Batterie : 5 172 mAh (1 % de moins que la version actuelle). Poids : 411 g(+10 g). Avec Joy-Con 2 : 548 g (+14 g). Les Joy-Con 2 fournis auront des batteries remplaçables. Paire de Joy-Con 2 Hiver 2026 Poids : 68 g (G) et 69 g (D) (+2 g chacun). Manette Pro Nintendo Switch 2 Hiver 2026 Batterie : 897 mAh (16 % de moins). Poids : 228 g (-7 g). Manette Nintendo 64 (N64) pour Nintendo Switch Début 2027 Poids : 234 g (+1 g). Manette Nintendo GameCube (GCN) pour Nintendo Switch 2 Début 2027 Batterie : 525 mAh (5 % de plus). Poids : 215 g (+5 g).

Produits qui ne seront PAS révisés et seront retiré de la vente en février 2027

Nintendo cessera la vente des modèles suivants en Europe à partir de mi-février 2027 :

Nintendo Switch, Switch Lite, Switch OLED

Manette Pro Controller (ancienne version)

Manettes NES, SNES, Sega Mega Drive

Pokémon GO Plus +

Ces produits continueront à être disponibles en 2026, mais leur commercialisation prendra fin en février 2027.

Points clés

Aucune différence de fonctionnalité : Les révisions n’impactent pas les performances des produits.

: Les révisions n’impactent pas les performances des produits. Batteries remplaçables : Seule modification majeure, permettant de se conformer aux réglementations européennes.

: Seule modification majeure, permettant de se conformer aux réglementations européennes. Disponibilité progressive : Les révisions seront disponibles à différents moments selon les produits et les pays.

: Les révisions seront disponibles à différents moments selon les produits et les pays. Kits de remplacement : Nintendo proposera des kits de batteries remplaçables pour chaque produit concerné.

Liste des pays concernés

Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Arabie saoudite, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Espagne, Suède, Suisse, Émirats arabes unis, Royaume-Uni.

Pour plus d’informations, consultez le Nintendo Store Europe.