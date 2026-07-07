Gravity Game Arise a officiellement annoncé le lancement des Jaleco Arcade Collection Vol.1 et Jaleco Arcade Collection Vol.2, deux compilations regroupant un total de 32 titres emblématiques développés par Jaleco durant les années 1980 et 1990. Ces deux volumes, prévus pour une sortie cet hiver sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et PC via Steam, offrent aux joueurs l’opportunité de redécouvrir des classiques du jeu d’arcade dans des versions optimisées pour les consoles modernes et les PC actuels.

Chaque compilation propose 16 jeux, sélectionnés pour leur diversité et leur importance historique dans l’héritage de Jaleco. Les deux volumes partagent un ensemble de fonctionnalités communes conçues pour moderniser l’expérience de jeu tout en préservant l’authenticité des titres originaux. Parmi ces améliorations figurent la possibilité de choisir entre les versions japonaises et internationales des jeux, une fonction de rewind permettant de revenir en arrière à tout moment, ainsi que des options de sauvegarde multiples. Les joueurs peuvent également personnaliser les réglages de tir automatique et réattribuer librement les fonctions des boutons selon leurs préférences.

Le premier volume de la collection met en avant des titres variés, allant du shoot’em up au jeu d’action en passant par des expériences plus stratégiques. Aeroboto (Formation Z) se distingue par son gameplay de mecha transformable, où le joueur alterne entre une forme robotique et un avion, tout en gérant stratégiquement le carburant pour assurer sa survie. The Astyanax (The Lord of King) propose une aventure fantasy où le héros Roche manie une hache géante pour affronter les forces du Roi Démon, avec un système de charge permettant d’écraser les ennemis. City Connection offre une expérience plus légère, où Clarice parcourt le monde en voiture pour retrouver son petit ami idéal, tout en esquivant la police et en utilisant des bidons d’huile comme armes improvisées.

D’autres titres notables incluent Saint Dragon, un shoot’em up où le joueur incarne un dragon spatial géant dont le corps invulnérable peut servir de bouclier contre les projectiles ennemis, ainsi que Shingen Samurai-Fighter, un jeu d’action japonais où le joueur incarne le célèbre général Takeda Shingen dans des duels contre d’autres seigneurs de guerre. P-47: The Freedom Fighter propose un shoot’em up plus classique, où le joueur pilote un avion de chasse américain de la Seconde Guerre mondiale, tandis que Field Combat introduit une mécanique de capture d’ennemis pour les transformer en alliés, permettant de déployer des soldats et des tanks capturés pour renforcer ses forces.

Le second volume de la collection élargit encore davantage la diversité des genres représentés. Argus est un shoot’em up science-fiction où le joueur utilise des armes séparées pour cibler les ennemis aériens et terrestres, avec un bonus de score si le vaisseau parvient à atterrir avec succès à la fin du niveau. Avenging Spirit (Phantasm) se démarque par son concept de possession : après avoir été tué, le protagoniste devient un esprit capable de posséder les corps des ennemis pour continuer le combat, chaque type d’ennemi offrant des capacités et des méthodes d’attaque uniques. Earth Defense Force (E.D.F.) propose un shoot’em up où le joueur contrôle un chasseur mobile dont les armes se renforcent au fur et à mesure que le score augmente, avec des formations d’options interchangeables pour intercepter les ennemis.

Parmi les autres titres marquants de ce second volume, Exerion se concentre sur un vaisseau spatial dont le mouvement est soumis à l’inertie, obligeant le joueur à anticiper ses déplacements pour tirer avec précision. Makai Densetsu plonge le joueur dans un monde fantasy où il doit collecter des objets, acheter du matériel et résoudre des énigmes pour progresser à travers les niveaux. Rod Land propose une aventure coopérative où deux fées, Tam et Rit, utilisent des baguettes magiques pour capturer et écraser les ennemis, avec pour objectif de sauver leur mère capturée. Enfin, Soldam offre une expérience de puzzle stratégique inspiré du Reversi, où le joueur doit encercler et faire disparaître des fruits colorés pour marquer des points, avec un mode compétitif à deux joueurs.