Le bullet heaven brésilien Shard Squad, développé et édité par Nuntius Games, franchit une nouvelle étape avec son arrivée officielle sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 prévue pour le 30 juillet 2026. Après un lancement réussi sur PC, ce titre propose aux joueurs de former une escouade de créatures élémentaires aux capacités uniques pour affronter des vagues d’ennemis toujours plus intenses et des boss redoutables.

Dans Shard Squad, l’expérience repose sur la construction stratégique d’une équipe de Shards, des créatures élémentaires dont les combinaisons d’aptitudes et de synergies permettent de survivre à des situations de plus en plus chaotiques. Chaque partie offre de nouvelles possibilités grâce à la diversité des personnages, des reliques et des compétences disponibles, le tout dans l’objectif de sauver le royaume de Mellunia d’un phénomène mystérieux appelé le Desalme. Le système de combat rapide et tactique s’accompagne d’une progression riche en rebondissements, où chaque choix influence la survie de l’escouade.

Dès sa sortie, Shard Squad propose un contenu généreux pour s’immerger pleinement dans l’univers du jeu. Les joueurs peuvent s’attendre à environ vingt heures de contenu narratif, avec vingt-huit Shards jouables dont chacun possède une forme évolutive. Le titre met à disposition plus de vingt combinaisons de synergies uniques, quatre-vingt-dix-neuf reliques aux effets variés, plus de deux cents types d’ennemis distincts et cinquante-neuf boss uniques répartis sur dix stages jouables. Le mode coopératif local permet de partager l’expérience avec un ami, tandis que les cinématiques sont intégralement doublées en anglais, portugais, japonais et chinois, offrant une accessibilité renforcée à un public international.

Visuellement, Shard Squad s’inspire des classiques du monster-taming tout en adoptant un style artistique soigné. Le pixel art isométrique coloré donne vie à un monde peuplé de créatures attachantes, chacune dotée de sa propre personnalité et de relations au sein de l’escouade. L’histoire, conçue pour créer un lien émotionnel avec chaque membre de l’équipe, s’intègre dans une narration qui encourage les parties répétées grâce à ses mécaniques de roguelike et ses défis variés.